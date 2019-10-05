Бабушкина занавеска и Пьеро: худшие наряды звезд за неделю

Сэм Роллинсон

3 октября американская модель пришла на благотворительное мероприятие в Лондоне, устроенное фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». По неизвестным причинам Роллинсон сама решила одеться так, будто ей требуется финансовая и, честно говоря, психологическая поддержка. Платье популярной модели, которое было сшито из двух кусков ткани разных оттенков голубого, смотрелось крайне небрежно, особенно на фоне тщательно продуманных образов коллег. Из-за специфического дизайна наряд выглядит так, как будто по дороге к пресс-воллу Сэм пришлось сражаться с медведем за право входа, а чтобы скрыть разорванное место, два края связали вместе. Иначе объяснить это модное решение не получается.

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Алекса Чанг

I must say the creepy doll costume never looked creepier pic.twitter.com/naqk7jpS8i — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) October 5, 2019

Каждую неделю среди знаменитостей находится та самая, которая решается примерить полностью кружевной наряд и в результате оказывается «запакована» в предметы обихода стереотипной русской бабушки — будь то вышитая салфетка на телевизор, ночнушка, скатерть или занавеска. В этот раз британская модель и дизайнер предпочла последнюю опцию в лавандовом цвете с совершенно нелепым количеством рюшей и воланов, а высокий воротник добавил наряду сходство с платьями подружек невесты из США середины 80-х. Для большего сходства не хватает только юбки с несколькими слоями жесткого тюля, которая будет заканчиваться в районе щиколоток, и химической завивки. Но это платье идеально подойдет в качестве костюма на празднование Хэллоуина, если вы всегда мечтали выглядеть как жутковатая гигантская кукла.

Новозеландская актриса и обладательница премии «Оскар» Анна Пэкуин на премьере нового фильма Мартина Скорсезе в Онтарио на своем примере показала, почему мини-платья с широкими плечами — не универсальная модель, вне зависимости от того, что говорит своей аудитории креативный директор Balmain Оливье Рустен. Не помогла образу и египетская тематика с полосатым серебряным принтом и намеки на Исиду на юбке — нерелевантные отсылки в принципе чаще портят общий вид, чем делают его интереснее.

Более того, этот модный выбор можно с легкостью представить в одной из костюмерных фильма «Чарли и шоколадная фабрика» в качестве одного из образов маленьких одержимых шоколадом Умпа-Лумпов.

Палома Эльсессер

that's a lotta mugler to take pic.twitter.com/C46B9IMl7x — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) October 5, 2019

Плюс-сайз модель позировала фотографам на мероприятии модного портала Business Of Fashion в ансамбле, который заставляет сомневаться в адекватности нашего восприятия действительности, потому что зарубежные СМИ остались в восторге от того, как выглядела активистка за права женщин. Мы, в свою очередь, видим только плохо сидящие перчатки-шарф из последней коллекции французов Mugler, сомнительный топ в тон и подобие саронга насыщенно-красного оттенка. Только тот факт, что эту юбку явно постарались сделать максимально похожей на скрученный пододеяльник, не делает образ более торжественным или трендовым. Отдельное внимание стоит обратить на сандалии без каблука — завязки, впивающиеся в щиколотки манекенщицы, и чересчур острые мысы делали ее ступни похожими на пару ножниц.

Роксанда Ильинчич

join the f*ing circus pic.twitter.com/4dOLpPBZ1i — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) October 5, 2019

Сербский дизайнер была на вечеринке Bazaar Art в лондонском частном клубе в платье собственного производства, а подобные решения не оставляют обратного пути — в любых других ситуациях, если наряд окажется неудачным, звезды могут просто сослаться на ошибку своего стилиста или плохое самочувствие в момент выбора. Хотя так называемые модели «под Пьеро» (бесформенные и с длинными летящими рукавами) заняли большое место на мировых подиумах в ходе прошедших недель моды, здесь можно видеть другую картину. Аморфное основание с черным воротником, издалека напоминающим детский шарф, закрывающий горло и плечи, еще никогда так не напоминало купол цирка — цвет розовой, белой и голубой сахарной ваты вместе с «шатром» подола, будто пристроченного в самый последний момент, не оставляют пространства для альтернативных ассоциаций.