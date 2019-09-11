Делают только хуже: как шоу-бизнес борется за Меган Маркл

Известная телеведущая Эллен Дедженерес защитила принца Гарри и Меган Маркл в эфире на американском телевидении. Во вступительной речи, посвященной началу 17 сезона шоу «Эллен», знаменитость решила выразить собственное мнение о нападках на герцогов Сассекских, которые стремительно теряют популярность среди британцев.

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Дедженерес рассказала своей аудитории, что она успела познакомиться с герцогами Сассекскими этим летом и описала их как «милейшую пару невероятно приземленных людей». «Они такие потрясающие… Меня бесит то, что я вижу то, как на них нападают, и это нечестно, — заявила Эллен. — Они самые сострадательные люди в мире, они делают столько хорошего».

Телеведущая рассказала, как ей удалось познакомиться поближе с герцогами Сассекскими. По словам Дедженерес, она проводила лето в Европе, и решила встретиться с членами королевской семьи в Великобритании. При встрече основным предметом обсуждения стал общий интерес к экологическим проблемам: «Мы с Поршей (супругой Дедженерес — «Газета.Ru») разговаривали с ними о сохранении природы и всем, что они делают в Ботсване для слонов, и я в восторге», — призналась она. Ведущая также похвасталась, что ей дали подержать наследника принца Гарри на руках.

За последний год больше, чем от отходчивых пользователей соцсетей, родителям четырехмесячного Арчи Харрисона досталось только от таблоидов.

На прошедшей неделе Меган в одиночестве прилетела в Нью-Йорк на финал женского чемпионата по теннису US Open, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс.

После проигрыша Серены 19-летней канадке Бьянке Андрееску портал Daily Mail выпустил материал с заголовком «Плохой талисман Серены».

Автор статьи говорил о том, что Меган Маркл стали подозревать в том, что она «приносит неудачу» Уильямс, поскольку матчах, куда супруга принца Гарри приходила в этом году, Серена не могла одолеть своих соперниц.

Эллен Дедженерес уже во второй раз выступает в защиту Меган Маркл. Она опубликовала твит с похожим содержанием еще в августе, когда молодые родители подверглись резкой критике за то, что они дважды летали в отпуск частными самолетами. Всего за 11 дней Гарри и Меган в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности воспользовались четырьмя самолетами коммерческой авиалинии, чем выбросили в атмосферу, которую они сами стремятся защитить, огромное количество токсичных веществ. Именно из-за взглядов герцогов на экологическую обстановку в мире и призывы к британцам снизить их углеродный след в сочетании с новостями про выбранный вид и частоту путешествий супругов их обвинили в лицемерии.

После этих обвинений в их защиту высказался сэр Элтон Джон в своих соцсетях. Певец написал, что в одно из перечисленных путешествий — а именно, в Ниццу — герцоги отправились на его самолете, а по прилету отдыхали на его вилле. Он подчеркнул, что пригласил младшего сына своей подруги принцессы Дианы вместе с его семьей, потому что у того выдался тяжелый год, а для того, чтобы не наносить вред природе, Элтон организовал углеродно нейтральную перевозку. Этот современный термин означает, что человек якобы сокращает свой углеродный след, когда переводит определенные суммы денег на счета фондов, занимающихся экологией. Помимо прочего, исполнитель убедительно попросил желтую прессу «прекратить эти неумолимые и неправдоподобные покушения на их образ (герцогов Сассекских — «Газета.Ru»), которые выдумываются на практически ежедневной основе».

К коллегам по шоу-бизнесу присоединилась и певица Пинк, написавшая в связи с ситуацией в своем твиттере: «Я счастлива видеть, что люди встают на сторону герцога и герцогини Сассекских.

То, как люди к ней относятся — это самая открытая форма общественной травли, которую я видела за много лет. Это вышло из под контроля. Давайте все будем немного добрее, а? Покажем нашим детям, что быть добрым — круто», — призвала Пинк.

Несмотря на правильные слова и поддержку со стороны более либеральной американской прессы, критиков Меган и Гарри они не остановили. Проблема во многом заключается в том, что родители Арчи не ведут себя так, как от них ожидают граждане — они все реже появляются в компании других членов королевской семьи, а время явно предпочитают проводить с голливудскими друзьями, единственными, кто их защищает.

Королевские эксперты сходятся во мнении, что единственное, что действительно может помочь восстановить репутацию этих членов семьи Виндзоров — это горячо любимая британцами приверженность традициям.

Едва ли сами герцоги в восторге от подобной поддержки со стороны деятелей шоу-бизнеса. Маркл еще со дня свадьбы 19 мая 2018-го и так сложно доказать, что теперь она в родстве с Елизаветой II, потому что ее привычки и окружение все еще напоминают о тех временах, когда она снималась в проходном сериале и ходила на вечеринки в Лос-Анджелесе. Поддержка американской телеведущей добиться любви британцев ей точно не поможет.