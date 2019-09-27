«Не забуду эту съемку»: откровения Карди Би о домогательствах

Карди Би заявила, что стала жертвой харассмента во время фотосессии в журнале. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу Untold Stories of Hip Hop, передает The Sun.

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26-летняя рэп-исполнительница в интервью одной из программ телекомпании WE призналась, что однажды тоже стала жертвой сексуального домогательства. По словам артистки, это произошло во время фотосессии для некого глянцевого журнала.

«Я никогда не забуду эту съемку. Фотограф пытался ко мне приблизиться со словами: «О да, ты хочешь попасть в наш журнал?». А затем вытащил свой член», — рассказала Карди.

Звезда назвала этот случай полным безумием. «Я так, ***** [черт возьми], взбесилась», — поделилась артистка своей реакцией в интервью.

По словам Карди, после произошедшего она с отвращением покинула съемочную площадку. Самым возмутительным для нее стало то, что владелец журнала проигнорировал ее жалобу.

«Вы знаете, в чем самая дичь? Я рассказала обо всем владельцу журнала, а он просто посмотрел на меня и сказал: «Так? И?», — пожаловалась певица. Примечательно, что она не уточнила, когда это случалось, с каким журналом она работала, и не назвала имя фотографа.

В заключение своей истории Карди Би высказалась в поддержку движения #MeToo, заявив, что прекрасно понимает тех девушек, которые лишь спустя много времени решаются выйти из тени и обо всем рассказать. «Это случается действительно каждый день», — подытожила Карди.

На вопрос, происходит ли что-то подобное с ней до сих пор, певица ответила: «О, черт возьми, нет. Я легко могу выставить на посмешище в своем инстаграме… Я буду чертовски жестока», — ответила звезда со смехом.

Это не первое шокирующее признание исполнительницы.

В марте этого года в соцсетях появилось видео трехлетней давности — она было снято на заре карьеры Карди Би. В нем она давала отпор критикам, утверждавшим, что слава пришла к ней незаслуженно. «Мне ничто не было дано. Ничто», — заявляла певица. А после рассказывала, как в те времена, когда она работала стриптизершей, ей иногда приходилось идти на неблаговидные поступки — приглашать мужчин в отель, доводить до бессознательного состояния, а после грабить их.

После того, как старый видеоролик увидел свет, Карди Би пришлось прокомментировать свое поведение. В своем инстаграме она написала, что говорила «о вещах в прошлом, которые, правильными или неправильными они были, приходилось делать, чтобы выжить».

«Я часть хип-хоп культуры, в которой ты можешь говорить о том, откуда вышел, говорить о дурных поступках, которые ты делал, чтобы оказаться там, где ты есть теперь», — объяснила скандальная рэп-исполнительница.

По мнению Карди Би, она все же отличается от тех представителей рэп-сцены, которые «прославляют убийства, насилие, наркотики и грабежи». «Я никогда не превозносила вещи, о которых говорила в том видео, я никогда не говорю о них в своих композициях, потому что я не горжусь ими и чувствую свою ответственность за то, чтобы такое не нахваливать», — заявила исполнительница.

С такими словами исполнительнице пришлось выступить в ответ на мощную волну критики со стороны людей, возмущенных тем фактом, что в прошлом она совершала преступления. В соцсетях ее сравнивали с мужчинами-рэперами, которые в своих композициях говорили об убийствах и насилии, и с комедиантом Биллом Косби, осужденным за изнасилование. Были, однако, среди пользователей соцсетей и такие, которые призывали относиться к Карди Би справедливо. «Люди, оскорбленные тем, кто Карди Би одурманивала и грабила мужчин, когда работала стриптизершей, без проблем поддерживают мужчин-рэперов, которые стреляли в людей, когда были членами банд и продавали наркотиков», — написала в твиттере одна из пользовательниц.