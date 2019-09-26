На голое тело: провальный выбор Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена завершают свой визит в США, куда они прилетели, чтобы украинский лидер выступил на Генассамблее ООН. Если глава государства оставит после своего отъезда воспоминания о своей речи, в которой он по привычке говорил о российской агрессии, то его супруга — о нарядах, которые она меняла для выходов на мероприятия. Особенно — о последнем.

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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет. Последний предмет гардероба был надет прямо на голое тело, что определенно стало интернет-сенсацией. Дело в том, что такие вольности дресс-кодом официальных мероприятий не предусмотрены — звезды Голливуда могут себе позволить обойтись без блузки на ковровой дорожке, но не первая леди, то есть в буквальном смысле лицо государства.

Жителям Украины наряд Елены Зеленской, скорее, понравился. «Красоточка», — как правило, такими эпитетами награждают жену Владимира Зеленского поклонники.

Сравнивая ее с моделью, они предпочитают не обращать внимание на то, что

в подавляющем большинстве случаев одежда на первой леди как будто не по размеру.

Так и в этот раз, отвлекшись на жилетку, надетую на голове тело, никто не заметил, насколько безобразно сидят на Елене Зеленской брюки — они висят на ней мешком, собираясь внизу из-за неправильной длины в некрасивые складки, как будто они ей велики. Жакет в то же время для нее длинноват — очевидно, что люди, одевающие Елену Зеленскую, имеют странное представление о пропорциях.

Неудача налицо и на фотографии, на которой президентская чета Украины изображена вместе с Дональдом Трампом и его супругой Меланьей. Для появления в ООН Елена Зеленская надела платье фасона, который часто выбирает и супруга американского лидера: темно-синее платье в стиле 50-х может вызвать ассоциацию с изобретенным Кристианом Диором стилем new look. Приталенное, с широкой юбкой длины миди и декольте «сердечком», оно в описании великолепно, если бы не одно «но»: наряд тоже довольно неважно сидит на Елене Зеленской.

Всю картину портят, как водится, мелочи, разрушающие пропорции, а оттого — и все впечатление. Рукав должен был быть уже и слегка короче — однако портные не справились с тем, чтобы изобразить длину в три четверти. На десять сантиметров стоило укоротить и юбку, чтобы она стала по-настоящему миди — та длина, которую можно наблюдать на фотографии, просто обрезает ноги Елене Зеленской. В идеальном мире Кристиана Диора под такой юбкой у женщины должны быть видны щиколотки, так что это платье просто демонстрирует зрителю, что мир по-прежнему несовершенен.

Надо сказать, что не все образы Елены Зеленской, в которых она появлялась в США, были провальными. Для встречи с представителями украинской диаспоры в первый день своего визита она надела костюм, к которому сложно придраться.

«Наш визит в Соединенные Штаты начали с ... Украины! А точнее, с ячейки украинских традиций, культуры и искусства в США — Украинского института Америки, где встретились с лидерами украинской общины в США. Спасибо за теплый прием и искреннее общение», — рассказала Елена Зеленская в своем инстаграме. Тем временем СМИ обратили внимание на ее нежно-розовый жакет, приталенный, без воротника, но с декоративными пуговицами, черную юбку-трапецию до середины колена и черные же туфли на каблуке.

Визит Владимира Зеленского и его супруги Елены в США совпал со скандалом, связанным с его именем. Причина тому — телефонный разговор Дональда Трампа с украинским президентом, в котором глава Белого дома якобы манипулировал последним посредством военной помощи США Украине. По этому случаю демократы конгресса оживились и решили, что это хороший повод объявить Трампу импичмент.