«Это раздражает»: почему Кендалл Дженнер постоянно жалуется

Кендалл Дженнер беспокоит своих подписчиков тем, что может подавать плохой пример ее подрастающим поклонникам. Модель опубликовала довольно эмоциональный пост о состоянии своей кожи. Однако аудитория Кендалл больше взволнована тем, какое влияние это может оказать на юных подписчиков. Об этом сообщает Mirror.

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Пока Кайли Дженнер, невзирая на трудный период в жизни и расставание с отцом своего ребенка, продолжает постить в инстаграме роскошные снимки в своем стиле, ее сестра вызывает жалость у своих подписчиков.

Так родился «сэдфишинг» — новый термин, обозначающий действия пользователя, который выставляет свои эмоциональные проблемы на всеобщее обозрение в соцсетях в попытке привлечь внимание или повысить вовлеченность аудитории.

Это слово появилось совсем недавно — после того, как некоторые знаменитости во главе с Кендалл Дженнер стали публиковать чрезмерно личные и не самые радостные подробности свой жизни в сети, сообщает Birmingham Mail.

В случае со сводной сестрой Ким Кардашьян всех насторожила слишком эмоциональная публикация о проблемах модели с кожей. «Пока в мире происходили гораздо более серьезные беды, самым изнурительным мне казалось страдать от акне», — призналась Дженнер в своей публикации.

У многих подписчиков такие откровения вызвали недоумение, поскольку в своих словах модель очень драматизирует борьбу с обыкновенными прыщами — небольшой неприятностью, с который сталкивается каждый человек.

«Это то, что заставляло меня чувствовать беспокойство, беспомощность и неуверенность. <…> Я бы никогда не пожелала кому-либо пройти через все это», — написала Кендалл.

То, что одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире может так жаловаться на прыщи, большинству показалось странным, и многие просто не понимали, как реагировать на пост. Такое гипертрофированное изложение проблемы свойственно современным подросткам, которые стремятся получить поддержку из соцсетей.

Согласно новому исследованию Digital Awareness UK, когда молодежь, столкнувшаяся с настоящим стрессом, отправляется на поиски поддержки в интернет, это может привести к еще большим психологическим проблемам. А Кендалл Дженнер своими публикациями поощряет такое поведение.

Те, кто обращается за психологической помощью в интернет, в результате могут испытать сильнейшее разочарование в своем окружении, не получив необходимой поддержки, что только ухудшает эмоциональные или даже психические проблемы. Дело в том, что большинство пользователей — даже тех, что отличаются особой эмпатией в реальной жизни — резко негативно реагирует на «сэдфишинг».

«Газета.Ru» спросила своих читателей об их отношении к публикациям депрессивного характера в соцсетях. «Частые посты подобного характера очень раздражают, потому что чаще всего люди ноют беспричинно. А когда соцсети несут развлекательный, ну или «отвлекательный» характер, и ты заходишь [в соцсеть], чтобы отвлечься, такое давление неприятно», — поделилась мнением студентка Анастасия.

Большинство собеседников считает, что проблемы есть у всех, а из выставление напоказ — лишь поиск внимания. Другие отмечают, что чужие неприятности им попросту неинтересны.

Однако нашлись и те, кто высказался в поддержку страдающих «сэдфишингом». «Столкнувшись с проблемами, гораздо проще рассказать о них своим подписчикам. По той причине, что так ты не взваливаешь свои трудности на какого-то конкретного человека. Ты вроде и поделился, но вроде никого не напряг», — считает спортсмен Евгений.

Собеседник «Газеты.Ru» предположил, что причина подобного в соцсетях не в желании вызвать к себе интерес аудитории, а в недостатке живого общения. «Я на такие вещи всегда обращаю внимание. Скорее всего, этот человек одинок. Те, у кого есть надежные близкие, с которыми всегда можно поговорить обо всем, так делать не будут», — заключил собеседник издания.