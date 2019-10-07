Минус пять: король Швеции лишил своих внуков работы

Шведский королевский дворец заявил, что внуки короля Карла XVI Густава больше не обязаны исполнять обязанности членов королевской семьи и официально не будут считаться родней монарха. Нововведение касается детей сына короля, принца Карла Филиппа, а также наследников дочери Карла, принцессы Мадлен.

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6 октября, в понедельник, один из высокопоставленных служащих королевской семьи Фредерик Версалл объяснил, что у детей останутся титулы, которые им дал правитель при рождении. По его словам, принятые меры никак не повлияют на сумму, которую ежегодно тратит королевская семья — дело в том, что в основном шведские налогоплательщики содержат только «верхушку» семьи.

Изменения не затронут самую старшую из детей Карла XVI Густава, кронпринцессу Викторию, которая является наследницей шведского престола, а также ее мужа, принца Даниела и их двоих детей. В 2010-м Виктория вышла замуж за своего личного тренера Даниела Вестлинга, перед свадьбой получившего титул герцога Вестергётландского (провинции на западе страны), теперь ее младшему сыну Оскару — 3 года, а наследнице Виктории, принцессе Эстелль, — 7 лет.

Этим летом будущей королеве исполнилось 42 года.

На первый взгляд решение дома Бернадоттов лишить довольно внушительную часть близких родственников их обязанностей и привилегий кажется не слишком обоснованным — несмотря на главенствующий во всей остальной стране эгалитаризм, члены королевской семьи невероятно популярны среди местных жителей.

Пока остальной мир обсуждает события, связанные с жизнью британских монархов, с которыми Бернадотты, разумеется, находятся в родстве, принцы и принцессы Швеции пользуются поддержкой национальной прессы и граждан. Тем не менее пятеро внуков Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии больше не имеют права называться «Их королевскими высочествами» и претендовать на трон, хотя им оставят титулы принцев и принцесс.

Оказалось, что беспрецедентное событие для всех монарших семей Европы произошло не из-за семейного скандала или каких-либо разногласий — эксперт Карин Кенмор подчеркнула важность этого поступка в интервью изданию Svenska Dagbladet.

По ее словам, все ограничения, созданные для родственников короля, гарантирует детям полную свободу выбора собственного будущего: «Они смогут стать теми, кем захотят, в том числе заниматься политикой или бизнесом».

Чисто теоретически примеру коллег из северного королевства могут последовать герцоги Сассекские — принц Гарри неоднократно говорил о том, что он хочет, чтобы у его сына Арчи Харрисона было нормальное детство без постоянного преследования со стороны СМИ и обязательств перед Виндзорами. Таким образом младшего сына принцессы Дианы и Меган Маркл бы перестали обвинять в лицемерии и трате денег британцев на роскошный ремонт в их доме, но, скорее всего, жить за собственный счет и без общественного внимания Гарри и Меган уже не смогут. Так что их пятимесячный ребенок уже обречен.

Изначально единственный сын короля Карла XVI Карл Филипп родился кронпринцем, однако ему пришлось «подвинуться», когда в государстве приняли закон, который гарантирует претензии на трон со стороны первенца монарха вне зависимости от его пола. Таким образом герцогу Вермландскому, как еще принято называть Карла Филиппа, пришлось отдать титул своей старшей сестре. В 2015 году он женился на модели и звезде реалити-шоу Софии Кристине Хелльквист, ныне известной просто как принцесса София. У супругов родилось двое детей, сейчас им по два и три года.

Принцесса Мадлен, младшая из детей правящего монарха, вышла замуж в 2013-м — за бизнесмена британского и американского происхождения Кристофера О'Нилла, с которым она познакомилась во время официального визита в Нью-Йорка. В отличие от супруга наследницы престола, мужчина не стал носителем фамилии Бернадотт, а это значит, что официально он не стал частью шведской королевской семьи, и свой титул так и не получил. От гражданства Швеции британец также отказался. В браке у Мадлен и Кристофера родилось трое детей — принцесса Леонора (5 лет), принц Николас (ему 4 года) и принцесса Адриенн (1).