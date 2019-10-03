«Сами виноваты»: как Меган и Гарри заставили себя ненавидеть

Британский тележурналист Пирс Морган заявил, что герцоги Сассекские сами виноваты в том, что публика стала их недолюбливать. Ведущий программы «Доброе утро, Британия» написал колонку для портала Mail Online, в самом начале которой он признался, что он задумывал позитивный текст после того, как Меган и принц Гарри отлично показали себя в королевском туре по странам Южной Африки. По словам Моргана, Виндзоры не сделали ни одной ошибки в своей семейной поездке и также смогли «пролить свет на многие проблемы, от гендерной дискриминации до бедности и недостатка образования».

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Пирс подчеркнул, что таблоиды, живущие за счет модных ошибок Меган Маркл и безрассудств принца Гарри, поддерживали и превозносили действия пары последние 10 дней. Он сам отметил, что родители четырехмесячного Арчи Харрисона действительно вели себя так, как и многие их предшественники из королевской семьи — «с достоинством, грацией, хорошим чувством юмора и эмпатией».

Однако на этом фоне они снова дали повод для критики, когда подали в суд на таблоид Mail On Sunday, опубликовавший письмо Меган Маркл ее отцу, Томасу Марклу. Возмущение Пирса Моргана вызвал не столько сам иск, сколько сопровождавшее его официальное заявление от супругов — Пирс назвал его «одной из самых невероятно напыщенных речей, которую [он] когда-либо читал от кого-то из королевской семьи». Телеведущий отдельно добавил, что этот поступок можно назвать одним из самых «необъяснимых».

Список его вопросов к семье младшего сына принцессы Дианы основывался на том, что после таких успешных контактов с прессой, как те, что были в последние несколько дней, у членов королевской семьи не должно было остаться претензий к СМИ. И в завершение Морган задал чете свой классический вопрос: «Я не понимаю, о чем Гарри и Меган, черт возьми, думают».

Без ссылки на свои источники ведущий сообщил, что обращение не было согласовано со службой Букингемского дворца — это, вероятно, означает, что герцоги Сассекские считают себя вправе самостоятельно решать свои проблемы с прессой и публично осуждать действия одного из самых крупных и влиятельных таблоидов в Великобритании. Пирсу подобная самоуверенность и безалаберность показалась «очередным катастрофическим пиар-провалом», который способен заслонить все, над чем они так долго работали.

Непоследовательность действий и безграничная уверенность в себе привела к тому, что у бывшей американской актрисе и ее принца создалась чрезвычайно плохая репутация. По мнению ведущего программы «Доброе утро, Британия», всю критику в свой адрес Меган и Гарри спровоцировали самостоятельно.

В своей колонке 54-летний Пирс Морган перечислил последние скандалы с участием герцогов, в которых действительно нельзя винить публику или желтую прессу — зато самих супругов можно назвать лицемерными.

Претензии и нападки Моргана выглядят абсолютно обоснованными, когда он пишет: «Вы не можете беспрестанно читать нам лекции о том, что «каждый след имеет значение», а потом запрыгивать в частные самолеты с интервалом в две минуты». Объектом его критики стала и реставрация коттеджа Фрогмор в Виндзоре, которая обошлась главным спонсорам — британским налогоплательщикам — в $2,9 млн. Эта общедоступная информация едва ли вызвала бы столько шума, но в тот же промежуток времени недавно родившая Меган, находившаяся в декретном отпуске, пришла в королевскую ложу на Уимблдон, запретив себя фотографировать.

Здесь же стоит упомянуть вечеринку в честь рождения ребенка, устроенную для нее Сереной Уильямс в Нью-Йорке. По приблизительным подсчетам, праздник с участием большого количества знаменитостей обошелся теннисистке в полмиллиона долларов. Празднование бы сошло Меган и ее голливудским друзьям с рук, но в то же время в ее соцсетях шла кампания, призывавшая пользователей бороться с бедностью. Не слишком соотносились с большой королевской свадьбой, ставшей зрелищем для десятков миллионов людей по всему миру, и роды в закрытом американском роддоме, и крестины в личной часовне королевы в Виндзорском замке.

В целом, статья Пирса Моргана была написана, чтобы доказать, что воевать с прессой — во многом бессмысленное занятие. Даже принимая во внимание явную, искреннюю и объяснимую нелюбовь принца Гарри к журналистам (он до сих пор винит СМИ в смерти своей матери), телеведущий заявил, что Меган попросту желает, чтобы журналы и порталы писали о ней только тогда, когда она сама этого хочет.

Единственное решение, которое представляется ему возможным, — это примирение Маркл с отцом, совершившим достаточное количество ошибок. Восстановление отношений с Томасом Марклом может положить конец непрерывной взаимной истерике мировых изданий и Виндзоров, а также, если Гарри действительно так считает, опасности для его супруги.