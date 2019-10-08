Обидели художника: бренд Gucci обвинили в воровстве

Пользователи считают, что дом Gucci украл идею у больной художницы

Репутация модного дома Gucci — под ударом: художница Шарона Франклин стала жертвой недобросовестности его сотрудников. Бренд, предлагавший ей работу, использовал ее идеи бесплатно. «Газета.Ru» — о том, как Gucci экономят на своем добром имени.

Итальянскому бренду Gucci грозит скандал – и не из-за того, что творения его креативного директора оскорбили чувства какой-то социальной группы. Канадская художница Шарона Франклин пришла в недоумение, обнаружив, что бренд, который вел с ней переговоры по поводу использования ее произведений для рекламной кампании круизной коллекции 2020 года, отказался сотрудничать, а после использовал ее идеи, воплотив их самостоятельно.

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People keep DM'ing me about this asking me if it's my work and I can't be silent about it anymore. I was approached to do the SS Cruise 2020 campaign with Gucci in May, they had me sign an NDA, we spoke on the phone about going to Rome and doing the project for the beginning of July. They kept me at bay till the last minute and then ghosted me, cancelled the project then ripped me off and had someone else re-create versions of my @paid.technologies work. As a disabled artist who lives in social housing, on social assistance this was going to be a huge opportunity for me that I was really excited about. I've looked forward to sharing my concepts for a project like this since I was young and have been making these cakes since I was a kid with my grandmothers hand grown flowers. To be ripped off by a huge fashion label worth 47.2 billion dollars is more than disheartening. RIPPING OFF DISABLED ARTISTS IS NOT FASHION @gucci @davidjameswhite_ PAY DISABLED ARTISTS! @alessandro_michele #gucci #davidjameswhite #alessandromichele

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Скульптор, страдающая генетическим заболеванием, решилась рассказать о неприятной истории в своем инстаграме, когда поклонники творчества Шароны Франклин привлекли ее внимание к одному из постов бренда.

Произведения Франклин, живущие не дольше дня, представляют собой художественно выполненные желе, в которых застыли цветы и травы. Соединение фактур и необычное использование растений, вероятно, привлекли внимание сотрудников Gucci, которые связались с художницей и предложили ей работать над рекламной кампанией.

В мае этого года Шарона Франклин уже подписала договор о неразглашении и собиралась лететь в Рим, когда бренд внезапно прервал переговоры, а его представители перестали выходить на связь.

Примерно через полгода, то есть на прошлой неделе, в инстаграме Gucci появились фотографии желе, аналогичных тем, что делает Шарона Франклин. Своих подписчиков бренд уверял, что они будут использоваться для сервировки столов во время «ретро-ужинов» в рамках рекламной кампании. Однако поклонники канадского скульптора быстро уличили Gucci в воровстве и рассказали об этом самой Шароне Франклин. Тогда она поделилась своей историей с подписчиками, выложив скриншоты переписки с представителями бренда.

«Как художник с ограниченными возможностями, который живет в социальном жилище на социальное пособие, я видела в этом огромные возможности и была очень воодушевлена, — призналась в своем посте Шарона Франклин. — <…>Быть отвергнутой гигантским модным лейблом стоимостью в $4,7 млрд – это, мягко говоря, обескураживает». В комментариях подписчики выражают Шароне Франклин всяческую поддержку, но сами представители компани пока не выступили с объяснениями или извинениями.

Для бренда история с канадской художницей, страдающей генетическим заболеванием, может стать очередным ударом по репутации Gucci, которым уже приходилось извиняться в этом году. В феврале 2019-го итальянский модный дом обвинили в расизме: в черном свитере, ворот которого, оснащенный прорезью вокруг рта, натягивался на лицо по глаза, пользователи соцсетей увидели высмеивание болезненной для афроамериканцев темы – блэкфейса.

Дело в том, что сегодня любые намеки на привычку белых высмеивать темнокожих во время расовой сегрегации в США, когда они раскрашивали лица в черный цвет, сегодня остро воспринимаются афроамериканцами. Неудивительно, что после волны возмущения, прокатившейся по соцсетям, Gucci пришлось извиняться и изымать свитер из продажи.

Февраль оказался неудачным моментом для того, чтобы напоминать темнокожим про блэкфейс, еще и потому, что в США и Канаде это Месяц африканской истории. На протяжении тридцати дней по всем американским штатам и канадским провинциям в его рамках проводятся мероприятия в поддержку темнокожих людей — публике рассказывают о вкладе афроамериканцев в культуру и наследие региона.

Из-за волны критики Gucci принесли свои извинения тем, кого они обидели свитером, в инстаграме.

Модный дом опубликовал пост, в котором сообщил, что скандальная водолазка-балаклава снята с продажи. «Мы считаем, что многообразие является базовой ценностью, которую нужно поддерживать, уважать и ставить в основу каждого решения, что мы принимаем», — говорилось в заявлении компании.

В ответ на извинения в соцсетях предложили бренду нанимать больше представителей разных рас, чтобы в будущем не подвергать опасности свою репутацию. Однако способов испортить отношения с общественностью у бренда осталось много: воровство идей у художников, живущих вдалеке от штаб-квартиры модного дома — один из них.