Обвинения жертвы: кто на самом деле украл детство Греты Тунберг

В соцсетях не прекращается обсуждение выступления в ООН экоактивистки Греты Тунберг – 16-летней шведки, которая в прошлом году неожиданно для многих – в том числе, и для себя, — стала лидером движения за сохранение окружающей среды. На одной из главных международных площадок во время Генассамблеи она обратилась к политикам с обвинениями в том, что они украли ее детство, заботясь не об экологии, а об экономическом росте.

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«Как вы смеете!», — обратилась юная шведка к собравшимся.

Многим из тех, кто посмотрел ролик с ее выступлением стало не по себе, но главный вопрос подвис в воздухе: как вышло, что за какие-то 13 месяцев, прошедшие с того момента, как 20 августа 2018 года о Грете Тунберг впервые узнали, она превратилась в человека, с полным правом обвиняющего политиков и экономистов в краже детства с трибуны ООН.

Еще чуть более года назад 15-летняя девочка, у которой, как позже выяснится, диагностированы синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм, сидела с большим розовым рюкзаком у здания шведского парламента: «Skolstrejk for klimatet» («Школьная забастовка за климат»), — гласила объясняющая табличка возле нее. Девочка с двумя косичками требовала снижения выброса парниковых газов в рамках Парижского соглашения и клялась не ходить ради этого в школу вплоть до выборов в Швеции, до которых оставалось почти три недели.

Именно там ее заметил проходивший мимо как будто бы случайно влиятельный шведский пиарщик Ингмар Ренцхог, основатель интернет-платформы для экоактивистов «We Don't Have Time» («У нас нет времени»). Он опубликовал в своем фейсбуке фотографию, ставшую впоследствии символической для нового движения подростков, которые отказываются ходить по пятницам в школу в борьбе с экологию и требуют от взрослых, чтобы они позаботились об их будущем. В подписи к снимку Ренцхог описал позицию Греты Тунберг. «Мы, дети, обычно делаем не то, что вы нам говорите. Мы делаем так, как вы говорите. И поскольку вы, взрослые, плевать хотели на мое будущее, я тоже буду», -— звучала она. Пост Ренцхога набрал в конечном итоге 14 тыс. лайков и 5,8 тыс. репостов.

В тот же день практически идентичное сообщение со своими фотографиями Грета Тунберг выложила в твиттер, а в фейсбуке на сайте движения «We Don't Have Time» появился и видеоролик с сидящей у парламента Гретой Тунберг и взрослыми людьми, равнодушно проходящими мимо. ««We Don't Have Time» рассказали о забастовке Греты в первый же день – и через 24 часа наш пост и твиты собрали более 20 тыс. лайков, репостов и комментариев», — похвастались пиарщики организации в издании Medium несколькими днями спустя.

В первую же неделю «школьной забастовки» о Грете Тунберг написали шесть крупнейших газет Швеции, она дала интервью шведскому и датскому телевидению и побеседовала с двумя шведскими влиятельными политиками – хотя в первый день в беседу с ней вступил только Ингмар Ренцхог, по его же собственному признанию.

Тогда же газета Dagens Nyheter опубликовала большое интервью с родителями Греты – оперной певицей Маленой Эрнман и актером Свеанте Тунбергом, в котором они рассказали о своей новой книге «Сцены из сердца», повествующей о жизни их необычной семьи и детстве юной экоактивистки. В частности, книга повествует и о проявлении у девочки душевных расстройств – мать Греты Тунберг назвала ее синдром Аспергера суперсилой.

После этого шведский журналист Андреас Хендрикссон заявил: Ингмар Ренцхог был знаком с семьей Тунбергов еще до того, как Грета начала свою забастовку – вместе со Сванте и его родными он принимал участие в климатической конферении, проходившей в мае 2018-го. Позже Ренцхог признал в своем фейсбуке, что вызвался помочь родителям Греты с пиаром книги, но идея «школьной забастовки» ему не принадлежит. В феврале 2019 года Грета Тунберг сама написала в своем фейсбуке, что не ходить в школу ради борьбы с климатическими изменениями пришло в голову именно ей, и родители были не в восторге от этой идеи.

Родители Греты Тунберг и она сама сейчас категорически отвергают обвинения в том, что ее забастовка была выверенной пиар-акцией, которая сейчас приносит им многочисленные дивиденды в виде финансовой поддержки со стороны некоммерческих организаций.

«Я не часть какой-либо организации, — заявляет Грета Тунберг в своем фейсбуке. – Я иногда поддерживаю некоторые НКО, которые защищают климат и окружающую среду, и сотрудничаю с ними. Но я абсолютно независима и представляю только сама себя. Я делаю то, что делаю, совершенно бесплатно, я не получила никаких денег или обещаний выплат в будущем. Равно как и кто-либо, связанный со мной, и моя семья».

Отвести подозрения в том, что популярность Греты Тунберг была результатом работы пиарщика, Тунбергам помогли обвинения, которые они предъявили Ингмару Ренцхогу в конце прошлого года: они заявили, что пиарщик использовал имя Греты без их согласия, что помогло ему собрать инвестиций на сумму $1,5 млн для компании, которая отдает экологическим организациям только 10% дохода. В интервью изданию Svenska Dagbladet Сванте Тунберг пожаловался, что пиарщик не предупреждал его о том, что собирается делать и выражал сожаление, что его семью использовали в коммерческих целях.

Тем не менее, Ингмар Ренцхог продолжает поддерживать деятельность Греты Тунберг – недавно он выложил в соцсети небольшой ролик, в котором девушка рассказывает о необходимости уменьшения углеродного следа.

Саму Грету Тунберг на выступление в ООН в США привезли на экологичной яхте – даже не на теплоходе. Сделать это вызвался яхтсмен Борис Херманн, он предложил 16-летней активистке путешествие через Атлантику. Водные турбины для выработки электроэнергии, корпус из композита, паруса из кевлара – самого прочного в мире материала, правда синтетического происхождения, — все это было предоставлено Грете Тунберг, разумеется, бесплатно.

Выступая с трибуны ООН с обвинениями в краже детства, Грета Тунберг, разумеется, не упоминает о том, что все, чем она пользуется, было создано теми самыми людьми, что отняли ее мечту.

Часть этих взрослых — умиленно рыдает по этому случаю, часть – возмущается, считая, что девочку с психическими отклонениями используют ради политических целей.

Учитывая, что юная экоактивистка стала частью пиар-компании шведских экологов, последнее предположить было бы логичнее. Но тогда окажется, что ее детство украл кто-то другой — родители, пиарщик или само общество, которое жаждет простых незамысловатых эмоций, на которых при помощи Греты Тунберг играют взрослые.