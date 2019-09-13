«Обнажаю все»: Деми Мур рассказала о выкидыше

Деми Мур разделась для октябрьского выпуска американского Harper's Bazaar. 56-летняя актриса позировала журналу в одной ярко-розовой шляпе Lynn Pike и браслете Van Cleef & Arpels на руке. В популярном сегодня формате «звезда говорит со звездой» Мур дала интервью режиссеру и актрисе Лине Данэм.

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В посте в своем инстаграме, где героиня номера поделилась с подписчиками снимком, Деми написала: «Обнажаю все для октябрьского выпуска Harper's Bazaar US». На выносе на обложке редакторы поместили довольно застарелые выражения «будь лучшей версией себя в любом возрасте» и «выгляди лучше голой».

На самом деле, актриса просто следует своей доброй традиции — она уже несколько раз снималась обнаженной для глянцевых изданий. Самой резонансной оказалась знаменитая фотосессия для Vanity Fair в 1991 году, когда Деми была беременна, а в 1996 она снова появилась на обложке журнала Rolling Stone, приуроченной к выходу ставшего культовым «Стриптиза».

В разговоре с Данэм актриса действительно рассказала то, о чем большинство ее поклонников даже не подозревало. Интервью послужило неким кратким пересказом мемуаров звезды, которые она выпустит в конце сентября под названием «Наизнанку». Деми Мур сообщила создательнице сериала «Девчонки» о выкидыше, который случился примерно в тот период, когда в 2005 году она вышла замуж за актера Эштона Кутчера. Ему на тот момент было 27 лет, ей — 42 года, но разница в возрасте не так сильно смущала молодоженов, сколько представителей прессы, для которых подобные явления были еще в новинку.

«Как женщина, мать и жена, я считаю определенные ценности и обеты священными, и я приняла решение продолжать проживать свою жизнь именно в этом духе», — подчеркнула Мур. Материал о ее неудачной беременности опубликовал портал The New York Times, который сообщил, что выкидыш случился на шестом месяце. Издание отметило, что после смерти плода Деми, только оправившаяся от алкогольной зависимости, снова начала пить и винить в произошедшем себя и свои пагубные привычки.

По ее словам, союз с Кутчером казался ей своеобразным «переодеванием», как будто она снова могла вернуться во времена своей молодости и прожить ее вместе с ним «даже в большей мере, чем когда мне было немного за 20».

После того, как актеры поженились, они пробовали завести ребенка еще раз с помощью многочисленных процедур, усиливающих фертильность.

Однако после неудачных попыток проблемы с алкоголем только усугубились, а к ним прибавилась и медикаментозная зависимость от обезболивающих препаратов. Как сообщила исполнительница главной роли в фильме «Привидение» The Times, это произошло до того, как Мур узнала, что супруг ей изменил. Несмотря на то, что его поступок оказался большим ударом, Деми заявила, что ей «совершенно неинтересно кого-либо обвинять».

Актриса поделилась с изданием, что после расставания с Эштоном она серьезно заболела: «Что-то происходило со мной, в том числе мои органы медленно отказывались работать». Впоследствии оказалось, что причиной всему стало развитие вируса, подавлявшего ее иммунитет. Звезда картины «Солдат Джейн» также рассказала о своей борьбе за трезвость, о которой Данэм написала как о том, чего она «достигла в 20, потеряла в 40 и вернула, когда наступали ее 50».

Мур заметила, что после каждого срыва она «открывала дверь, через которую уходили все жизненные силы». Она пояснила: «Я думаю, что стоит думать об этом так: для меня очень важно иметь естественные роды, потому что я не хотела бы упустить этот момент. И вместе с этим я испытывала боль».

«Так что быть трезвым — это нежелание упускать ни одного момента жизни, этой текстуры, даже если это будет означать, что придется испытать некоторую боль», — заключила актриса.

В своем интервью Harper's Bazaar Мур выразила благодарность своим дочерям Румер (сейчас ей 31), Скаут (28) и 25-летней Таллуле, а также своему первому мужу Брюсу Уиллису за то, что они дали ей возможность «начать менять привычку поколений и быть способной прервать замкнутый круг».