Холостячка: Джиджи Хадид рассталась с бойфрендом

Супермодель Джиджи Хадид снова терпит неудачи в личной жизни: стало известно, что модель рассталась со своим новым бойфрендом — Тайлером Кэмероном. Об этом сообщает US Magazine.

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Тайлер и Джиджи начали встречаться совсем недавно — около двух месяцев назад — но, видимо, этого небольшого срока оказалось достаточно, чтобы понять, что они не очень подходят друг другу.

«Тайлер один, — подтвердил журналу близкий к распавшейся паре источник. — Они с Джиджи Хадид больше не вместе».

Информация от инсайдера появилась спустя два дня после того, как 26-летний Кэмерон в выпуске телешоу «Watch What Happens» с Энди Коэном намекнул, что сейчас он «возможно, одинок».

Известность Тайлеру Кэмерону принесло шоу «Холостячка», в котором подбирали жениха актрисе Ханне Браун. С героиней проекта у Тайлера не сложилось, но зато его заметила фанатка телешоу Джиджи Хадид.

«Джиджи обожает шоу «Холостячка». Она смотрела этот сезон, и Тайлер ей понравился. Они списались в инстаграме, обнаружили, что у них много общего, и решили встретиться», — рассказывал близкий к Джиджи источник о том, как познакомилась пара.

Когда шоу, в котором Тайлер так и не вышел победителем, закончилось, Кэмерона и Хадид несколько раз видели вместе в Нью-Йорке. Очевидец, заставший пару в боулинге вместе с друзьями, рассказывал US Weekly, что они «выглядели игриво и всю ночь были сконцентрированы лишь друг на друге». Неделю спустя они посетили новый бар Джастина Теру, а затем отправились на отдых в северную часть штата.

Модель даже успела познакомить бойфренда с Тейлор Свифт, Сереной Уильямс и другими своими друзьями. В начале прошлого месяца они вместе с Тайлером ездили на похороны бабушки Джиджи в Нидерланды.

Все это время Хадид и Кэмерон старались держать свои отношения вне поля зрения прессы. Они неохотно комментировали свой роман журналистам и Тайлер даже заявлял Entertainment Tonight, что они «просто друзья», когда по снимкам папарацци было понятно, что это абсолютно не так.

«Наши отношения не нуждаются в огласке. Она хороший и удивительный человек, и мы просто дружим», — удивил журналистов Тайлер.

Все это довольно странно, учитывая то, что Джиджи Хадид обычно не скрывает основные события в своей личной жизни от журналистов. Например, СМИ известно о ее романах с британским актером Дэниэлом Шарманом, малоизвестным прессе молодым человеком по имени Патрик Уретц и американским певцом Ником Джонасом из Jonas Brothers. Также модель почти два года встречалась с австралийским певцом Коди Симпсоном. Затем в ее жизни ненадолго появился автогонщик Льюис Хэмилтон, а после него – родной брат одного из ее бывших, участник той же поп-группы Джо Джонас.

Когда братья в группе начали заканчиваться (их всего трое), Хадид решила присмотреться к другому бойз-бэнду — One Direction — и закрутила роман с Зейном Маликом. За эти отношения поклонники модели переживали больше, чем за свои: Зейн и Джиджи были действительно одной из самых красивых и милых пар шоу-бизнеса. Они постоянно делились трогательными совместными фотографиями в инстаграме и признавались друг другу в любви в подписях под снимками.

«Зиджи», как их окрестили в соцсетях, не раз расставались и сходились. Окончательное решение прекратить свои отношения они приняли в конце прошлого года. Зейн и Джиджи даже не объявили о своем расставании официально: они просто тихо перестали публиковать совместные фотографии, отписались друг от друга и удалили из инстаграма все снимки, свидетельствовавшшие об их отношениях.

Фанаты заметили это и забили тревогу: на знаменитостей посыпались предсказуемые вопросы. Джиджи лишь дала завуалированный намек всем подписчикам, репостнув твит с содержанием: «Я вам ничего не должна. Я не должна рассказывать никакой информации помимо того, какой выбор я сделала, чтобы вы об этом знали. Я не должна оказывать вам поддержку, когда я слаба. Я не должна отвечать вам только потому, что вы спрашиваете».