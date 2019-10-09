У нас ничего не выйдет: как испортить тиндер-свидание

В прошлом месяце Великобритания обсуждала историю неудачного свидания девушки, попытавшейся встретиться с новым знакомцем из тиндера, — ее рассказало издание The Sun. 28-летняя Джейд потратила 93 фунта стерлингов и три с половиной часа в дороге, чтобы ее оскорбили, как только она сошла с поезда. На свою беду Джейд пожаловалась в сети и даже открыла сбор пожертвований, чтобы неравнодушные возместили ей напрасно потраченные деньги.

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Джейд приехала в другой город на второе свидание с молодым человеком, с которым встретилась благодаря приложению для знакомств. Поскольку это была их не первая встреча, девушка рассчитывала приятно провести время, но вместо этого они лишь обменялись парой едких фраз и разошлись.

Как только они увиделись, парень сказал Джейд: «Блин, а ты располнела, не так ли?». Девушка смутилась и попросила его об этом не говорить. Но молодой человек настоял: «Нет, это факт, ты набрала вес, и я не могу об этом не пошутить». Затем Джейд обозвала его ублюдком, на что тот оскорбился и решил отказаться от свидания.

Неудачные поиски партнеров в тиндере стали в эпоху популярности знакомств в сети, бесконечной темой для шуток и обсуждения: для рассказов о нелепых свиданиях уже существуют свои каналы. Например, инстаграм-аккаунт @tinder_dnevnik, в котором собираются истории, служащие утешением для тех, в чьей жизни неудачных встреч было больше, чем приятных.

«Располневшая» британка, познакомившись с рассказами других, могла бы убедиться: она не единственная, кто пережил неприятный опыт уже на втором свидании.

«Ходила на второе свидание с парнем из тиндера. Решили посетить контактный зоопарк. Больше всего народу было вокруг альпак, и я поспешила погладить одного. Не успела к нему притронуться, как он плюнул в меня, да и еще в тот момент, когда пережевывал сено. Все содержимое его пасти было на моем лице, в волосах. Смеялись все, а парень — громче всех. Слова сотрудника: «Альпаки обычно не плюются в людей, только в себе подобных» просто добили меня», — поделилась своей историей подписчица.

Атака со стороны альпаки — случай достаточно редкий, но в целом неудачно тиндер-свидания складываются из-за вполне рядовых проблем. Самая распространенная заключается в том, что человек в жизни отличается от фото в анкете: неоправданные ожидания могут разрушить не только сложившиеся отношения, но и те, что еще даже не завязались.

«Мы договорились встретиться в переходе у метро, — рассказала «Газете.Ru» москвичка Ирина. — Когда я увидела его лицо без бороды и руки-палки, я просто прошла мимо с потоком людей. Я думала просто сбежать, но все же собралась, вернулась к нему и быстро сказала: «Извини, ничего не получится». И уже после этого бросилась бежать»

Еще одна довольно неприятная неожиданность поджидает тех, кто почему-то уверен, что в интернете знакомятся только одинокие люди.

«Договорились с девушкой из тиндера прогуляться по парку. Буквально после двух шагов она начинает недвусмысленно намекать на секс. Сначала я думал, что мне показалось, но когда она стала неприкрыто рассказывать о своих похождениях, я понял, что мне не мерещится. Чтобы было легче это слушать, я предложил ей выпить, но она отказалась под предлогом, что ей скоро сдавать анализы на ВИЧ. Но это были не все сюрпризы. Позже выяснилось, что она вообще замужем, но ее супруг не против всего происходящего, потому что у самого есть другая девушка, и они живут втроем», — поделился с изданием опытный пользователь дейтинг-приложения.

Люди со странностями — следующая категория сюрпризов, которые могут ждать на свидании с малознакомым человеком. «Еще я был на свидании с девушкой, которая рассказала, что любит ходить на тусовки, но при этом не курит, не пьет и ничего не употребляет. Оказалось, что ей просто нравится смотреть, как разрушающе наркотики и алкоголь действуют на людей», — рассказал тот же собеседник «Газеты» об еще одном случае.

«Встретились с девушкой, погуляли, решили взять по пиву. Она сказала, что все время пьет на тиндер-свиданиях пиво и сохраняет крышки. И вытащила из кармана штук 20-30 таких», — поделился своей историей другой собеседник издания.

«Выцепила в тиндере француза, который приезжал в Москву по делам. Встретились, все шло прекрасно, мы говорили об отношениях, и тут под конец ужина он задает мне такой вопрос. Мол, сложно ли найти мужчину с ребенком? Я отвечаю, что да, очень сложно, это вообще такая редкость. Собираюсь добавить, что разведенным женщинам в принципе труднее найти пару, но вижу, как он начинает улыбаться, выпрямляется, и замолкаю. Тут он с гордостью и очаровательной улыбкой заявляет мне, что у него есть сын. Типа, смотри какой я редкий трофей», — делится своим опытом еще одна поклонница приложения.

Неудачным может сделать свидание и простое стечение обстоятельств: бывает так, что просто звезды в день свидания сложились против вашей личной жизни, зато потом есть, о чем рассказать друзьям.

«Парень на первом свидании поскользнулся и упал. Ключи от машины, лежавшие в заднем кармане, воткнулись в ягодицу. В темноте осветили фарами голую попу, и я мазала зеленкой рану. Никого не было, но тут такое освещенное зрелище, что стали появляться любопытные. Звонит подруга: «Что делаешь, как свидание?» И тут я стала дико смеяться и говорю: «Не поверишь, голую жопу зеленкой мажу». Он стоял, злился до рычания. Заклеила пластырем, отвез домой. Больше не виделись», — поделилась своей историей подписчица инстаграма об интернет-знакомствах.

«Я, просто чтобы почувствовать себя увереннее и сексуальнее, надела на тиндер-свидание белье на шелковых завязках по бокам. Спустя час гуляний трусы развязались и свалились прямо на асфальт. Видеть лицо молодого человека было бесценно. Я подняла их, выбросила в урну и сразу вызвала такси», — рассказала о своем провале другая подписчица аккаунта.

«Он не особо понравился мне. Предложил довезти до дома: погода была жуткая, поэтому согласилась. Наконец, встреча близится к завершению, сидим в машине перед моим подъездом. А парень — ну очень скучный, так что меня мучил вопрос, как слиться. Я решила быстро что-то придумать. Ливень, ничего не видно. Около подъезда стоит кто-то, я говорю: «О, да это же мой брат!». Он такой: «Ты уверена?». Я говорю: «Да, за мной вышел». И тут мой «брат» опускается наполовину в мусорный бак и начинает там копаться (я этого не вижу и продолжаю про брата басни рассказывать). Молодой человек в шоке, а я, увидев эту картину, пользуюсь моментом и убегаю», — еще один случай, рассказанный автору инстаграма @tinder_dnevnik.