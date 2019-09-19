Месть за Маркл: принц Гарри подверг цензуре британское СМИ

Корпорация «Би-би-си» принесла свои извинения принцу Гарри за публикацию изображения, созданного неонацистской группой, которая назвала младшего брата принца Уильяма «предателем расы». По мнению ее сторонников, член королевской семьи совершил фатальную ошибку, когда женился на Меган Маркл, мать, которой, Дориа Рэгланд, — афроамериканка.

Реклама

На иллюстрации герцог Сассекский изображен с приставленным к голове пистолетом. Ее показали на портале «BBC Online» и телеканале «Би-би-си» еще в прошлом году, как часть материала о деятельности ультра-правой группировки. В посте, процитированном в СМИ, была фраза: «Увидимся позже, предатель расы». Помимо этого там были нарисованы свастика и кровавые разводы.

В 2018 году репортаж вызвал серьезные опасения у принца Гарри за безопасность супруги.

Официальный представитель герцога рассказал Guardian, что новости «очень огорчили его семью, учитывая, что его жена была почти на пятом месяце беременности». Тогда корпорация, как и ведомство, регулирующее в Великобритании деятельность СМИ — Ofcom, — не нашли в публикации ничего оскорбительного и отвергли жалобу, поданную Кенсингтонским дворцом. Они заключили, что использование изображения в новостях о незаконной деятельности группы было в общественных интересах.

Однако теперь в «Би-би-си», наконец, извинились за то, что не предупредили герцога и герцогиню Сассекских до того, как распространить материалы в декабре прошлого года. Официальный представитель медиакорпорации подчеркнул, что «перед публикацией по-настоящему оскорбительных данных необходимо следить за тем, какое воздействие они оказывают на отдельных людей в противовес общему благу, ради которого предназначалась публикация».

В письме, адресованном Гарри, «Би-би-си» также заявила, что впредь будет лучше регулировать использование контента, чтобы он не задел чувств людей, которых упоминают в публикациях.

Представитель герцога Сассекского заявил, что «Его Королевское Высочество рад письму «Би-би-си», касающемуся шокирующего изображения, опубликованного «BBC News» в прошлом году в рамках отчета о деятельности британской неонацистской группы со связями в США.

«Его Королевское Высочество обсудил с Ofcom вопрос о ретрансляции этого расистского зрелища из-за своих опасений, что самая важная в мире общественная вещательная компания в мире распространяла опасную пропаганду ненависти», — говорится в сообщении дворца. — Благодаря авторитету «Би-би-си», их решение опубликовать этот материал дало всем остальным СМИ возможность воспроизводить то же самое».

Несмотря на то, что Гарри принял извинения средства массовой информации, он заявил, что изображение не нужно транслировать в принципе. Вместо этого внук Елизаветы II предложил критически описывать подобные призывы без иллюстраций, чтобы исключить возможность усиления влияния подобных организаций.

По мнению принца Гарри, даже если ресурс хотел продемонстрировать, что то, что изображено в посте, было аморальным и достойным всяческого порицания, она считает, что за счет своих действий корпорация пала «ниже общепринятых стандартов в отношении порочащих и оскорбительных материалов».

В статье на новостном портале «BBC Online», где исследовалась деятельность неонацистской организации, содержалось описание. «Одна картинка предполагает, что принц Гарри должен быть застрелен за то, что он женился на ком-то смешанной расы, и провозглашает: «Увидимся позже, предатель расы». После негативного отклика, который получило СМИ, цитата была урезана, а спустя несколько дней материал и вовсе удалили с ресурса, из-за того, что, по словам руководства организации, статья не вызвала широкий общественный резонанс.

Принц Гарри действительно стал единственным гражданином Великобритании, который подал жалобу в соответствующие инстанции. Тем не менее, после отчета, который появился на каналах «Би-би-си», 19-летний автор рисунка Михал Шевчук из Лидса, был приговорен к четырем годам и трем месяцам заключения в колонии для несовершеннолетних.

Его признали виновным по двум пунктам обвинения в терроризме и пяти пунктам хранения материалов террористического характера — при обыске в его доме было найдено учебное пособие для боевиков «Аль-Каиды» (запрещенной в России террористической организации).

Супругу Меган Маркл приходилось неоднократно высказываться на тему расизма в обществе. Он сделал это впервые, когда в 2016 году подтвердились слухи о его отношениях с американской актрисой — будущий отец Арчи Харрисона раскритиковал СМИ, делавшие упор на цвет кожи будущей герцогини при разговоре о ней. В начале 2019-го Гарри заявил, что «неосознанные предубеждения» передаются из поколения в поколение и могут привести к тому, что даже люди, не считающие себя расистами, невольно демонстрируют презрение к людям другой расы.