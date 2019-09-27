Вторая Меган: почему принцесса Беатрис всех раздражает

Фанаты королевской семьи снова возмущены поведением принцессы Йоркской Беатрис и бизнесмена Эдоардо Моцци, которые планируют в скором времени сыграть свадьбу. На этот раз жениха и невесту обвиняют в копировании романтической фотосессии герцогов Сассекских, сообщает Mirror.

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Пользователи сети не могли не заметить, что романтические снимки Беатрис и Эдоардо подозрительно похожи на кадры, которыми свою предстоящую свадьбу анонсировали Меган и Гарри.

Одна из подписчиц выложила новое черно-белое фото принцессы и бизнесмена, совместив его с фотографией принца Гарри и Меган Маркл.

«Хорошее фото, Беатрис», — написала девушка в публикации, добавив к записи много эмодзи, олицетворяющих подозрение.

В официальном инстаграме Букингемского дворца вместе с объявлением о помолвке были выложены также снимки пары с отдыха в Италии, сделанные младшей сестрой невесты, принцессой Евгенией.

«Мы невероятно счастливы возможности поделиться новостью о нашей недавней помолвке. Мы взбудоражены тем, что ввязываемся в это приключение на всю жизнь, и не можем дождаться, когда поженимся», — говорится в заявлении.

«У нас так много схожих интересов и ценностей, и мы знаем, что это поспособствует нам в будущем, полном любви и счастья», — передает Букингем слова пары.

Других пользователей возмутил тот факт, что Беатрис и Эдоардо решили рассказать всем о намерении сыграть свадьбу именно в тот момент, когда герцог и герцогиня Сассекские отправились в официальный тур по Африке.

«Очень подходяще для Беатрис объявить о своем обручении, когда Гарри и Меган находятся в туре. Прекрасный расчет времени, надо признать», — иронизируют в соцсетях.

Некоторые заметили некую семейную закономерность в этом шаге, припомнив, как в январе 2018 года, вскоре после объявления о помолвке Меган и Гарри, о своем решении выйти замуж публично заявила принцесса Евгения. «А теперь, сразу после первого выхода в свет Арчи, они также объявляют о будущей свадьбе», — возмущаются в сети, подозревая менее популярных членов королевской семьи в попытках «сбить хайп» с герцогов Сассекских.

Церемония бракосочетания намечена на 2020 год. О том, что Беатрис и Эдоардо поженятся уже в следующем году, говорили давно. В конце июля этого года букмекеры Великобритании даже перестали принимать ставки на то, что о грядущей свадьбе объявят уже в этом году — настолько это было очевидно.

Таблоидам оставалось только поддерживать градус и искать все больше и больше подтверждений предстоящей свадьбы от друзей, знакомых и родственников пары. После того, как Беа и Эдо вместе побывали на свадьбе искусствоведа Эд Тан и аукциониста Джона Ауэрбаха, источники Daily Mail рассказали, что их отношения очевидно становятся «все более серьезными» и «скоро Беа сделает то же самое».

О том, что в отношениях пары все идет к свадьбе, источник в королевской семье рассказывал The Sun еще в апреле. Инсайдер утверждал, что Беатрис и Эдоардо «по уши влюблены друг в друга», уже живут вместе и вслух говорят о своем намерении вступить в брак.

«Не знаю, действительно ли он вставал перед ней на колено с кольцом, но они открыто говорят о браке. Это произойдет либо в этом году, либо, возможно, в начале 2020 года», — заверил источник.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци вместе относительно недавно. Их романтические отношения завязались в октябре прошлого года, когда они вновь встретились на свадьбе младшей сестры Беатрис, Евгении Йоркской. Они были знакомы ранее, поскольку Эдоардо — сын друзей ее родителей. Возлюбленным пришлось встречаться тайно, поскольку у бизнесмена была девушка, на которой он только собрался жениться, и их совместный ребенок. И то, что Беатрис увела своего будущего мужа из семьи, принцессе не могут простить до сих пор.