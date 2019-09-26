Звездная болезнь: Кайли Дженнер экстренно госпитализировали

Звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» Кайли Дженнер была экстренно госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса, сообщает TMZ. Чем больна знаменитость, неизвестно, однако по информации источника, обладательница одного из самых популярных аккаунтов в инстаграме была госпитализирована с мучившими ее на протяжении нескольких дней симптомами, близкими к простудному заболеванию, в числе которых — тошнота и сильное головокружение.

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Как сообщала сама Дженнер в соцсетях, она чувствует себя настолько плохо, что у нее нет сил даже на то, чтобы куда-то поехать. Так, бизнесвумен пришлось пропустить запуск новой коллекции для ее собственного косметического бренда, созданной совместно с известным французским дизайнером Оливье Рустеном. Презентация коллаборации запланирована на время парижской Недели моды.

«Друзья, как вы знаете, мы с Оливером должны были принять участие в шоу во время Недели моды в Париже в честь запуска коллаборации. К сожалению, сейчас я очень плохо себя чувствую и не в состоянии путешествовать. То, что я пропущу шоу, разбивает мне сердце, но я знаю, что моя замечательная команда и друзья, которые уже находятся там, помогут моему духу присутствовать на этом мероприятии», — написала звезда в инстаграме.

TMZ также отмечает, что в связи с недугом девушка пропустила 71-ю церемонию награждения «Эмми», которая проходила 23 сентября. Дженнер должна была присутствовать на шоу вместе со своими сестрами — Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер.

Как отмечают пользователи соцсетей, для звезды это стало даже оказалось удачей, учитывая то, как ее сестер высмеяли за непродуманную речь, сказанную на сцене во время церемонии.

Стоит также отметить, что подробности состояния здоровья светской львицы не раскрываются. При этом сообщается, что лечение, которое она получает в данный момент, находится на «высшем уровне». Известно, что в больнице звезду реалити-шоу посещает Кейтлин Дженнер — ее отец, ставший женщиной в 2015 году. Мать девушки, Крис Дженнер, в данный момент находится за пределами США: 63-летняя «мамаджер» вместе со своим 38-летним бойфрендом Кори Гэмблом отдыхает в Париже, посещая показы Недели моды. О том, находится ли рядом с бизнесвумен ее бойфренд — рэпер Жак Берман Уэбстер, выступающий под псевдонимом Трэвис Скотт, — также не сообщается.

В семье американской звезды реалити-шоу это уже не первая госпитализация за последние несколько месяцев.

Так, в июне этого года была экстренно госпитализирована годовалая дочь Кайли Сторми Уэбстер. У девочки был диагностирован анафилактический шок, однако на что именно у ребенка была такая сильная аллергическая реакция, неизвестно. В настоящее время с девочкой все в порядке.

Также недавно подробности своего недуга раскрыла Ким Кардашьян. В одном из последних эпизодов шоу «Жизнь семейства Кардашьян» было объявлено, что у знаменитости есть подозрение на тяжелое аутоиммунное заболевание — красную волчанку.

Это заболевание характерно тем, что оно влияет на соединительные ткани и сосуды. При этом антитела, вырабатываемые иммунной системой человека, уничтожают как зараженные, так и здоровые клетки.

К доктору светская львица обратилась после того, как стала замечать за собой ухудшение самочувствия. По словам Кардашьян, ее не покидает ощущение общей слабости, к тому же у нее стали часто неметь руки и кружиться голова.

«Я проснулась, и мои руки не слушались. Я не смогла пользоваться своими руками. Я не могла поднять зубную щетку. У меня не получилось застегнуть свой лифчик. Это было очень пугающе», — рассказывала она.

После того, как модель получила на руки результаты анализов, диагноз подтвердился. Врач также отметил, что у звезды есть подозрения на развивающийся ревматоидный артрит, однако призвал Кардашьян не паниковать раньше времени. Дело в том, что во время диагностики результаты периодически оказываются ложными. Поэтому знаменитости придется еще какое-то время наблюдаться у докторов.

Помимо волчанки, Кардашьян с 2010 года страдает от псориаза — кожного заболевания, проявляющегося красными пятнами на поверхности эпидермиса. Эта болезнь также является хронической.

Несмотря на то, что супруга рэпера Канье Уэста утверждает, что давно смирилась с этим недугом, она все еще стесняется своих пятен и маскирует их тональным кремом для тела.