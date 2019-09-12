Голая с ножом: Дженнифер Энистон обвинили в нападении

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон подозревают в нападении на бывшего мужа. Как сообщил Radar Online, в прошлом году актриса так сильно повздорила с экс-супругом Джастином Теру, что к ним в особняк приехала полиция.

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18 апреля 2018 года, всего через два месяца после того, как Энистон и Теру объявили о расставании, в полицию поступил тревожный звонок с просьбой «навести порядок» в роскошном особняке Энистон в Калифорнии. Оказалось, что неравнодушные соседи довольно часто жалуются на сцены домашнего насилия или употребление наркотиков в ее доме стоимостью $21 млн.

Согласно записи телефонного разговора с полицией, свидетель жаловался на женщину «без одежды», которая, находясь в гараже дома Энистон, «угрожала мужчине ножом».

Звонок в полицию раздался в 2:49. Обратившийся в правоохранительные органы местный житель также утверждал, что неоднократно наблюдал в этом доме «эпизоды домашнего насилия». Однако в официальных документах по делу сообщается, что когда стражи правопорядка прибыли на место, «доказательств каких-либо происшествий найдено не было», поэтому арестовывать никого не стали. В отчетном документе никаких имен не приводится.

О том, что между Дженнифер и Джастином часто вспыхивали бурные ссоры, довольно хорошо известно. Источники, близкие к паре, сообщали Radar Online о громком скандале, который произошел между ними 14 декабря 2017. По словам их знакомых, дело шло к рукоприкладству, поэтому Теру пришлось поспешить ретироваться в отель.

На то, что той самой голой женщиной с ножом скорее всего была Энистон, также указывает тот факт, что 22 апреля актрису сфотографировали в Лос-Анджелесе на вечеринке в честь дня рождения сына телеведущего Джимми Киммела.

На снимке было видно, что запястье Дженнифер перевязано — как будто она поранилась. Теру, в свою очередь, запечатлели прогуливающимся по Лос-Анджелесу в одиночестве: он выглядел целым и невредимым.

Также отмечается, что за несколько дней до вызова полиции в дом Энистон Теру заметили в компании 26-летней модели Эрики Карденас. Их снимки появились в сети как раз 18 апреля — это и могло стать причиной крупной ссоры между разводившимися супругами.

О том, что Теру может изменять Энистон, неоднократно сообщали в прессе.

Он то улыбался на фото после светской вечеринки в обнимку с актрисой Наоми Уоттс, то оказывался на прогулке с актрисой Эмили Мид, с которой познакомился на съемках сериала «Оставленные». Сообщалось, что Энистон случайно обнаружила в телефоне мужа неоднозначную переписку с Мид и закатила ему скандал. Как утверждают инсайдеры, Дженнифер даже подумывала о найме частного детектива, чтобы тот присматривал за Джастином.

Ранее в полицию поступал тревожный звонок, сообщавший о предполагаемой незаконной деятельности в особняке Энистон, связанной с наркотиками. 3 марта этого года аноним сообщил сотруднику правоохранительных органов, что «подслушал на вечеринке», что в доме есть наркотические вещества. Однако, согласно данным отчета, полиция не могла без ордера на обыск явиться с проверкой на частную территорию, поэтому никаких дальнейших действий не последовало.

Дом Дженифер Энистон довольно часто попадает в поле зрения американской полиции. В 2017 году несколько раз в особняке срабатывала сигнализация, причем дважды в один день — утром и вечером. Как позже сообщили стражи правопорядка, это могло быть попыткой кражи со взломом, однако ворам не удалось проникнуть в дом.

Впрочем, удивительно, что кто-то мог попытаться обокрасть актрису — ее вилла площадью более 1 км кв. находится в закрытом от посторонних районе Бел-Эйр, где другие голливудские звезды мировой величины, такие как Дженнифер Лопес, Бейонсе и Jay-Z и другие, также приобрели себе особняки.

Впрочем, источник Radar Online указывал, что во всех этих эпизодах полицейских могли просто обманывать. «Розыгрыши домов знаменитостей происходят регулярно, а службе безопасности приходится с этим разбираться», — рассказал инсайдер.