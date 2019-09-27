По стопам Дианы: принц Гарри вышел на минное поле

Принц Гарри прилетел в Анголу, чтобы посетить минное поле, по которому 22 года назад прошла его мать принцесса Диана. Визит проходит в рамках королевского тура по странам Южной Африки, при этом жена и четырехмесячный сын герцога остались в столице ЮАР.

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26 сентября 35-летний принц надел защиту на тело и специальную маску на лицо, чтобы пройти по частично разминированному полю с целью привлечения внимания к сохранившейся с середины 70-х проблеме наземных мин в Анголе.

Первой знаменитостью, которая привезла мировую прессу в опасный район, охваченный гражданской войной, стала его мать принцесса Диана. Она была в страну в 1997 году с призывом сложить оружие, а фотографии, на которых бывшая принцесса Уэльская идет по расчищенному полю в Гуамбо в той же амуниции, что и Гарри, стала легендарной.

В пятницу очень похожий кадр был опубликован в официальном аккаунте герцогов Сассекских в инстаграме. В подписи сообщается: «Следуя по стопам своей матери, принцессы Дианы, этим утром герцог Сассекский посетил разминированную территорию в Дирико в юго-восточной части Анголы, чтобы повысить общую осведомленность об опасности наземных мин, которая существует сегодня». В посте также отметили, что супруг Меган Маркл присоединился к британской благотворительной организации Halo Trust, занимающейся обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов. Поле, где прошел герцог, в прошлом служило в качестве артиллерийской базы для антиправительственных сил, которые заминировали местность перед отступлением в 2000 году.

Гарри прошел по участку за ограждениями с предупредительными надписями, где на португальском и английском было написано: «Опасно, мины».

До публикации фотографии младшего сына принца Чарльза на его странице в социальных сетях появилась знаменитая фотография Дианы Спенсер, под которой были отмечены ее достижения в работе на благо граждан Анголы и все перемены, спровоцированные действиями бывшего члена королевской семьи. «Два десятка лет спустя район превратился из пустынного и необитаемого в живой и яркий, с колледжами, школами и объектами малого бизнеса», — отметили в посте. Там также добавили, что приезд принцессы Дианы «помог изменить курс истории и привел к созданию Конвенции о запрете противопехотных мин, известной как Оттавский договор.

Согласно этому договору, подписанному 3 декабря 1997-го, Ангола обязана избавиться от всех известных мин к 2025 году. По словам авторов информационных постов в инстаграме Виндзоров, «несмотря на огромный прогресс, 60 млн людей по всему миру все еще ежедневно опасаются наземных мин». В своей речи принц назвал наземные мины «незажившим шрамом войны».

Герцог Сассекский выразил беспокойство и за представителей местной фауны, обитающей в районе реки Куито, где несколько лет назад велись активные боевые действия. Региональный менеджер программы Хосе Антонио сопровождал принца Гарри на место, которое его сотрудники расчищали от мин с августа. Тщательную очистку территории у реки, впадающей в Конго, планируют закончить к октябрю.

По сути, члену королевской семьи нужно было просто не сходить с указанного маршрута, чтобы быть в безопасности — отцу четырехмесячного Арчи Харрисона запретили сворачивать с тропы, что-либо трогать или бегать.

Согласно заранее оговоренной задумке, герцог самостоятельно обезвредил старую наземную мину, когда дистанционно взорвал ее с помощью специальной установки.

Оттавский договор обязывает правительства стран-участниц обезвредить все мины на территории государств — всего его подписали представители 133 стран. Он вступил в силу в марте 1999-го, спустя 18 месяцев после трагической гибели «народной принцессы» в автомобильном тоннеле в Париже.