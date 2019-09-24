В ожидании Брижит Макрон: в Париже началась Неделя моды

В Париже стартовала Неделя моды prêt-à-porter – она должна эффектно завершить очередную череду показов «большой четверки»: после практичного Нью-Йорка, тревожного Лондона и роскошного Милана французская столица, наконец, объяснит модникам, что им носить весной и летом 2020 года.

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Париж до сих пор считается главной модной столицей мира не без причины. Все-таки именно здесь располагаются штаб-квартиры главных конгломератов производителей предметов роскоши LVMH и Kering, собравших под своим крылом множество старейших модных домов Франции, среди которых Dior, Balenciaga, Givenchy и Saint Laurent. Особняком стоят Chanel, до сих пор не отдавшиеся под покровительство крупных концернов: все они вместе дают основания считать Неделю моды в Париже главной в сезоне.

Париж — символ стабильности в мире моды: вот уже более ста лет именно столица Франции диктует всем свое отношение к производству и пошиву одежды, несмотря на войны, экономические кризисы и другие потрясения.

Хотя первая в истории Неделя моды современного образца прошла в Нью-Йорке – это случилось в 1943 году, — именно в Париже у модельеров родилась идея показывать свои наряды сначала публике, а потом прессе. Еще в 1914 году, в начале Первой мировой войны, главный редактор американского Vogue Эдна Вулман Чейз решила, что из-за военных действий в странах Европы дела у французских модельеров и портных пойдут на спад – и предложила привлечь внимание к их работам, организовав коллективный показ моделей. У нее был свой интерес: если бы в Париже перестали создавать моду, американскому журналу просто было бы не о чем писать. Шоу было организовано в банкетном зале отеля Ritz-Carlton: лучшие парижские модельеры представили свои наряды гостям, купившим билеты – все доходы от мероприятия пошли на благотворительность.

В последующие годы подобные показы больше никто не организовывал: показы мод было принято организовывать прямо в бутиках модных домов для клиенток, которые могли оценить новые модели Поля Пуаре, Жанны Ланвен, Коко Шанель, Эльзы Скиапарелли и Жана Пату непосредственно в магазине. Однако в 1945 году Синдикат высокой моды ввел правило, согласно которому каждый модный дом обязан дважды в год проводить дефиле для прессы, на котором должны быть показаны не менее 35 моделей.

Первая настоящая Неделя моды в Париже прошла в 1973 году – она была организована Федерацией высокой моды Франции. Она носила благотворительный характер – показы проходили в Версальском дворце, и средства, вырученные от них, пошли на реставрацию резиденции французских монархов. В первой Неделе приняли участие американские и французские модные дома — Anne Klein, Bill Blass, Stephen Burrows, Oscar de la Renta, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent.

Одним из самых интересных вопросов начавшейся в Париже недели моды станет, появится ли на каком-то из показов первая леди Франции Брижит Макрон. Дело в том, что у супруги французского давно сложились добрые отношения с семьей Арно, владельцами LVMH – именно поэтому чаще всего она выходит в свет в нарядах Louis Vuitton, благодаря чему заслужила во Франции репутацию иконы стиля.

Своеобразным стилистом Брижит Макрон еще в 2014 году стала Дельфин Арно, дочь главы империи LVMH Бернара Арно.

Тогда Эммануэль Макрон занял пост министра экономики Франции, и Дельфин дала супруге нового главы экономического ведомства ряд ценных советов по стилю одежды – об этом рассказывали французские СМИ, когда Макрон занял пост президента.

Портал capital.fr, впрочем, в своем материале «Маленькие тайны семьи Арно, владельцев LVMH», что мадам Макрон была преподавательницей французского языка у братьев Дельфин Арно Фредерика и Жана, когда они учились в парижском лицее в 16 аррондисмане. Тогда будущая первая леди Франции лишь мельком видела Дельфин, а уже в 2014-м они познакомились ближе.

После 2014 года Брижит Макрон не раз посещала модные дефиле – даже когда ее супруг не занял пост президента Франции. В частности, в 2016-м она побывала на показе Louis Vuitton одной из Недель. В 2018-м привлекала всеобщее внимание на дефиле Giambattista Valli в рамках Недели высокой моды, появившись в джинсах, спортивном красном топе и полусапожках — став первой леди Франции, она стала позволять себе появляться в простой одежде, если речь не идет об официальных мероприятиях.