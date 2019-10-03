Втряхнулась: Ирина Шейк оказалась на пике карьеры

Череда Недель моды, прошедшая в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и закончившаяся Парижем, показала: русская супермодель Ирина Шейк переживает новый взлет карьеры. Модель, которая начинала как сексуальная девушка с обложки журнала Sports Illustrated долгое время была известна, скорее, как возлюбленная футболиста Криштиану Роналду или голливудского актера Брэдли Купера, звезда шоу Victoria's Secret и амбассадор итальянского бренда Intimissimi. Несмотря на участие в модных показах и съемках для крупнейших глянцевых журналов мира, в глазах публики она была неотделима от определения «желанная» — годы модельной объективации делали свое дело, и Ирина Шейк возглавляла рейтинги самых сексуальных моделей мира.

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Однако на показах этого сезона 33-летняя манекенщица, недавно расставшаяся с голливудской кинозвездой, вышла, наконец, из амплуа сексуальной подружки знаменитостей: Ирина Шейк оказалась оказалась одной из ключевых фигур шоу нескольких крупных домов моды, перевернув привычное представление о себе.

В начале сезона ничто не обещало, что Ирина Шейк будет завалена работой на подиумах — сказалось несколько лет перерыва. Первым ее появлением был выход на показе коллекции Джереми Скотта, на дефиле которого она работала еще в 2013-м, – модель сидела в первом ряду вместе с Джиджи Хадид, и стала звездой не показа, а красной дорожки.

В рамках Недели моды в Нью-Йорке Шейк вышла на показе Brandon Maxwell – именного бренда одного из любимых дизайнеров Леди Гаги. Шейк появилась на подиуме в серых брюках с высокой талией, джинсовой рубашке и бежевом пиджаке.

Наблюдатели уже с трудом узнавали в манекенщице ту обольстительную девушку с обложек Sports Illustrated — даже ее черты лица, то ли из-за расставания с Брэдли Купером, то ли в результате работы стилистов на показе – стали более жесткими.

Ирина Шейк научилась делать со своим лицом то, что в модельном мире называется «стронг фейс». Оно ей пригодилось и на показе Oscar de la Renta, который ей выпало закрывать в Нью-Йорке.

Вскоре после этого в новостных лентах изданий начали появляться все новые сообщения о том, как русская супермодель стала участницей очередного шоу в рамках Недель моды, шедших одна за другой. В Лондоне она стала звездой показа Burberry – Шейк вышла в монохромном жемчужно-сером брючном комплекте – блуза была наглухо застегнута, а на лице по-прежнему было профессиональное «сильное» выражение некоммерческой модели.

Особенно занята Ирина Шейк оказалась на Неделе, последовавшей за лондонской – в Милане. Здесь ее видела на дефиле Etro, Bottega Veneta, Versace, Moschino. Фото или видеоролии с каждого показа супермодель выкладывала в инстаграм с выражением благодарности к дизайнеру, пригласившему ее на показ. В Париже она приняла участие в шоу Isabel Marant — фото и видео с дефиле она тоже опубликовала в соцсети.

Для модели, которую жалели всем русским миром, переживая из-за ее расставания с Брэдли Купером в июне этого года, наступила новая эпоха в карьере. Когда в начале сентября стало известно, что теперь Ирина Шейк будет рекламировать линию белья Calvin Klein, стало ясно, что мир большой моды снова обратил на нее внимание.

В 2011 году Шейк дала интервью изданию Forbes в качестве «супермодельной сенсации» — так ее назвали в публикации. Уже тогда считалось, что она «получила все»: «при росте в 5 футов 10 дюймов (178 см – «Газета.Ru»), струящихся каштановых локонах светло-зеленых волосах и теле, которое украсило билборды на Таймс-Сквер и которое видели 60 млн человек на обложке Sports Illustrated, она запустила свою линию купальников, стала лицом и телом итальянского бренда Intimissimi, снималась для рекламных кампаний Replay, Guess, Avon и Armani и появилась в видеоролике Канье Уэста на песню «Power»», — перечислило издание ее достижения.

Тогда казалось, что это будет вершиной карьеры русской супермодели, а сексуальное тело и полные губы навсегда останутся ее проклятьем.

Сейчас Ирина Шейк показывает, что в 33 года можно начать новую главу в модельной карьере, и жалеть ее из-за расставания с Купером – вовсе не стоит. Впервые за долгие годы мировые издания уделяют внимание не ее выходам на ковровую дорожку рядом с успешным возлюбленным, а ее работу. А из списка «самых сексуальных» у нее есть все шансы перейти в категорию «самых высокооплачиваемых» по версии Forbes.