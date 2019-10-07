«Нашел «ту самую»: на ком женится брат Кейт Миддлтон

6 октября Джеймс Миддлтон рассказал в соцсетях, что он обручился со своей девушкой Ализе Тевене. Таблоиды уверены, что 32-летний младший брат герцогини Кембриджской сделал предложение 30-летней француженке в национальном парке Лейк-Дистрикт, который находится на северо-западе Англии. Судя по геотегу, именно там была сделана их совместная фотография, на которой у Тевене уже было помолвочное кольцо. На снимке, выложенном в инстаграм, Джеймс обнимает свою невесту, а она скромно демонстрирует сапфир весом в несколько карат — поза немного напоминает все фото с портретов членов королевской семьи в честь их помолвок, но подпись все равно скопировала приевшееся: «Она сказала «да».

Миддлтон решил немного адаптировать фразу и написал «да» по-французски, намекая на происхождение своей будущей жены, но сути это не изменило. Помимо этого британский предприниматель заметил: «Наш секрет раскрыт, но мы не невероятно рады тому, что делимся новостью». Для жениха это место представляет собой не только хороший фон для селфи — его родители Кэрол и Майкл часто привозили туда своих детей, когда они были еще маленькими.

Реклама

Помимо этого Джеймс выложил в сториз видео, на котором они с Ализе купаются в море, и написал: «Пару дней назад я задал Ализе вопрос», а в следующем снэпе устроил небольшое слайдшоу из их общих фото из разных путешествий со словами «И она ответила».

Согласно информации СМИ, пара встречалась на протяжении 15 месяцев перед тем, как Джеймс Миддлтон сделал предложение. Впервые их увидели вместе на острове Сейнт-Барт во время рождественских каникул, которые Миддлтоны отмечают всей семьей. Разумеется, Кейт не могла присутствовать — ее присутствие в Сандрингеме, любимой загородной резиденции королевы, вместе с мужем и детьми было куда важнее для имиджа королевской семьи. Вместо нее на острове была Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюс.

В сентябре стало известно, что молодые люди начали жить вместе в квартире в престижном Западном Лондоне.

Один из друзей пары признавался таблоидам, что Миддлтон «выглядит так, как будто наконец-то нашел «Ту самую». Бизнесмен, который владеет компанией Boomf, предоставляющей услуги по производству персонализированных открыток, познакомился с сотрудницей крупной корпорации в прошлом году. Знакомый предпринимателя рассказал, что Тевене даже не подозревала о том, кем оказался ее будущий молодой человек, с которым она познакомилась в членском Клубе Южного Кенсингтона — девушка просто подошла, чтобы погладить его коккер-спаниеля Эллу.

Источник рассказал, что как только Ализе вернулась к своему столику,

Джеймс попросил официанта передать ей записку, где было написано: «Обычно я никогда этим не занимаюсь, но вы бы не хотели как-нибудь выпить со мной?». Кроме этого романтичного жеста брат герцогини Кембриджской оплатил счет Тевене, а пару недель спустя они действительно встретились в баре. Информацию о достижениях родных своего нового знакомого француженка получила от одного из своих друзей.

В разговоре с журналистами отец будущей родственницы Кейт Миддлтон Жан-Габриель Тевене подчеркнул, что его дочь влюбилась в обеспеченного британца благодаря его очарованию, и добавил, что Ализе «безумно счастлива» со своим избранником. Также Жан-Габриель рассказал СМИ, что его дочь назвали в честь его «первой любви — виндсерфинга и ветра Ализе (пассат в переводе с французского — «Газета.Ru»), который надувает паруса».

В Великобританию девушка переехала в 2013 году ради учебы в Лондонском университете королевы Мэри, где она получила магистерскую степень в инвестициях и финансах. Из общедоступных данных о ней известно, что в список ее увлечений входят горные лыжи, к тому же она свободно говорит на четырех языках — этому поспособствовало ее детство, проведенное в Чили, Индонезии и Бельгии.

В начале лета Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон были гостями на церемонии бракосочетания леди Габриеллы Виндзор и Томаса Кингстона, которая состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там присутствовали родители Джеймса и младшая сестра.