Бросили ребенка: Меган Маркл и принц Гарри развлекаются в Риме

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону. Об этом сообщает The Telegraph.

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Принц Гарри и Меган Маркл решили немного отдохнуть перед официальным турне по Африке и ненадолго прилетели в Италию. Герцоги прибыли в четверг, чтобы успеть побыть вдвоем перед важным днем: в пятницу выходит замуж Миша Нону, бывшая жена близкого друга принца Гарри, бизнесмена Александра Гилкса. Себе в мужья она выбрала нефтяного магната Майкла Хесса.

Именно Нону, как сообщали СМИ, в свое время организовала слепое свидание принцу Гарри и Меган Маркл, однако свою причастность к их знакомству она не комментирует.

Первым официальным мероприятием, на котором Нону и Хесс появились в качестве пары, стала именно свадьба Гарри и Меган в мае прошлого года. О том, что влюбленные решили узаконить свои отношения, стало известно по снимкам папарацци, на которых видно Майкла Хесса, вставшего на колено перед своей возлюбленной, а также помолвочное кольцо на руке Миши Нону. Хесс сделал предложение Нону, когда они находились на отдыхе в Мексике, в Кабо-Сан-Лукас.

Миша Нону — известный американский дизайнер. Она не упускает возможности воспользоваться своей дружбой с Меган Маркл и с ее помощью рекламирует одежду своего производства. Нону также сотрудничала с Маркл при создании капсульной коллекции для благотворительной организации Smart Works. Они презентовали линейку одежды на прошлой неделе: после мероприятия в сети появились их совместные фото, на которых подруги улыбаются и обнимаются, а затем Нону дала несколько интервью, в которых очень тепло отзывалась о герцогине.

Ожидается, что принцессы Беатрис и Евгения тоже появятся на церемонии бракосочетания Нону и Хесса, хоть и в Букингемском дворце не прокомментировали эту информацию. На торжество прибыли Кэти Перри, Орландо Блум и Карли Клосс — их фотографии, в отличие от снимков Меган и Гарри, уже появились в таблоидах. Согласно информации The Sun, всего поздравить молодоженов приехали около 300 гостей. Праздник организовали в Cinecittà, крупнейшей итальянской киностудии, которая находится на окраине Рима.

Поездка в Италию станет для герцогов завершающим путешествием в череде небольших отпусков: в августе Меган Маркл и принц Гарри отдыхали на Ибице и в Ницце. К слову, на этот раз пара решила отказаться от перелетов частным самолетом и сделала выбор в пользу регулярного пассажирского рейса, чтобы не спровоцировать новый скандал. Как сообщил источник The Sun, «Меган была немного ужалена критикой использования ими с Гарри частных самолетов».

Уже в понедельник герцоги Сассекские вместе с сыном Арчи прибудут в Кейптаун, а затем принц Гарри посетит Ботсвану, Анголу и Малави в рамках официального десятидневного турне по Африке.

Герцоги Сассекские совершат визит по просьбе Британского Содружества и Министерства иностранных дел. Об этом они объявили еще в конце июня в своем официальном аккаунте в инстаграме. В публикации говорилось, что семья с нетерпением ждет новых и интересных встреч в поездке. Целью путешествия герцоги назвали «повышение осведомленности о работе, которую местные коллективы проводят в масштабах Содружества и за его пределами».

Предполагается, что принц Гарри самостоятельно посетит три страны. Он совершит короткий визит в Ботсвану, который, согласно официальному объявлению, состоится «по пути в другие страны», а также проведет некоторое время в Малави и Анголе. Меган вместе с сыном останутся в Кейптауне, где семья вместе посетит основные мероприятия. Эта поездка станет третьим по счету крупным официальным турне, в которое Меган и Гарри отправятся с момента своей свадьбы, и первой подобной поездкой для их четырехмесячного сына Арчи.