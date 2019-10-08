Униформа: как одеваться в конце 2019 года

«Униформа» — ужасное сочетание звуков для всех, кого когда-либо заставляли ее носить — в школе, на работе и в других местах, где вас хотели заставить выглядеть «как все». До недавних пор это понятие вызывало ассоциации с ограничениями, невозможностью сделать собственный выбор, а мир моды был чем-то прямо противоположным — со своими летящими яркими платьями, высокими каблуками и правом ежедневно менять свой имидж, экспериментировать и самовыражаться за счет гардероба. Скинуть униформу — значило стать свободным от условностей и больше никогда не смотреть назад.

Но если пару лет назад тренды менялись стремительно, но в рамках одних и тех же сезонов, то сегодня вся индустрия пришла к тому, что глянцевое словосочетание must-have (то, что непременно должно у вас быть), осталось в прошлом. Когда никто никому ничего не должен, можно легко потеряться в той свободе быть самим собой, который мы оказались предоставлены.

Реклама

Вседозволенность посеяла хаос, но даже при выборе одежды человек стремится к порядку, и это стало новым трендом: пришла мода на нежелание концентрироваться на разнообразии.

Впрочем, если у вас сформировался персональный стиль, но вы не модный блогер и в вашей жизни нет необходимости постоянно радовать или эпатировать подписчиков революционными образами, у вас, скорее всего, уже есть собственная униформа. Разумеется это не значит, что вы ежедневно носите колючую шерстяную юбку и теплую жилетку, предписанную правилами — это, скорее, выбор универсальной для вас одежды, которая стабильно смотрится хорошо, придает уверенность в себе и, что самое главное, не отнимает много времени во время утренних сборов на работу. Речь идет о предметах гардероба, в которых удобно именно вам — вроде массивных пиджаков, кожаных штанов, белой плотной рубашки или женственного платья.

Сегодня индустрия моды и все, кто в ней занят, уже более демократичны и даже слегка нехотя поддерживают подобные начинания, зачастую несущие прибыль не бутикам, а винтажным магазинам или даже продуктам масс-маркета.

Влезть в униформу становится стремлением обеспечить себе исключительный уровень комфорта, который приносит та или иная вещь — выбрать одежду, рисующую наш образ в толпе. Подобный подход сильно облегчает походы по магазинам, потому что вы априори не будете тратить время и силы на то, что впоследствии не будет сочетаться с остальными предметами гардероба. Если вам кажется, что что-то похожее вы уже слышали в лекции одного из бесчисленного множества бизнес-коучей, то это вполне возможно — их икона Стив Джобс славился приверженностью одним и тем же черных водолазкам и джинсам.

Теперь, когда индустрия моды старается стать ближе к людям, не представлявшим ее целевую аудиторию, ей нужно предлагать новые темы и не останавливаться на «самых ярких помадах сезона» или «50-ти пар ботинок для холодной и дождливой погоды».

Отчасти поэтому модные гиганты из числа дизайнерских и издательских домов так усиленно стараются привнести что-то новое в свою привычную модель, поднять новые вопросы и привлечь внимание людей к каким-либо альтернативам.

Например, показ Gabriella Hearst, прошедший в Нью-Йорке, стал первым в истории углеродно-нейтральным шоу, то есть формально он не оказал пагубного воздействия на окружающую среду.

Мода устала от самой себя, ей нужно искать новые смыслы, а пока все мы будем эволюционировать, нам нужна просто рабочая одежда.

Стремление носить униформу можно назвать уникально сознательным в плане сохранения природы — вы покупаете «хорошую» (то есть качественную и дорогую) пару брюк, которые будете носить в худшем случае пару лет.

Настоящим сюрпризом во время большей части показов на прошедших в сентябре Неделях моды стало то, что теперь дизайнерская одежда, в прошлом сложносочиненная и «непонятная», действительно оказывается пригодной для того, чтобы ее носить.

Теперь настроения, главенствующие среди модных редакторов, можно охарактеризовать как «подведение итогов». Люди увидели достаточно, так что пора произвести отбор, выйти из бутика и идти жить свою собственную жизнь.

Для тех, кому больше 20-ти лет, этот новый тренд — такой же хорошо забытый старый, как мини-юбки и платья «А» — силуэта 60-х, брюки-клеш 70-х или джинсы с высокой посадкой из 80-х: мода сделала новый виток буквально за пять лет. В начале 2010-х впервые прозвучало слово «нормкор», которое использовали уставшие от моды редакторы глянцевых журналов: популярность этому стилю принес именно Стив Джобс. Уже тогда одежда стала максимально незаметной — простые толстовки, водолазки, джинсы, которые выбирали те, кто не хотел тратить много времени на выбор одежды, оказались на пике популярности.

Однако смысл сегодняшний униформы немного в другом: она оставляет возможность определиться со стилем и аккуратно ему следовать, а выберете ли вы твидовый пиджак или свитер и джинсы — не имеет значения. Главное — что вы определились с собственной униформой, благодаря которой вас и будут ежедневно узнавать.