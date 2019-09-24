Первый провал: Меган нарушила протокол в Африке

Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура. Платье, в котором появилась герцогиня Сассекская, привлекло большое внимание (как и все, что надевает бывшая актриса), однако образ супруги принца Гарри, вернувшейся из декретного отпуска, не вписался в правила королевского этикета.

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Молодые родители, выходившие с коммерческого рейса с ребенком на руках, решили оставить пятимесячного Арчи с няней на время мероприятия. Для членов королевской семьи это абсолютно нормально, однако даже во время заграничных поездок от Виндзоров ожидают соблюдения четкого дресс-кода. Женщины, состоящие в родственных связях с королевой, обязаны носить определенные оттенки помады и колготок, поэтому даже Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которых считают иконами стиля, должны уметь балансировать.

К платью Маркл на этот раз не было претензий, но Елизавету II бы явно не обрадовал выбор обуви — Ее Величество известна своей неприязнью к танкетке, поэтому эспадрильи на платформе, которые Меган надевала еще во время своего тура в Австралию в прошлом году, вызвали бы резко негативную реакцию.

Однако с недовольством королевы Меган Маркл может встретиться уже в Лондоне, а пока визит в ЮАР проходит без больших скандалов. Герцоги Сассекские посетили мастер-класс, на котором детям рассказывали об их правах, а также потанцевали вместе с ними на небольшой площадке. После этого они, согласно ранее согласованной программе, посетили Музей Шестого округа, памятник 60 тысячам граждан ЮАР, которые были вынуждены оставить свои дома в 70 годах прошлого века из-за апартеида. Сейчас специальное ведомство занимается поиском членов семей, разъединенных политическим режимом и геноцидом. День герцогов завершился дегустацией местной еды, приготовленной теми, кто раньше жил в округе.

Оба герцога сказали по небольшой речи 23 сентября во время визита в Ньянгу, один из самых криминальных районов Кейптауна. 34-летний Гарри встал на пень от дерева, выступавший в роли небольшой платформы, и подчеркнул, что «ни один мужчина не рождается, чтобы причинять боль женщинам» и подобное «цикличное» поведение «должно прерваться». Он добавил: «Я хотел убедиться, что в свой первый семейный визит мы будет концентрировать внимание на серьезных испытаниях, через которые проходят миллионы южноафриканских граждан, и почувствовать, как сильны здесь надежды».

В свою очередь герцогиня Сассекская решила напомнить о своих ролях в обществе и афроамериканских корнях: «Могу я сказать лично от себя, что, хотя я здесь со своим мужем в качестве члена королевской семьи, для меня я здесь как мать, как жена, как женщина, как цветная женщина и как ваша сестра».

Публика встретила последнюю фразу бывшей актрисы овациями, а 38-летняя жена внука Елизаветы II продолжила словами: «Я здесь с вами, и я здесь ради вас».

После того, как она посмотрела на урок по самообороне для девочек-подростков, она также призвала собравшихся женщин бороться за «уважение, чувство собственного достоинства и равноправие».

24 сентября супружеская пара приняла участие в групповой терапии на пляже, когда герцоги присоединились к активистам общественной организации «Waves For Change» («Волны для перемен»). Программа предлагает серфинг в качестве ментальной терапии для молодых людей, живущих в районах с низким уровнем жизни. Во время тренинга, на котором каждый из участников должен был назвать свою сильную сторону и обдумать ее, один из ведущих предположил, что талантом Меган можно назвать танцы, намекая на ее движения во время встречи с детьми в Ньянге.

По словам руководителя проекта Эша Хиза, в ответ на это супруга принца Гарри рассмеялась и призналась, что сил ей придает материнство, а также добавила, что они с Гарри учатся быть родителями. В разговоре с представителями СМИ Хиз отметил, что Меган посмотрела на младшего сына принцессы Дианы и сказала: «Он лучший отец на свете», на что Гарри отреагировал словами: «Нет, это она лучшая мать».