Грязные тайны чиновников: зачем купаются в нефти и пиве

Неосторожную ульяновскую чиновницу пригрозили уволить за селфи в ванне, наполненной нефтью. Советница губернатора Ульяновской области по вопросам IT-сферы Светлана Опенышева опубликовала фотографию, когда принимала ванну из лечебной нефти в Нафталане — известном бальнеологическом курорте Азербайджана. 55-летняя госслужащая выложила снимок в свой инстаграм и подписала его: «Много шоколада не бывает».

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Нескромное поведение Опенышевой спровоцировало в соцсетях скандал, а сама она принесла извинения за недальновидный поступок в своем фейсбуке. Чиновница объяснила, что она не собиралась оскорблять чьи-либо чувства: «Хотела лишь поделиться впечатлениями о приятном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму».

Светлана Опенышева не первая, кто утверждает, что процедуры с обессмоленым нафталаном обладают специфическим нефтяным запахом, но способны помочь выздороветь «от 70-ти болезней» и нормализуют работу нервной системы человека. Нафталан не стоит путать с нефтью — из-за отсутствия смол это вещество не горючее, и здесь внимание обращается на его главный лечебный компонент — нафтеновые углеводороды.

Нафталановые ванны прописывают в качестве лечения псориаза и других кожных заболеваний, однако перед тем, как их принимать, рекомендуется пройти медицинское обследование, потому что количество возможных побочных эффектов примерно равно числу полезных свойств процедуры.

Дело в том, что организм может по-разному отреагировать на токсичные вещества, содержащиеся в нафталане, так что даже в случае, если вам показаны нафталановые ванны, дольше 10 минут проводить в них нельзя. После процедуры показан двухчасовой отдых, чтобы через раскрытые поры продолжали поступать полезные вещества. Помимо этого специалисты рекомендуют в течение нескольких недель после курса избегать длительных контактов с водой (не плавать в море и бассейне и воздержаться от посещения сауны и бани), чтобы польза якобы не пропала даром.

Несмотря на то, что на всех ресурсах, продающих путевки в санатории Нафталана, сказано, что он привлекает сотни туристов со всего мира, международные рейтинги самых популярных бальнеологических курортов обошли его стороной. Куда большей популярностью пользуются натуральные грязевые источники, польза которых во многих случаях преувеличена, но и опасности они несут меньше.

В южно-корейском Порёне, например, ежегодно устраивают целый фестиваль грязи.

В июле на пляж Тэчхон в 200 км от Сеула съезжаются туристы, чтобы вместе поваляться, посостязаться и потанцевать в грязи. Любимый путешественниками любого возраста вид досуга предполагает, что они купаются в рекордных количествах бентонита и германия, содержащегося на грязях.

Если вам по каким-либо причинам больше по душе грязь из Южной Америки, возможно, вас привлечет «грязевой вулкан» Эль Татумо в Колумбии — в одном из неглубоких кратеров спящего вулкана находится грязь с лечебными компонентами, куда можно спуститься по небольшим лестницам. В самом кратере даже дежурят массажисты, предлагающие размять посетителям спину и руки, пока они погружены в темно-серую жижу. Те, кто испытывал это на себе, утверждают, что страшнее, чем залезать в кратер, только пытаться подняться обратно из-за того, что в любой момент есть опасность поскользнуться.

Если вам хочется окунуться в грязь, но ваше чувство прекрасного смущают некрасивые оттенки минерализованных ванн, источников и природных бассейнов, можно отправиться на один из архипелагов Океании, Палау.

На острове Рок находится любимый путешественниками и турагентами «Млечный Путь». За символическим названием стоят большие залежи известняка, богатые другими полезными компонентами — местные даже сочинили легенду, согласно которой можно нырнуть в белую массу с головой и вынырнуть на 10 лет моложе.

Большим преимуществом этого развлечения стало то, что известняк куда проще отмыть с первого раза, чем другие минеральные вещества.

Грязь — далеко не единственная субстанция, в которой предлагается купаться на спа-курортах. В погоне за мировой славой и упоминанием на ресурсах, посвященных путешествиям, владельцы оздоровительных заведений состязаются в экзотичности своих предложений.

В 2014 году широко разошлась, например, новость о том, что на курорте Кендерли в Казахстане, расположенном на Каспийском море, отдыхающим будут предлагать ванны из черной икры. Издание Tengri News сообщало, что проект был представлен Министерством по инвестициям и развитию Казахстана — к 2020 году ведомство намеревалось привлечь на курорты Каспийского моря до 642 тысяч туристов — в том числе, и при помощи таких роскошных ванн. Идея, правда, по всей видимости, в жизнь не воплощена — Кендерли предлагает сегодня приезжать на вполне стандартные базы отдыха.

Искупать туристов в роскоши обещают и в России — в Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае предлагают сейчас ванны с шампанским. На курортах, где можно пройти такие спа-процедуры, утверждают, что это полезно — якобы игристое вино богато полифенолами, растительными веществами, которые расширяют сосуды, увеличивая концентрацию в крови окиси азота, отчего снижается нагрузка на сердце. Однако те, кто хоть раз в жизни принимал ванну с шампанским, говорят, что на самом деле приятного в этом мало.

Дело в том, что ванны с шампанским заслужили почетное место в списке пустых трат больших денег, поэтому их образ в общественном сознании крайне романтизирован.

Однако в кино не предупреждают, что эта процедура рискует стать крайне опасной очень быстро — если вы принимаете ванну с шампанским в закрытом помещении, вы очень быстро опьянеете от паров алкоголя.

К тому же, из-за того, что напиток газированный, некоторое количество поступит и в поры.

Принимают ванны и с другими видами алкоголя. Например, на одном из чешских курортов предлагают окунуться, как можно догадаться, в пиво. Обещают, что подобные ванны улучшают состояние кожи и волос, помогают снять мышечное напряжение, прогреть суставы и улучшить иммунитет.

А вот в Японии можно искупаться в вине — впрочем, не только в нем: в развлекательном парке термального комплекса Юннесан отдыхающих ждут ванны из красного вина, кофе, зеленого чая и сакэ, оформленные в виде соответствующей посуды. Купаться в огромном винном бокале или чашке зеленого чая — скорее, весело, чем полезно. И туристы об этом прекрасно знают.