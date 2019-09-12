Обратно в офис: Меган Маркл сшила одежду для бедных

Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве. Об этом герцоги Сассекские сообщили в своем официальном инстаграм-аккаунте.

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На странице принца Гарри и Меган Маркл было опубликовано несколько снимков, сделанных на бэкстейдже рекламной фотосессии коллекции. В посте под ними было объявлено о старте продаж лимитированной линейки.

«После переезда в Великобританию мне было очень важно встретиться с общинами и организациями, которые занимаются благотворительностью, и сделать все возможное, чтобы помочь им... Сегодня, через год, я с удовольствием объявляю запуск очередной инициативы женщин, которые поддерживают других, и сообщества, которое работает ради общественного блага», — рассказала Меган Маркл.

На презентации, которая прошла на крыше магазина John Lewis & Partners на Оксфорд-стрит, герцогиня Сассекская появилась в вещах из собственной первой коллекции.

Одежда оказалась самой простой:

на ней были кипенно-белая рубашка бренда подруги Меган, дизайнера Миши Нону, и черные брюки Jigsaw. Образ Маркл дополнила светло-коричневыми лодочками Jimmy Choo и золотыми браслетами, которые раньше принадлежали принцессе Диане.

К созданию линейки одежды для офиса Маркл привлекла три бренда: John Lewis, Marks & Spencer и Jigsaw. В онлайн-магазинах этих марок все желающие смогут приобрести вещи, созданные женой принца Гарри, через две недели. При этом каждому покупателю обещают, что, заказывая вещи «от Меган Маркл», он сделает доброе дело, аналогичный предмет гардероба поступит в благотворительную организацию.

«Работая с несколькими компаниями, а не с одной, мы показали, как можем коллективно расширять свои силы. Это еще один слой этой истории общего успеха, поэтому я так горжусь, что являюсь частицей этого», — рассказала герцогиня.

Кроме того, мини-коллекция из пяти вещей была создана герцогиней совместно с брендом Jigsaw и Мишей Нону. В нее входят классические вещи для офиса: рубашка, брюки, пиджак, платье и сумка. Дизайн которых держался в строгом секрете до дня презентации. Однако, судя по фотографиям в инстаграме, делалось это совершенно напрасно: в моделях одежды нет ничего, что позволило бы отличить их от вещей других марок, производящих формальную одежду для офиса.

Запуском капсульной коллекции одежды Меган Маркл завершила свой декретный отпуск, который по факту закончился еще раньше — герцогиня Сассекская уже успела поработать приглашенным редактором британского Vogue.

О том, что Меган Маркл планирует запустить свою линию одежды, СМИ сообщили в августе. Тогда прогнозировалось, что Меган сумеет создать то, что могут носить именно сотрудницы офисов, поскольку по опыту съемок сериала «Форс-мажоры» знает, как должна выглядеть работница солидной компании — предполагалось, что в коллекции будут белые блузки и юбки-карандаш, которые носила героиня Маркл, юрист по профессии.

Однако вопрос состоял в том, какого качества будут вещи, а особенно любимые каблуки, в коллекции, если в нее войдут любимые образы бывшей актрисы.

На самом деле большинство нынешних нарядов Маркл, за исключением вечерних платьев и джинсов, могут подойти офисным сотрудницам, потому что в основном 38-летняя герцогиня придерживается нейтральных тонов в одежде, а протокол запрещает чересчур короткие юбки или декольте, так что корпоративный дресс-код будет соблюден.

Также в середине июля Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о том, что Меган и Гарри выйдут из благотворительной организации Royal Foundation, в которой они состояли вместе с герцогами Кембриджскими. Тогда королевский корреспондент Виктория Мерфи рассказала СМИ, что герцоги Сассекские планируют организовать отдельный фонд к концу 2019-го.