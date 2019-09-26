Заполучили миллионера: новая свадьба в королевской семье

Великобритания, начиная с этого дня, готовится не только к Brexit, но и к очередной королевской свадьбе: Букингем официально подтвердил, что принцесса Йоркская Беатрис выходит замуж за предпринимателя Эдоардо Мапелли Моцци. В аккаунте дворца в инстаграме сообщается, что помолвка состоялась во время отдыха пары в Италии этим летом, а брачная церемония намечена на 2020 год.

В инстаграме Букингемского дворца выложены снимки принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци, сделанные на отдыхе младшей сестрой невесты, принцессой Евгенией, и процитировано заявление будущих мужа и жены. «Мы невероятно счастливы возможности поделиться новостью в нашей недавней помолвке. Мы взбудоражены тем, что ввязываемся в это приключение на всю жизнь и не можем дождаться, когда поженимся», — признается пара.

Сестра 31-летней Беатрис поздравила жениха и невесту в своем инстаграме менее формально и выложила те же снимки, добавив к ним, правда, фотографию помолвочного кольца, снятую крупным планом. «Бебе – вау! Я так счастлива за вас, моя дражайшая старшая сестричка и дорогой Эдо, — написала она. — К этому давно шло, вы созданы друг для друга».

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К этому все шло действительно давно — объявления о помолвке ждали и друзья пары, и британская публика, для которой королевская свадьба каждый раз становится способом как-то отвлечься от политического хаоса и неопределенности будущего.

Еще в конце июля этого года стало известно, что букмекеры в Великобритании перестали принимать ставки на то, что о грядущей свадьбе объявят уже в этом году — настолько им было очевидно, что это произойдет.

Таблоиды же пестрили свидетельствами друзей пары: после того, как Беа и Эдо побывали на свадьбе эксперта по искусству Эд Тан и аукциониста Джона Ауэрбаха, источники Daily Mail утверждали, что их отношения становятся «все более серьезными» и «скоро Беа сделает то же самое».

Еще в апреле этого года источники в королевской семье рассказывал The Sun, что в отношениях пары все идет к свадьбе. Он утверждал, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моции «по уши влюблены друг в друга», уже живут вместе в Сейнт-Джеймсском дворце и вслух говорят о своем намерении вступить в брак.

«Не знаю, действительно ли он вставал перед ней на колено с кольцом, но они открыто говорят о браке. Это произойдет либо в этом году, либо, возможно, в начале 2020 года», — утверждал источник.

Отношения принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци завязались в октябре прошлого года на свадьбе младшей сестры внучки Елизаветы II — Евгении Йоркской. На последней из королевских свадеб 2018-го старшая дочь герцогов Йоркских встретилась с сыном друзей своих родителей, с которым когда-то мельком встречалась — с этого и началась история ее любви.

В течение нескольких месяцев Беатрис встречалась с возлюбленным тайно, хотя скрыть отношения у нее все же получалось слабо. Уже в конце ноября прошлого года источники рассказывали таблоидам о новом романе принцессы Беатрис и прогнозировали скорую помолвку. «Между ними моментально пробежала искра, они так веселят друг друга! Они вместе отдыхают, Беатрис познакомила его с мамой и папой. Отношения развиваются очень быстро, так что вряд ли стоит удивляться скорой помолвке», — цитировало издание The Sun восторженные комментарии друзей пары.

Впервые на публике принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци появились в феврале 2019-го — правда, неофициально.

В конце февраля их заметили выходящими посреди ночи из лондонского отеля Chiltern Firehouse, где также расположен и ресторан — принцесса и миллионер садились в такси, когда их поймали папарацци.

Тогда же Daily Mail рассказал, что рождественские праздники пара провела вместе в Кении на острове Ламу на вилле семьи Эдоардо Мапелли Моцци, где была и мама возлюбленного принцессы.

Официально же принцесса Беатрис вышла в свет со своим молодым человеком в марте этого года: пара посетила Национальную портретную галерею Лондона, где проходил ежегодный праздник-бал.

Во всей этой бочке меда есть некоторая ложка дегтя — до встречи с Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци был обручен с американкой китайского происхождения Дарой Хуан и уже воспитывал с ней двухлетнего сына. О романе жениха с принцессой Беатрис женщина — довольно известный архитектор — узнала из газет. Однако принцессу Беатрис в том, что она увела мужчину из семьи, никто старается не обвинять – источники из ее окружения утверждают, что внучка королевы никогда бы не позволила себе разрушить чужие отношения.