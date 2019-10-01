«Они были в ужасе»: как Кайли Дженнер устроила панику на показе

Кайли Дженнер стала причиной хаоса на показе Balmain, который прошел в минувшую пятницу в Париже в рамках Недели моды. Миллиардер из клана Кардашьян-Дженнер в последний момент отменила свое участие в шоу, где должна была быть представлена многомиллионная коллаборация ее косметической фирмы и модного бренда. Согласно первоначальному плану, Кайли должна была стать арт-директором по макияжу на показе Balmain, и после того, как все приготовления закончатся, сесть в первом ряду, а затем выйти на поклон за руку с креативным директором марки Оливье Рустеном.

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Сотрудникам французского бренда было обещано, что в день показа Дженнер приедет на место проведения в полвосьмого утра, чтобы лично нанести средства из своей линейки на лица. Но

Balmain пришлось экстренно искать более надежных визажистов, когда 22-летняя предпринимательница отменила поездку всего за пару дней до шоу.

Тогда же таблоиды сообщили, что мать годовалой Сторми Вебстер попала в одну из больниц Лос-Анджелеса с симптомами гриппа. Позже Кайли Дженнер извинилась перед теми, кого она подвела, в своих соцсетях со словами: «Мое сердце разбито».

У себя в инстаграме звезда написала: «Друзья, как вы знаете, мы с Оливье должны были принять участие в шоу во время Недели моды в Париже в честь запуска коллаборации. К сожалению, сейчас я очень плохо себя чувствую и не в состоянии путешествовать. То, что что я пропущу шоу, разбивает мне сердце, но я знаю, что моя замечательная команда и друзья, которые уже находятся там, помогут мне морально присутствовать на этом мероприятии».

Разумеется, злиться на живых людей за то, что они могут оказаться сражены болезнью, было бы странно, но сотрудники Balmain придерживаются другого мнения. Инсайдер рассказал американским таблоидам, что «они работали над этим договором с Кайли больше года». Из этих же источников стало известно, что сделка стоила «миллионы и миллионы долларов».

Именно поэтому когда знаменитость, выросшая на глазах у американской аудитории благодаря своему семейному реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян», в последний момент отменила визит, у всех, кто занимался организацией показа, случилось подобие нервного срыва. Собеседник портала Page Six признался, что

в команде Balmain начался «хаос» — на присутствии Дженнер в шоу держалось его освещение в соцсетях, что серьезно влияло на популярность целой коллекции одежды на сезон весна-лето 2020. «Они были в ужасе и умоляли ее передумать, но она не стала этого делать», — заключил инсайдер.

Несмотря на то, что добиться «вау-эффекта» от коллекции, представленной на подиуме, не получилось, оба бренда все еще надеются на большой процент выручки от продажи линии средств для декоративного ухода, хотя после подобного фиаско количество восторгов значительно поубавилось.

26 сентября портал TMZ сообщил, что младшая сестра Кендалл Дженнер была экстренно госпитализирована — из симптомов партнерши рэпера Трэвиса Скотта отмечались тошнота и головокружение, однако более подробной информации о том, что с ней случилось, не поступило.

До этого ей пришлось пропустить церемонию вручения премии «Эмми». На самой престижной телевизионной премии в США Кайли должна была сопровождать своих сестер Ким и Кендалл, но в итоге тем пришлось выступать в одиночку. Когда сестры вышли вручать награду за лучшее соревновательное реалити-шоу, в своей вступительной речи они сказали, что их собственная «Жизнь семейства Кардашьян» — шоу о реальных людях, что вызвало саркастический хохот в зале.

Зрителей рассмешила фраза Кардашьян-Уэст «Наша семья на своем опыте знает, что по-настоящему интересное телевидение делают реальные люди, которые просто остаются самими собой». Это, судя по невыразительной реакции членов самой популярной и скандальной семьи в западном мире, принесло сестрам ощутимый дискомфорт. Вместо того, чтобы подхватить настроение зрительского зала, Кендалл серьезно продолжила, что те, кто снимает реальные события, «рассказывают свои истории без купюр и сценария».