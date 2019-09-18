Снова в школу: чему может научить Брижит Макрон

Брижит Макрон объявила о своем решении вернуться к педагогической деятельности, которую ей пришлось прервать после того, как ее муж серьезно увлекся политикой. Об этом намерении она рассказала во время открытия нового образовательного центра в Клиши-Су-Буа, одном из беднейших районов Парижа. На мероприятии супруга Эммануэля Макрона с энтузиазмом рассказывала журналистам о своем намерении помочь взрослым людям, у которых не было возможности закончить даже школу.

Брижит Макрон пообещала, что проводить занятия лично она будет не менее раза в месяц. На своих уроках она собирается знакомить учеников с литературой и культурой.

Несмотря на небольшую нагрузку, скорее всего, теперь у первой леди будет гораздо меньше времени, чтобы помогать своему мужу в его работе.

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Второй подобный Институт для профориентирования, помогающий с трудоустройством, будет открыт во французской коммуне Валанс в регионе Овернь-Рона-Альпы. В обоих учебных заведениях Брижит Макрон собирается возглавить преподавательский комитет и вести занятия лично, поскольку у нее есть соответствующее образование и педагогический опыт. Там первая леди Франции также будет учить взрослых, которые по каким-то причинам не смогли в своем время получить среднее образование. Возраст учеников будет составлять от 25 до 48 лет. Говоря о своей помощи учебному заведению, она заявила, что расценивает свою деятельность как «очень важную миссию».

О том, что супруга Эммануэля Макрона снова будет преподавать в школе, стало известно еще в апреле этого года. О ее намерении открыть на территории страны два учебных заведения, где будут учиться не получившие аттестат взрослые, сообщало издание Le Point.

После вступления в брак Брижит пришлось оставить свою преподавательскую карьеру, чтобы помогать своему мужу в его политической деятельности. Эммануэль Макрон неоднократно называл ее доверенным советником. Согласно журналу Paris Match, «она проводит все свое время рядом с ним, читает и слушает все, что о нем говорят, он задает ей вопросы и принимает ее советы».

В создании образовательного центра в Клиши-Су-Буа Брижит Макрон принимала непосредственное участие. Она разработала учебную программу и помогла с техническим оснащением.

У Брижит Макрон педагогическое образование. В свое время она в течение 12 лет она преподавала в христианской религиозной школе Амьена, где жил Макрон. Там, собственно, она и познакомилась с будущим мужем — на момент их знакомства Эммануэлю Макрону было всего 15 лет.

Как утверждают французские газеты, в день своего 17-летия Макрон заявил своей преподавательнице: «Чтобы вы ни делали, как бы вы от меня ни уворачивались, я на вас женюсь».

Тогда Брижит только посмеялась над самонадеянным юношей, но в 2007 году действительно вышла за него замуж. Разница в возрасте молодоженов составляет 24 года.

До встречи с Макроном Брижит Тронье уже была замужем — в браке у нее родились трое детей. Все они уже выросли, работают (кардиологом, юристом и инженером) и имеют своих детей. Сейчас у Брижит Макрон шесть внуков.

В связи с этим французы свою новую первую леди принимать категорически отказывались. Они даже собрали 280 тыс. подписей под петицией с требованием не вводить официальную должность первой леди Франции. С момента избрания Макрона на пост президента прошло уже больше двух лет, однако не перестает обсуждать возраст Брижит. В прошлом месяце вся страна говорила о том, что первая леди Франции сделала себе пластическую операцию — сети к этой новости появилось множество комментариев, суть которых сводилась к тому, что ей «давно пора».

Весьма бестактные высказывания в адрес Брижит позволяют себе даже высокопоставленные политические деятели. Президент Бразилии Жаир Болсонару некорректно высказался о жене Макрона, после чего министр экономики Бразилии Паулу Гедес во время выступления перед предпринимателями в Форталезе решил поддержать слова президента, сказав, что «это правда — эта женщина на самом деле безобразна». Комментируя слова Болсонару, муж первой леди Франции заявил журналистам, что бразильским женщинам должно быть стыдно за реплики главы государства, и пожелал Бразилии достойного президента.