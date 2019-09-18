Пригласили в Мариуполь: в чем виновато платье Надежды Савченко

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко – одна из самых известных на Украине женщин-политических деятелей – произвела фурор в фейсбуке. Она опубликовала на своей странице подборку фотографий, вызвавших неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

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Несколько снимков, сделанных, как предположили пользователи, в Черногории, продемонстрировали подписчикам неожиданный образ Надежды Савченко:

основательница партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» предстала перед публикой не в суровом брючном костюме или черной водолазке, как обычно, а в длинном платье бирюзового цвета, повторяющего оттенки неба и моря на фотографиях.

«Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия», — так подписала снимки Надежда Савченко. В ответ пользователи соцсети разделились на два лагеря: если одни делали комплименты романтичному образу политика и желали хорошего отдыха, то другие не удержались от язвительных комментариев, упрекнули в стремлении к роскошной жизни и напомнили, что и в Мариуполе есть море.

«Неповторимая женщина которая обладает богатым внутренним миром, силой, стойкость, честью, совестью и при этом еще умеет оставаться женственной и чувственной!» — написал пользователь Павел Зырянов. Его мнение многие поддержали, однако много голосов послышалось и из лагеря противников. «Это пособие по безработице позволяет отдыхать за рубежом?», — спросила Ольга Белоярцева. Женщина намекала на недавнюю новость о том, что Надежда Савченко встала на учет в центре занятости и получает пособие по безработице: она оказалась в числе тех комментаторов, кому не понравилось, что Надежда Савченко отдыхает на побережье Адриатики.

Чуть больше месяца назад Савченко уже радовала подписчиков фотографиями с отдыха – тогда она выложила в сториз в инстаграм снимки с Балтийского моря. В длинном платье изумрудного цвета она позировала в балтийских дюнах – и тогда в ее адрес сыпались, скорее, одобрительные комментарии. «Надя, вы супермодель! Классная фотосессия!», «Неужели Надя надела платье?», «Красавица! Такая женственная!», «Надя, разве это вы? Не верю!» – так высказывались пользователи соцсетей.

Надежда Савченко время от времени появляется на публике в более женственных образах, чем обычно – и каждый раз, когда она надевает платье или каблуки, это становится сенсацией. Реакция пользователей соцсетей становится такой же, как и сейчас: одна половина изощряется в язвительных комментариях, другая – осыпает бывшего офицера ВСУ, а ныне лидера партии имени себя, комплиментами.

В марте 2017 года Надежда Савченко произвела неожиданный фурор, появившись на телевидении с неожиданно ярким макияжем – ее подведенные глаза и яркая малиновая помада шокировали пользователей соцсетей, привыкших к более естественному образу народного депутата.

«Что ж с Надюхой, она ж говорила, что не будет куклой, которая продастся за денежки», сетовала одна из пользовательниц. И это был довольно мягкий комментарий — другие противники Савченко написали, что она похожа на, как они выразились, трансвестита и говорили о том, что леди из нее сделать не получится, намекая на популярное шоу «От пацанки до панянки». Комментаторы, которые были не такими злыми, предполагали, что депутат просто влюбилась.

Впервые на женственный образ Савченко обратили внимание, когда в начале сентября 2016 года она пришла в Национальный оперный театр в Киеве на балет «Лесная песня» украинского композитора Михаила Скорульского. Тогда, правда, обошлось без платья: Савченко оделась в патриотическом ключе – в вышиванку. Женственность бывшей летчице придавали туфли на шпильке, видневшиеся из-под широких черных брюк. «В театр я одеваюсь как девушка - изящно, потому что театр для меня - это выше что-то. Нужно своим видом подчеркнуть, что ты уважаешь это искусство, поэтому я стараюсь одеться как надо, чтобы прийти и выразить должное уважение театру», — объяснила свой наряд Савченко изданию ТСН. Правда, добавила, что больше все же любит носить военную форму.