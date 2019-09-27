«Дрянная миллениалка»: Майли Сайрус поссорилась с матерью

Американская певица Майли Сайрус пожаловалась на то, что ее мать назвала ее «отвратительной». Своим возмущением девушка поделилась на своей странице в инстаграме

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26-летняя Майли Сайрус много времени проводит в соцсетях, что свойственно современной молодежи. Однако этот факт стал причиной ссоры певицы с ее матерью во время семейного отдыха. 52-летняя Тиш Сайрус, Майли и ее 32-летняя сестра Брэнди отправились в путешествие по каньону Антилопы в Аризоне. Тиш назвала свою дочь «отвратительной» за отказ отложить телефон в сторону и насладиться великолепными видами.

«Моя мама только что назвала меня «отвратительной»», — пожаловалась Майли свои подписчикам в инстаграме в четверг. «Был великолепный закат, а я просто сидела в телефоне, «обрабатывая контент».

Сайрус отметила аккаунт своей матери в публикации и добавила: «Она сказала, что я выгляжу как «дрянная миллениалка», кем я и являюсь, и разве это плохо, если мне нравится кадр и я хочу запостить его? Это самое ужасное?»

Впрочем, судя по количеству публикаций за последние несколько дней в инстаграме певицы, ей действительно стоило бы отвлечься от телефона, чтобы перестать выкладывать одинаковые фотографии каньона в таком объеме.

Поклонники предполагают, что на отдых с семьей Майли Сайрус решила отправиться, чтобы отвлечься от проблем в личной жизни, которые в последнее время одолевают девушку. Совсем недавно таблоиды пестрили новостями о новых отношениях певицы, но уже на прошлой неделе стало известно, что Сайрус и ее 31-летняя возлюбленная Кейтлин Картер больше не вместе.

Об этом изданию People сообщил источник из окружения артистки: «Они больше не состоят в романтических отношениях», — рассказал инсайдер.

В публикации отмечается, что отношения девушек продлились всего чуть больше месяца — роман закрутился сразу после того, как певица ушла от своего мужа. Если верить источнику, девушки разошлись по обоюдному решению и остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.

О том, что Майли Сайрус и предпринимательница Кейтлин Картер съехались, прессе стало известно в начале этого месяца.

«Они живут вместе и очень счастливы. У Майли все отлично. Она двигается дальше и ни о чем не сожалеет. Ей нравится проводить время с Кейтлин», — уверял инсайдер People.

Сайрус даже успела познакомить Картер со своей мамой: Майли, Кейтлин и Тиш видели вместе в одном из ресторанов Лос-Анджелеса во время ланча. Свидетели сообщали, что после обеда они отправились в клуб.

В прошлом месяце Сайрус и Картер вместе отдыхали в Италии. Папарацци засняли девушек во время отдыха на озере Комо. На снимках видно, как девушки держатся за руки и целуются у бассейна. Эти фотографии появились в сети буквально через несколько дней после того, как Сайрус объявила о расставании с актером Лиамом Хемсвортом. Майли и Лиам были женаты: знаменитости успели сыграть свадьбу в конце прошлого года.

Как сообщали СМИ, инициатива развестись принадлежит Хемсворту: он заполнил заявление на развод, указав «неразрешимые разногласия» в графе «причина». Эксперты предполагают, что это будет один из самых быстрых разводов среди пар из шоу-бизнеса в истории. За восемь месяцев совместной жизни Майли и Лиам не успели завести детей и нажить внушительного имущества. Так что поделить им предстоит разве что домашних животных. Все остальные нюансы были предусмотрены заранее: пара заключила брачный договор, в котором прописано, что в случае возникновения конфликтной ситуации никто из них не может претендовать на деньги партнера.

Поклонники таким поворотам в личной жизни Сайрус ничуть не рады: певицу обвиняют в распущенности и неверности, поскольку наиболее вероятной причиной внезапного развода остается ее связь с Картер. Сама артистка очень оскорбилась таким мнением в свой адрес, поэтому ей пришлось публично обратиться к фанатам через инстаграм. Сайрус заявила, что всегда старалась откровенно рассказывать своим фанатам абсолютно обо всем и быть максимально открытой, поэтому речи об изменах здесь быть не может.