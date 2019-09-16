Роковая ошибка Заворотнюк? Как калечат стволовые клетки

В дни, когда вся Россия следит за судьбой Анастасии Заворотнюк, многие высказывают различные предположения о том, что могло привести актрису к раку мозга. Свою версию недавно предложил и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин – он выразил свое негативное отношение к омолаживающим процедурам с использованием стволовых клеток, к которым, по его словам, прибегала 48-летняя актриса.

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По словам Разина, такие методы омоложения сама актриса рекомендовала ему еще 15 лет назад. «Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь — за ней будущее», — говорила Анастасия Заворотнюк, вспоминает продюсер для сайта kp.ru. Он убежден: именно этот модный способ омоложения стал причиной кончины Жанны Фриске и тяжелого недуга Анастасии Заворотнюк.

И действительно, еще в 2005 году только в Москве клиник, предлагающих омоложение при помощи стволовых клеток организма, насчитывалось около пятидесяти — они появились в течение двух лет на волне популярности этой весьма недешевой процедуры.

Сотрудники этих учреждений уверяли будущих клиентов, что инъекции стволовых клеток идут на пользу любому органу, а получают их из собственного биоматериала клиента — из крови или жира из пупка.

«Потом предстоит лечь в стационар на полное обследование, — рассказывала пациентка такой клиники. — Примерно за три дня, пока оно идет, из моей крови или жира, в которых стволовых клеток раз-два и обчелся, нацедят самую малость. И быстренько размножат до нужного количества. На четвертый день сделают первый укол». Процедура стоила $50 тысяч. «Но вы же не бородавку к нам пришли выводить», — обосновывала стоимость услуги сотрудница медучреждения.

Инъекции стволовых клеток для омоложения организма до сих пор популярны в России. Одна из подобных клиник действует в Москве с 2003 года — на ее сайте опубликованы лицензии на применение новой медицинской технологии, оказание высокотехнологичной медицинской помощи по применению клеточных технологий и осуществление медицинской деятельности, выданные, соответственно, в 2010, 2011 и 2012 годах Департаментом здравоохранения Москвы и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

На сайте клиники обещают: клеточная терапия эффективна при рассеянном склерозе и ДЦП, артрите и артрозе, инсульте и атеросклерозе, при болезни Альцгеймера и циррозе — и это лишь малая часть болезней, при которых ее можно применять. Отдельным пунктом идет ревитализация — то есть омоложение.

Настаивая на том, что на проведение омолаживающих процедур при помощи инъекций стволовых клеток у клиники есть разрешение Росздравнадзора, она обещает, что клиент резко помолодеет. «Процедуры введения стволовых клеток возвращают лицу здоровый румянец, разглаживают морщины, устраняют дефекты и рубцы», — говорится на сайте.

Стволовые клетки получают из жировой ткани пациента, и через две недели очищенный материал вводится пациенту, через два месяца процедуру повторяют. При этом обсудить стоимость предлагается во время бесплатной консультации.

Однако ученые предупреждают: подвергаться подобным процедурам — просто опасно. В декабре 2018 года стало известно: ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН выяснили, что стволовые клетки, введенные с помощью инъекций, могут вызвать рост тканей в организме, и предсказать его характер – невозможно.

«Ученые ИХБФМ СО РАН обнаружили, что стволовые клетки при введении в ткани могут попадать в кровоток и лимфоток и выявляться в лимфоузлах. Исследователи не исключают их миграции в отдаленные от места инъекции участки организма», — говорилось в публикации ученых в издании СО РАН «Наука в Сибири».

Сибирские специалисты предположили, что если стволовые клетки ведут себя подобным образом, они могут вызывать образование новых сосудов, нейронов и других структур там, где их быть не должно. «Введение стволовых клеток применяется в косметологии для омоложения, для коррекции облысения и, судя по полученным данным, подобные вмешательства небезопасны», — заключали ученые.

В США процедуры инъекций стволовых клеток организма считаются незаконными, однако это не значит, что мест, которые их предлагают, нет.

В Калифорнии, например, действует клиника Марка Бермана — пластического хирурга, основавшего в 2010 году группу Cell Surgical Network, в которую, по данным издания Vox, сейчас входит около 100 учреждений по всей Америке. Последователи Бермана осуществляют те же процедуры, что и их российские коллеги, точно так же рекламируя волшебный эффект инъекций стволовых клеток, полученных из жировой ткани самого человека.

Однако с этими клиниками усердно борется Управление по санитарному надзору пищевых продуктов и медикаментов, регулирующее использование стволовых клеток в США. Оно выпускает памятки, напоминающие о том, что последствия инъекций до сих пор не изучены, и единственная область, в которой управление позволяет их использовать — это терапия рака крови и костного мозга при помощи стволовых клеток, полученных из этих же органов.

В остальных же случаях инъекции приводят к самым непредсказуемым последствиям. Так, в меморандуме от 9 марта 2019 года управление сообщило о пациентке, которая в 2016 году потеряла зрение после инъекции в глазное яблоко, и мужчине, у которого после введения стволовых клеток в позвоночник развилась опухоль в этом органе.