Жизнь после харассмента: как жена Вайнштейна полюбила актера

Бывшая жена Харви Вайнштейна нашла замену опозорившемуся супругу. Теперь дизайнер собственного бренда Marchesa Джорджина Чапман встречается с оскароносным актером Эдрианом Броуди. Об этом сообщает The Sun.

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По словам близкого к паре источника, Чапман и Броуди когда-то давно познакомились через Вайнштейна, но в апреле этого года их пути снова пересеклись на мероприятии супермодели Хелены Кристенсен, и они начали общаться.

«Хелена пригласила их на показ своей линии купальников в Пуэрто-Рико. Они разговорились за коктейлями в прекрасной пляжной обстановке», — рассказал инсайдер. Он добавил, что тогда актер и бывшая супруга голливудского продюсера обменялись контактами — они поддерживали связь после возвращения Джорджины в Лондон, а затем договорились о паре свиданий.

Источник The Sun утверждает, что 46-летний актер и 43-летняя дизайнер счастливы, что нашли друг друга.

«Пара последних лет у нее выдалась жаркая, и теперь, наконец, она готова жить дальше. Ее семья и дети обо всем знают, и искренне одобряют», — заключил инсайдер.

В октябре 2017 года десятки женщин, когда-либо работавших с Харви Вайнштейном, одна за одной начали обвинять одного из самых влиятельных продюсеров современности в сексуальных домогательствах. Некоторым жертвам удалось избежать харассмента со стороны Вайнштейна, однако многие из них подверглись необоснованному шантажу. Продюсер заставлял актрис своих фильмов надевать одежду бренда его супруги Marchesa на важные выходы в свет.

Утверждается, что в 2005 году Вайнштейн пообещал отказать звезде «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман в финансовой поддержке ее нового фильма «Трансамерика», если она не появится в Marchesa на красной ковровой дорожке. За последние 13 лет в число актрис фильмов Вайнштейна, оказавшихся в платьях от Джорджины Чапман на различных премиях, попали Николь Кидман, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт и многие другие. После того, как издание The Hollywood Reporter обнародовало информацию о чрезмерной поддержке бизнеса Чапман, репутация бренда стремительно пошла ко дну.

Сразу после разразившегося скандала Джорджина Чапман решила разорвать десятилетний брак и подала на развод, а также отменила показ бренда на Неделе моды в Нью-Йорке. Чапман долгое время никак не комментировала эту ситуацию, отчего все были уверены, что ее бренд потерпел крах.

Некоторое время спустя она дала интервью журналу Vogue US, где рассказала, почему наряды к «Золотому глобусу», «Оскару» и «Грэмми», в этом сезоне было решено не предлагать.

«Мы подумали, что это было бы неуместно с учетом ситуации… Все женщины, которые пострадали, заслуживают достоинства и уважения, поэтому я хотела выждать положенное время. В самом деле, настало время траура», — объяснила дизайнер.

В течение полугода Джорджина Чапман не появлялась на публике, а звезды не надевали ее наряды еще дольше.

Впервые за долгое время, в мае 2018, платье от Marchesa надела Скарлетт Йоханссон на бал Института костюма Met Gala, в числе первых предложив свою поддержку Чапман.

Йоханссон заявила СМИ, что этот выбор был ее самостоятельным решением: «Я надела Marchesa из-за того, что их одежда заставляет женщин чувствовать себя уверенными и красивыми, и мне приятно поддержать бренд, созданный двумя потрясающе талантливыми женщинами [cооснователь бренда — подруга Чапман Керен Крейг — «Газета.Ru»] и значимыми дизайнерами женской одежды», — объясняла актриса.

С тех пор многие звезды прониклись состраданием к Чапман и снова начали выходить в свет в ее нарядах. «Многие люди связались со мной и сказали: «Дайте мне надеть что-нибудь», — рассказала Чапман журналу Vogue.

Поддержать Marchesa решила и главный редактор американского Vogue Анна Винтур. В июньском выпуске журнала было опубликовано редакторское письмо, в котором она заявила, что твердо убеждена в том, что жена Харви Вайнштейна ничего не знала о поведении своего мужа. Главный редактор написала: «Винить ее за то, что произошло, как это делали многие в нашу жестокую эпоху диджитал, неправильно».

В заключение своего письма Анна Винтур сделала вывод о том, что человек не должен отвечать за действия своего партнера, а чего Джорджина действительно достойна — это сострадания и понимания.