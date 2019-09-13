Унизить Брэда Питта: как Джоли использует сына

Анджелину Джоли подозревают в использовании своего сына с целью придать новую жизнь слухам о ее разводе с Брэдом Питтом. И новое интервью ее старшего сына Мэддокса является прямым доказательством этого факта, сообщает Pаge Six.

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В этом году Мэддокс только начал получать высшее образование — он поступил на первый курс в Университет Йонсей в Сеуле. На прошлой неделе репортеры издания In Touch застали его прямо в кампусе, однако юноша ни капли не смутился и довольно откровенно рассказал журналистам о взаимоотношениях с отцом, братьями и сестрами.

На вопрос, приедет ли Брэд Питт навестить его в общежитии, юноша ответил, что ничего не знает об этом и понятия не имеет, что между ними происходит. Первокурсника также спросили, могут ли прекратиться ли их отношения навсегда: «Что будет, то будет», — ответил Мэддокс.

Мэддокс так непринужденно отвечал на вопросы в интервью, что это напоминало подставные фотографии и монологи Томаса Маркла, которые попали в сеть накануне свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.

«Мэддокс, похоже, был готов к интервью», — предположил инсайдер Page Six. «Он не пытался отвертеться от интервьюера — так что многие думают, что это может быть работой агентов Джоли в попытке что-то расшевелить, когда все относительно успокоилось».

Мэддокс — старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта. Он родом из Камбоджи, и Джоли усыновила его еще до встречи с Питтом. У Питта и Мэддокса сейчас очень натянутые отношения. Скорее всего это связано с их ссорой, которая произошла на борту частного самолета незадолго до того, как Джоли подала на развод.

На вопрос о состоянии бракоразводного процесса, который так еще и не завершился, источник, близкий к паре, ответил изданию: «Все так же — ничего не изменилось».

Анджелина Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, сославшись на непримиримые разногласия в отношениях. Первоначально она запросила полную опеку над детьми, пытаясь добиться того, чтобы отец проводил с ними как можно меньше времени после разрыва. Джоли даже пыталась обвинить Питта в домашнем насилии, приводя в качестве примера агрессивного поведения эпизод с той самой его ссорой с Мэддоксом в самолете. Актриса утверждала, что в состоянии алкогольного опьянения Питт набросился на сына за то, что тот вмешался в спор между родителями. Однако агенты ФБР в результате проверки не нашли никаких доказательств неподобающего поведения актера по отношению к детям.

В июне 2018-го суд постановил, что Брэд имеет право на совместную опеку с Джоли, а ей пригрозил наказанием, если та будет запрещать ему видеться с детьми или как-либо ограничивать их общение. В суде даже составили специальный подробный график для Питта, чтобы строго обозначить, когда, где и сколько времени он может проводить с детьми.

Постановление гласило, что больше половины всего времени шесть детей пары должны были проводить с матерью. Однако такой вердикт категорически не устраивал Питта, который желал делить опеку над детьми пополам с бывшей женой.

В ноябре 2018 года парой было достигнуто временное соглашение об опеке, исходя из которого Питт получил возможность видеться с отпрысками в любое время, без установленного судом графика.

Данное соглашение было заключено после того, как в прессе появилась информация о просьбе Джоли и Питта продлить дело о разводе до 31 декабря 2019 года.

То, что супруги изъявили желание продлить бракоразводный процесс, породило многочисленные предположения на тему того, что Анджелина Джоли и Брэд Питт собираются сойтись. Таблоиды запестрили новостями о том, что Джоли планирует воссоединение семьи. Это объясняет то, что она все время косвенно пытается освежить информацию об их союзе в прессе.

«Джоли хочет, чтобы они снова были вместе, и, кажется, совсем не готова забыть обо всем и двигаться дальше. Именно поэтому она делает бракоразводный процесс столь сложным для Питта», — сообщал изданию The Sun приближенный к голливудской кинозвезде анонимный источник.