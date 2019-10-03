«Силиконовый» муж: миллиардер Сергей Брин женился

В Кремниевой долине состоялась одна из самых незаметных свадеб года: сооснователь корпорации Google Сергей Брин женился на предпринимательнице Николь Шанахан. По данным американского таблоида Page Six, который сообщил новость, пара официально зарегистрировала брак «довольно давно» после того, как пробыла в отношениях чуть больше двух лет, в течение которых 34-летняя Николь родила от 46-летнего Сергея дочь.

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Юрист и основатель проекта ClearAccessIP, целью которого является аналитика патентов, вышла замуж за президента холдинга Alphabet Inc. без лишней шумихи. Согласно данным источников, которые поделились информацией с таблоидом, о том, что церемония состоялась, знало очень ограниченное количество людей.

Миллиардер русского происхождения развелся со своей первой женой Энн Воджицки, основательницей и генеральным директором компании 23andMe (она специализируется на проведении генетических исследований), в 2015 году после восьми лет брака. За это время у Энн и Сергея родились двое детей, а зарегистрировать развод они смогли спокойно и без скандала.

Секретом благополучного расставания стал брачный договор, однако содержание его не разглашается.

Пара разошлась в 2013-м, после того, как стало известно о том, что у Брина был роман с одной из его подчиненных, которая работала менеджером по маркетингу в Google Glass, производившем «очки будущего», — Амандой Розенберг. Тогда в СМИ появилась информация, что девушка состояла в отношениях с Хьюго Барром, бывшим официальным представителем подразделения Google в компании Android.

Розенберг и Брин быстро разошлись, что источники из их окружения подчеркнули в интервью с порталом Business Insider. Хотя Энн Воджицки и Сергей Брин уже тогда нашли других партнеров, они решили жить неподалеку друг от друга в городе Лос-Альтос, штат Калифорния. Решение было принято, чтобы оба смогли выполнять свои родительские обязанности даже после расставания — на тот момент инсайдеры охарактеризовали это как решение «работать в команде».

По версии журнала Forbes, сегодня Воджицки занимает 33-е место в американском рейтинге так называемых self-made women, то есть женщин, добившихся профессиональных успехов и заработавших, а не унаследовавших или получивших свое состояние в дар. Бывший муж принимал непосредственное участие в успехе 23andMe, когда инвестировал в компанию внушительные средства для новых разработок.

Здесь у Брина был очень личный интерес — несколько лет назад у его матери развилась болезнь Паркинсона. Эксперты отмечают, что заболевание не может передаться по наследству, но у Сергея есть мутировавший ген, который уменьшает его шансы на спокойную старость. Чтобы попытаться обезопасить себя, он пожертвовал в фонд Brin Wojcicki Foundation более $60 млн.

Сейчас бизнес выглядит стабильно — по состоянию на 2019 год, Воджицки «оценивают» в $690 млн.

Брина не всегда можно было назвать человеком с высокими моральными стандартами — в книге Адама Фишера «Долина гениев: честная история Кремниевой долины», вышедшей в 2018 году, есть воспоминания людей, которые работали с Сергеем после основания Google. Сотрудники поначалу небольшого стартапа согласились сотрудничать с авторами, поэтому корпорации с «сексуально-напряженной атмосферой» посвящена отдельная глава.

Одна из первых коллег Брина Хизер Кайрнс призналась, что у бизнес-партнера предпринимателя, Ларри Пейджа, были тревожные мысли о том, что может случиться, если Сергей, который пользовался успехом в достаточно молодом коллективе, будет пытаться устроить свою личную жизнь.

Кайрнс отметила, что руководство и HR знали о неподобающем поведении Сергея, а он не пытался отрицать что-либо. Несмотря на все опасения, действия любимого сотрудницами стартапера не были нежелательными — в противном случае они бы рассказали об этом хотя бы теперь, в эпоху #MeToo. Имя Брина действительно не раз всплывало, когда топ-менеджеров Google обвиняли в разврате, но лично к нему претензий никогда не было.