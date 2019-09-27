«Дрянная миллениалка»: Майли Сайрус поссорилась с матерью

Мать Майли Сайрус назвала дочь «отвратительной»

Майли Сайрус пожаловалась на оскорбительные замечания в свой адрес от собственной матери. По словам певицы, ее назвали «отвратительной, дрянной миллениалкой».

Американская певица Майли Сайрус пожаловалась на то, что ее мать назвала ее «отвратительной». Своим возмущением девушка поделилась на своей странице в инстаграме

26-летняя Майли Сайрус много времени проводит в соцсетях, что свойственно современной молодежи. Однако этот факт стал причиной ссоры певицы с ее матерью во время семейного отдыха. 52-летняя Тиш Сайрус, Майли и ее 32-летняя сестра Брэнди отправились в путешествие по каньону Антилопы в Аризоне. Тиш назвала свою дочь «отвратительной» за отказ отложить телефон в сторону и насладиться великолепными видами.

«Моя мама только что назвала меня «отвратительной»», — пожаловалась Майли свои подписчикам в инстаграме в четверг. «Был великолепный закат, а я просто сидела в телефоне, «обрабатывая контент».

Сайрус отметила аккаунт своей матери в публикации и добавила: «Она сказала, что я выгляжу как «дрянная миллениалка», кем я и являюсь, и разве это плохо, если мне нравится кадр и я хочу запостить его? Это самое ужасное?»

Впрочем, судя по количеству публикаций за последние несколько дней в инстаграме певицы, ей действительно стоило бы отвлечься от телефона, чтобы перестать выкладывать одинаковые фотографии каньона в таком объеме.

Поклонники предполагают, что на отдых с семьей Майли Сайрус решила отправиться, чтобы отвлечься от проблем в личной жизни, которые в последнее время одолевают девушку. Совсем недавно таблоиды пестрили новостями о новых отношениях певицы, но уже на прошлой неделе стало известно, что Сайрус и ее 31-летняя возлюбленная Кейтлин Картер больше не вместе.

Об этом изданию People сообщил источник из окружения артистки: «Они больше не состоят в романтических отношениях», — рассказал инсайдер.

В публикации отмечается, что отношения девушек продлились всего чуть больше месяца — роман закрутился сразу после того, как певица ушла от своего мужа. Если верить источнику, девушки разошлись по обоюдному решению и остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.

О том, что Майли Сайрус и предпринимательница Кейтлин Картер съехались, прессе стало известно в начале этого месяца.

«Они живут вместе и очень счастливы. У Майли все отлично. Она двигается дальше и ни о чем не сожалеет. Ей нравится проводить время с Кейтлин», — уверял инсайдер People.

Сайрус даже успела познакомить Картер со своей мамой: Майли, Кейтлин и Тиш видели вместе в одном из ресторанов Лос-Анджелеса во время ланча. Свидетели сообщали, что после обеда они отправились в клуб.

В прошлом месяце Сайрус и Картер вместе отдыхали в Италии. Папарацци засняли девушек во время отдыха на озере Комо. На снимках видно, как девушки держатся за руки и целуются у бассейна. Эти фотографии появились в сети буквально через несколько дней после того, как Сайрус объявила о расставании с актером Лиамом Хемсвортом. Майли и Лиам были женаты: знаменитости успели сыграть свадьбу в конце прошлого года.

Как сообщали СМИ, инициатива развестись принадлежит Хемсворту: он заполнил заявление на развод, указав «неразрешимые разногласия» в графе «причина». Эксперты предполагают, что это будет один из самых быстрых разводов среди пар из шоу-бизнеса в истории. За восемь месяцев совместной жизни Майли и Лиам не успели завести детей и нажить внушительного имущества. Так что поделить им предстоит разве что домашних животных. Все остальные нюансы были предусмотрены заранее: пара заключила брачный договор, в котором прописано, что в случае возникновения конфликтной ситуации никто из них не может претендовать на деньги партнера.

Поклонники таким поворотам в личной жизни Сайрус ничуть не рады: певицу обвиняют в распущенности и неверности, поскольку наиболее вероятной причиной внезапного развода остается ее связь с Картер. Сама артистка очень оскорбилась таким мнением в свой адрес, поэтому ей пришлось публично обратиться к фанатам через инстаграм. Сайрус заявила, что всегда старалась откровенно рассказывать своим фанатам абсолютно обо всем и быть максимально открытой, поэтому речи об изменах здесь быть не может.