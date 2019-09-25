Арчи и архиепископ: сын принца Гарри посетил официальную встречу

Сын герцогов Сассекских Арчи Маунтбеттен-Виндзор впервые поучаствовал в официальном мероприятии вместе со своими родителями. Меган Маркл и принц Гарри взяли четырехмесячного сына на чай с архиепископом Кейптауна Десмондом Туту и его женой. В свои сториз в инстаграме супруги выложили видео, на котором они втроем идут на встречу — родители смеялись вместе с ребенком, которого впервые показали без скрывающего его лицо пледа.

Ожидания от приема у архиепископа владельцы аккаунта выразили шутливой подписью «Арх встречается с Арчи!». На ролике видно, что ребенок улыбается родителям, а Гарри идет рядом и приобнимает супругу. При встрече 87-летний Десмнод Туту, близкий друг покойного президента ЮАР Нельсона Манделы, пожал руку младенцу и поцеловал его в лоб. По особому случаю Арчи Харрисон был одет в голубые полосатые ползунки и ботинки в тон.

Реклама

Наследник 35-летнего принца Гарри стал самым молодым членом королевской семьи, отправившимся в королевский тур, а 25 сентября официально стало его первым рабочим днем.

Помимо священника Арчи познакомили супругой Туту Леей, а после этого он вызвал смех всех присутствовавших в помещении, когда начал гримасничать на коленях у матери. Герцогиня пошутила, что ее сын — «старая душа» (так называют людей, которые якобы уже прожили несколько жизней), а отец мальчика отметил, что ребенок ведет себя очень расслабленно в присутствии камер. Принц предположил, что Арчи «уже к этому привык». На небольшом чаепитии была и дочь архиепископа Тандека Туту-Гхаше, которая посмотрела на ребенка со словами: «Тебе нравятся женщины» и сказала, что сын Меган и Гарри будет «дамским угодником».

24 сентября родители четырехмесячного ребенка стали почетными гостями на приеме в резиденции британского верховного комиссара в ЮАР Найджела Кейси, где они и познакомились с Тандекой и сказали, что с нетерпением ждут посещения дома ее отца. В тот же день герцоги встретились с женщинами, которые занимаются решением вопросов малоимущих граждан, молодежи и женщин в стране. После обсуждения возможностей для изменения трудного положения самых незащищенных социальных групп, принимающая сторона предложила дать Арчи имя на наречии народа коса, одном из государственных языков Южно-Африканской Республики.

Теперь в ЮАР мальчика могут называть Нцика — в переводе это слово означает «стержень силы». Наречение местным именем — небольшой и откровенно игровой ритуал, который часто проводят со всеми важными гостями, так что воспринимать наследника Меган Маркл как новую надежду жителей Южной Африки пока не стоит.

В том, что ребенок действительно придает ей сил, 38-летняя мать призналась, когда они с Гарри навестили серферов, занимающихся водным видом спорта ради улучшения своего ментального состояния и обучающих серфингу молодых людей из неблагополучных районов Кейптауна. Руководитель проекта «Волны для перемен» Эш Хиз рассказал, что когда герцоги стояли вместе со всеми участниками в кругу, где каждый рассказывал о том, что придает ему твердость духа, бывшая актриса высказалась о силе, которую ей принесло материнство.

Фонд, основанный Десмондом и Леей Туту в 2013 году, занимается развитием молодых людей и их лидерских качеств, а также спонсирует дискуссии о социальной справедливости и общечеловеческих ценностях. С помощью тренингов и семинаров спикеры проекта продвигают идеи архиепископа Кейптауна, в 1984-м получившего Нобелевскую премию мира за борьбу против геноцида в Южной Африке.

После завершения третьего дня своего королевского 10-дневного тура герцог Сассекский на несколько дней оставит семью, чтобы одному отправиться в Ботсвану, Анголу и Малави перед тем, как встретиться с Меган и Арчи в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге.

25 сентября Меган встретилась с местными предпринимательницами в рамках мероприятия «Женщины, которые начинают». Согласно плану, она также подарила собравшимся и пожертвовала на благотворительность много детских вещей, которые подарили Арчи. Инсайдеры рассказали, что родители «были невероятно благодарны, но один маленький ребенок не может носить столько вещей, к тому же он быстро растет».