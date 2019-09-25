Узаконить любовниц: кто защищает многоженство в России

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить многоженство в России – во всех регионах. «Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают», - заявил он в беседе с РИА «Новости».

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По его мнению, сделать законными полигамные отношения нужно, поскольку число женщин в России превышает количество мужчин, а многоженство в ряде российских регионов – Чечне, Дагестане, Татарстане – уже практикуется, и там легализация многоженства дала бы возможность защищать права женщин.

«Несмотря на то что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства, напомнил муфтий. — Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы».

Два дня назад, в понедельник, 23 сентября, о легализации полигамных отношений для последователей ислама говорил и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК) он предположил, что сделать это «было бы целесообразно» в российских республиках, где преобладает мусульманское население.

По мнению муфтия, когда отношения с несколькими женщины у мужчины узаконены, это обязывает его нести ответственность.

«Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? (...) Поэтому здесь на весы можно ставить — или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом», — считает он.

При этом Равиль Гайнутдин уточнил, что прекрасно понимает: Россия – светское государство, и «федеральные законы — они для всех одинаковы», поэтому он выступает и за выполнение правил Корана, и за соблюдение государственных законов на территории нашей страны.

Высказывания о возможной легализации многоженства, запрещенного законом Российской Федерации, звучат среди мусульманских религиозных лидеров или политических деятелей России, исповедующих ислам, не впервые. В 2015 году, например, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по его мнению, узаконить полигамные отношения в мусульманских семьях нужно в тех республиках, где большинство исповедует ислам. По его мнению, когда у мужчины есть несколько законных жен, что разрешено исламом, это лучше, чем если он обманывает жену с любовницей.

«Многоженство нужно, чтобы у человека не было любовниц, от которых он получает массу проблем и со здоровьем и с разладом в семье, приходится жить во лжи, постоянно обманывать жену, детей, — заявил Кадыров в интервью «Интерфаксу». — Требовать от них честности, порядочности, а самому всю жизнь лгать. <...> Если я выступлю против многоженства, я не мусульманин. Я за то, чтобы человек имел по несколько жен, если он в них нуждается и в состоянии содержать, и решал демографическую проблему в России».

Глава Чечни уточнил тогда, что в Чечне многоженство практикуется, поскольку его разрешают законы шариата, однако российское законодательство при этом не нарушают, поскольку в ЗАГСе регистрируют для мужчины только один брак.

Тогда же, в 2015-м, по поводу многоженства высказался и бывший депутат чеченского парламента, занимавший на тот момент должность руководителя администрации главы и правительства Чечни Магомед Даудов. Он тоже придерживается мнения, что в мусульманских регионах имеет смысл законодательно закрепить разрешение на многоженство. «Я депутатом теперь не сижу, но хорошо бы, если бы многоженство легализовали, — сказал Даудов «Газете.Ru». — Но только чтобы по шариату все было: если мужчина может содержать еще одну жену, то почему нет? — объясняет Даудов. — Это ведь распространено, а значит, неплохо бы это как-то урегулировать».

Все, кто высказывается о легализации многоженства для мусульман и защищают эту практику, смотрят на проблему с точки зрения мужчин, которым, разумеется, было бы удобно открыто жить с несколькими женщинами, а не скрывать от законной жены отношения с любовницей.

Однако мало кто из религиозных и политических деятелей говорит о том, что чувствуют женщины, оказывающиеся в подобных браках – в роли первой или второй жены.

По законам шариата мужчина имеет право взять в жены вторую, третью и четвертую женщину только в том случае, если он готов одинаково их обеспечить, то есть нести равную ответственность за каждую из них – и это выглядит вполне справедливым по отношению к женам, если брать в расчет только материальный аспект. При этом эмоции, которые испытывают женщины в таких браках, остаются вне дискуссии.

На фоне разговоров о многоженстве в 2015 году мусульманский журналист Галина Бабич напомнила, что при плюсах, которые есть у такой семейной жизни – а это материальная поддержка и защищенность ее социального статуса – есть и весьма очевидные минусы. Напряжение, которое возникает в отношениях между двумя женами одного мужчины, никто не отменял.

Даже если женщина добровольно стала второй женой, а первая это как будто бы приняла, это не гарантирует мира в семейных отношениях. ««Параллельные» жены не всегда в восторге от существования друг друга, особенно если существовать им приходится на одной территории, и их внутреннее и внешнее психологическое напряжение с годами может только нарастать», — написала она в своей статье для «Независимой газеты». Кроме того, по словам журналистки, и мужья не всегда аккуратно следуют принципу справедливости по отношению к своим женам.

«Часто ко мне подходят первые жены и говорят: «Вы публичный человек. Не стоит пиарить многоженство. Вы даже не представляете, как это больно»», — рассказывала изданию «Такие дела» председатель общественной организации «Союз мусульманок России» Наиля Зиганшина. Правда, понять жен, состоящих в подобном браке, может, наверное, только женщина.