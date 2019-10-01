«Главное — прийти»: Джастин Бибер сыграл свадьбу

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли, урожденная Болдуин, сыграли свадьбу — теперь они наконец-то могут считать себя женатыми людьми в глазах не только общественности, но и Церкви. Мероприятие, которого ждали около года, состоялась в Южной Каролине — в отеле Montage Palmetto Bluff. Венчание прошло в Сомерсетской часовне в присутствии 154 близких людей пары – среди них были модели Кендал Дженнер, Джоан Смоллз и Камила Морроне, а также менеджер Бибера Скутер Браун.

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Подготовка к свадьбе легла на плечи Хейли Бибер, которая до вчерашнего вечера оставалась гражданской женой певца. Тем не менее,

церемония была организована с учетом запросов Джастина — в частности, отель был выбран потому, что он любит заведения этой сети и не раз проводил в них время как в Южной Каролине, так и в других штатах.

Как сообщил источник изданию People, перед свадьбой Джастин Бибер, давно страдающий от депрессии, был «по-настоящему расслабленным». «Джастин делал свой вклад [в подготовку], но на самом деле все, что ему нужно было сделать, — это прийти. Он уже чувствует себя женатым, так что это просто вечеринка», — рассказал инсайдер издания.

И действительно, о том, что Хейли Бибер посвятила всю себя планированию свадебной церемонии, собеседники американского таблоида говорили и раньше. «Хейли больше всего занимается подготовкой, — отмечал источник People. — Джастин позволил ей взять дело в свои руки. Он шутит, что жизнь становится лучше, когда Хейли несет ответственность».

Официально нести ответственность за благополучие Джастина Бибера Хайли Болдуин, модель и дочь актера Стивена Болдуина, начала в прошлом году: 13 сентября 2018-го пару заметили выходящей из здания муниципалитета, а двумя днями позже Бибер подтвердил в инстаграме, что Хейли стала его женой. «Моя жена изумительна», — написал он. Вскоре после этого Хейли изменила фамилию в соцсетях на Бибер.

Однако довольно скоро выяснилось: Биберы не считают себя настоящими супругами, пока не заключили союз в церкви. Так получилось, что практически сразу после регистрации их брака в официальных органах власти публика начала с нетерпением ждать настоящей свадьбы — с платьем, подружками невесты и клятвами в церкви.

Брачная церемония откладывалась несколько раз. Поначалу, 15 января этого года, портал Page Six сообщил, что мероприятие назначено на 28 февраля — впрочем, об этом говорили источники, сами Биберы ничего не комментировали. Через неделю пошли слухи о том, что свадьба отложена — как сообщал TMZ, не из-за того, что дата ее была обнародована, а просто потому, что у многих из приглашенных уже были на это время свои планы.

Правда, СМИ выдвигали и другие версии —

предполагалось, что свадьба откладывается из-за клинической депрессии Бибера.

Однако в марте 2018 года Хейли Болдуин написала в своем аккаунте в инстаграме: «Не верьте тому, что читаете в интернете, ребят», — написала модель, добавив к посланию гифку, высмеивающую фейковые новости.

Уже неделей позже Джастин Бибер объявил поклонникам, что берет паузу в своей профессиональной деятельности, чтобы заняться семьей и здоровьем. «Сейчас я сосредоточился на исправлении глубоких внутренних проблем, которые у всех есть, чтобы не разваливаться на части, чтобы сохранить брак и быть отцом, которым я хочу быть», — написал артист в инстаграме. За этим объявлением последовала неловкая первоапрельская шутка — Бибер рассказал поклонникам в соцсети, что его жена беременна, после чего ему пришлось извиняться. Было понятно, что в отношениях певца и модели наступил период, когда близкой свадьбы ожидать не стоит.

В мае источник подтвердил изданию The People: из-за душевного состояния Джастина Бибера свадьба состоится, когда он будет к ней готов. Позже инсайдеры расскажут таблоиду, что именно в мае было решено, что церемония бракосочетания пройдет в сентябре. У Хейли Болдуин было около четырех месяцев на подготовку. Джастину Биберу оставалось только прийти.