В атмосфере интимности: как Энни Лейбовиц стала первой

Сегодня отмечает юбилей едва ли не самый влиятельный фотограф современности: Энни Лейбовиц, которая с 70-х годов снимает портреты знаменитостей, которые вполне могут служить иконами для поп-культуры, 2 октября исполнилось 70 лет.

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Ее профессиональная история – это плавный путь вверх: американка в третьем поколении, потомок румынских евреев по отцовской линии и эстонских — по материнской, она снимает с самого детства и продолжает до сих пор.

Она родилась в Коннектикуте, но из-за того, что отец Лейбовиц был военным, семья часто переезжала: юность Энни прошла на Филиппинах, куда глава семьи был командирован во время войны во Вьетнаме. Именно там, в Юго-Восточной Азии, будущий великий фотограф сделала свои первые снимки, запечатлевая жизнь военной базы и окрестностей. Искусством она заинтересовалась под влиянием матери, преподавателя танца.

После школы Энни Лейбовиц поступила в Институт искусств Сан-Франциско, намереваясь, по примеру матери, впоследствии преподавать. Там она выбрала фотографию в качестве основного курса – мастерство она оттачивала под влиянием работ Анри Картье-Брессона, и это, пожалуй, видно до сих пор, так точно она улавливает эмоцию своей модели и переносит ее в кадр. Во время учебы она подрабатывала в разных местах – и на некоторое время даже уезжала в Израиль, чтобы работать в кибуце.

В 1970-м Лейбовиц вернулась в США и поступила в штат музыкального журнала Rolling Stone, внешний вид которого вскоре после этого станут определять ее портреты рок музыкантов. Уже в 1973 году она станет главным фотографом издания – первой женщиной на этой должности – и задержится там на 10 лет.

Портреты Энни Лейбовиц стали лицом журнала: описывая ее работы, критики чаще всего используют слово «интимные» — и, наверное, нельзя найти слова точнее: как фотограф она умет выстроить такой контакт с человеком, которого снимает, что тот раскрывается и начинает полностью ей доверять. «Я больше не верю в такую вещь, как объективность, — сказала Лейбовиц однажды. – Некоторые называют это стилем, но на самом деле я говорю о силе фотографа. Когда ты уверен в своей точке зрения, тогда и начинаешь снимать».

Для Rolling Stone, а затем Vanity Fair, Vogue и других крупнейших журналов она сняла, наверное, всех звезд мировой величины с 70-х годов прошлого века до нашего времени – только на то, чтобы их перечислить, уйдут десятки тысяч знаков. Именно Лейбовиц сделала последний – и один из самых известных – снимков Джона Леннона: 8 декабря, когда Марк Чепмен произвел четыре смертельных выстрела, она снимала музыканта для Rolling Stone. Тогда была сделана фотография, на которой обнаженный Леннон лежит, всем телом обнимая полностью одетую Йоко Оно.

Для того, чтобы снимок передавал ощущение интимности, фотографу нужно выстроить доверие с моделью. Но однажды Лейбовиц оказалась в центре медиа-скандала, связанного с одной из ее самых могущественных моделей – королевой Великобритании Елизаветой II.

В 2007 году она снимала британского монарха для официальной фотосессии ее визита в США – тем временем «Би-би-си» делали фильм о том, как проходит поездка королевы.

В документальной картине зрителю рассказали, что Елизавета II чрезвычайно рассердилась из-за того, что фотограф попросила ее быть «менее нарядной» и снять тиару – в фильме были видны кадры, как разгневанная королева идет по коридору и говорит: «Я ничего не меняю. Мне хватило того, что я надела это все, спасибо». Позже выяснилось, что последовательность кадров была изменена, и Елизавета II на самом деле не уходит со съемки, а идет на нее. Телекомпании пришлось извиниться.

Только в 2015 году London Times рассказали, что королева Великобритании все же была рассержена просьбой снять корону, поскольку никто не должен говорить ей, что делать.

Сегодня Энни Лейбовиц, учившаяся под влиянием Анри Картье-Брессона, сама оказывается образцом для подражания. И у нее достаточно силы фотографа, чтобы продолжать менять современную фотографию. В 2016 году календарь Pirelli, сделанный ей, оказался сенсацией, хотя многие годы от него ничего, кроме обнаженных супермоделей, не ждали. Лейбовиц сняла не моделей, а женщин, меняющих мир – поэтов, философов, филантропов, общественных деятелей. Полуобнаженными тогда оказались лишь Серена Уильямс, комик Эми Шумер и Наталья Водянова.

После этого календарь уже не мог быть прежним – каждый последующий фотограф теперь экспериментирует с формой и моделями.

У 70-летней Лейбовиц – трое детей. Старшую дочь она родила в возрасте 52 лет, а в 2005 году у нее родились близнецы, благодаря суррогатной матери. В течение многих лет она близко дружила с философом Сьюзен Зонтаг – с момента знакомства в 1989 году до смерти писательницы в 2004-м. Публика долго пыталась понять, каким был характер их отношений, пока уже после кончины Зонтаг она как-то не сказала: «Зовите нас влюбленными. Мне нравится – «влюбленные». Знаете, «влюбленные» звучит романтично. То есть я хочу быть полностью ясной. Я люблю Сьюзан».