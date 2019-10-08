Обидели художника: бренд Gucci обвинили в воровстве

Итальянскому бренду Gucci грозит скандал – и не из-за того, что творения его креативного директора оскорбили чувства какой-то социальной группы. Канадская художница Шарона Франклин пришла в недоумение, обнаружив, что бренд, который вел с ней переговоры по поводу использования ее произведений для рекламной кампании круизной коллекции 2020 года, отказался сотрудничать, а после использовал ее идеи, воплотив их самостоятельно.

Скульптор, страдающая генетическим заболеванием, решилась рассказать о неприятной истории в своем инстаграме, когда поклонники творчества Шароны Франклин привлекли ее внимание к одному из постов бренда.

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Произведения Франклин, живущие не дольше дня, представляют собой художественно выполненные желе, в которых застыли цветы и травы. Соединение фактур и необычное использование растений, вероятно, привлекли внимание сотрудников Gucci, которые связались с художницей и предложили ей работать над рекламной кампанией.

В мае этого года Шарона Франклин уже подписала договор о неразглашении и собиралась лететь в Рим, когда бренд внезапно прервал переговоры, а его представители перестали выходить на связь.

Примерно через полгода, то есть на прошлой неделе, в инстаграме Gucci появились фотографии желе, аналогичных тем, что делает Шарона Франклин. Своих подписчиков бренд уверял, что они будут использоваться для сервировки столов во время «ретро-ужинов» в рамках рекламной кампании. Однако поклонники канадского скульптора быстро уличили Gucci в воровстве и рассказали об этом самой Шароне Франклин. Тогда она поделилась своей историей с подписчиками, выложив скриншоты переписки с представителями бренда.

«Как художник с ограниченными возможностями, который живет в социальном жилище на социальное пособие, я видела в этом огромные возможности и была очень воодушевлена, — призналась в своем посте Шарона Франклин. — <…>Быть отвергнутой гигантским модным лейблом стоимостью в $4,7 млрд – это, мягко говоря, обескураживает». В комментариях подписчики выражают Шароне Франклин всяческую поддержку, но сами представители компани пока не выступили с объяснениями или извинениями.

Для бренда история с канадской художницей, страдающей генетическим заболеванием, может стать очередным ударом по репутации Gucci, которым уже приходилось извиняться в этом году. В феврале 2019-го итальянский модный дом обвинили в расизме: в черном свитере, ворот которого, оснащенный прорезью вокруг рта, натягивался на лицо по глаза, пользователи соцсетей увидели высмеивание болезненной для афроамериканцев темы – блэкфейса.

Дело в том, что сегодня любые намеки на привычку белых высмеивать темнокожих во время расовой сегрегации в США, когда они раскрашивали лица в черный цвет, сегодня остро воспринимаются афроамериканцами. Неудивительно, что после волны возмущения, прокатившейся по соцсетям, Gucci пришлось извиняться и изымать свитер из продажи.

Февраль оказался неудачным моментом для того, чтобы напоминать темнокожим про блэкфейс, еще и потому, что в США и Канаде это Месяц африканской истории. На протяжении тридцати дней по всем американским штатам и канадским провинциям в его рамках проводятся мероприятия в поддержку темнокожих людей — публике рассказывают о вкладе афроамериканцев в культуру и наследие региона.

Из-за волны критики Gucci принесли свои извинения тем, кого они обидели свитером, в инстаграме.

Модный дом опубликовал пост, в котором сообщил, что скандальная водолазка-балаклава снята с продажи. «Мы считаем, что многообразие является базовой ценностью, которую нужно поддерживать, уважать и ставить в основу каждого решения, что мы принимаем», — говорилось в заявлении компании.

В ответ на извинения в соцсетях предложили бренду нанимать больше представителей разных рас, чтобы в будущем не подвергать опасности свою репутацию. Однако способов испортить отношения с общественностью у бренда осталось много: воровство идей у художников, живущих вдалеке от штаб-квартиры модного дома — один из них.