Жертва всей Америки: Меланью Трамп затравили ни за что

Меланья Трамп снова подверглась нападкам со стороны пользователей интернета. Первая леди Соединенных Штатов Америки опубликовала поздравительный твит о новой работе Центра Кеннеди — и это не понравилось ее подписчикам.

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Первая леди написала в твиттере, как с нетерпением ожидает «невероятных работ» от организации, прикрепив к публикации видео о том, как посетила Центр Кеннеди в прошлом месяце.

«Новое дополнение Центра Кеннеди The REACH — это инвестиция в будущее искусства и гуманитарных наук для нашего следующего поколения. Я с нетерпением жду невероятных работ, которые появятся в этом живом театре», — написала Меланья Трамп.

В ответ раздалось недовольное ворчание интернет-пользователей. «Смотри-ка, вы претендуете на плоды того, к чему вы не имели никакого отношения», — написали, в частности, под публикацией первой леди.

Пост Меланьи Трамп не понравился обитателям твиттера по многим и совершенно разным причинам. Некоторые пользователи сочли это поздравление лицемерным — они напомнили, что муж первой леди усердно пытается урезать бюджетные расходы США на развитие искусства: «Пока твой муж сокращает финансирование искусства. Какое лицемерие», — возмутились в комментариях.

Другие пользователи твиттера просто воспользовались случаем, чтобы посмеяться над Дональдом Трампом, а также сравнить его семью с семьей Кеннеди, в честь которой и назван центр. «Не нравится, что Кеннеди — это знаменитая демократическая династия?», — саркастично отметил пользователь по имени Джойс Стэкс. Автор другого комментария по имени Сьюзен Кохи написала, что считает ужасным тот факт, что Меланью что-то связывает с Центром Кеннеди или «вообще что-то с именем Кеннеди».

Такую картину — знаменитости против интернет-пользователей — можно наблюдать в твиттере и любой другой соцсети ежедневно. Некоторые звезды действительно перебарщивают в высказываниях, давая повод считать их расистскими, злоупотребляют фотошопом, открыто лицемерят и получают за это по заслугам. Другие могут просто неловко пошутить, при этом не желая никого оскорбить. Но диванные критики не прощают никого.

Иногда это доходит до абсурда, что хорошо видно на примере Меланьи Трамп и причинах, по которым ее травят в сети.

Больше всего в соцсетях любят критиковать наряды Меланьи и то, какое оформление для Белого дома она выбирает к праздникам.

В прошлом месяце пользователям сети не понравился наряд, в котором первая леди вместе с мужем прибыла на саммит G7 во французский Биарриц. На Меланье было ярко-желтое платье длиной ниже колен с крупными бело-розовыми цветами. В соцсетях предположили, что на борту самолета с первой леди случилась какая-то беда, раз ей пришлось выйти в этом в люди. А некоторые и вовсе увидели в платье отсылку к протестам движения «желтые жилеты». «Желтое платье с кровавыми пятнами. Спасибо, что напомнила Макрону о жестокости во время подавления демонстраций», — твитнул @Karmaincorrect.

Доходит до того, что Меланье нельзя снять даже перчатку, чтобы не подвергнуться за это травле.

Когда однажды во время выступления ее мужа в конгрессе, пожав руки собравшимся гостям, первая леди так и не надела перчатку обратно, это не прошло незамеченным. «Мы так и будем сидеть и делать вид, что Меланья не была только в одной перчатке?», — язвили в соцсетях.

А ее выход свет после поездки в Ирак в кожаных штанах и вовсе вызвал скандал. На Меланье надето только зеленое пальто и нижнее белье. Никакой юбки или брюк. Семья Трампов — самая странная на земле», — шутили в твиттере.

Первая леди США, возможно, давно догадалась, что кибербуллинга ей не избежать — в прошлом году на визит в центр содержания несовершеннолетних мигрантов надела куртку с надписью «Мне реально наплевать». За это ее тоже раскритиковали. Позже Меланья Трамп объяснила в интервью ABC News, что это действительно было послание хейтерам: «Я хотела показать им, что мне плевать. Вы можете критиковать что угодно, но это не помешает мне делать то, что я считаю правильным», — заявила первая леди. Она добавила, что хотела бы, чтобы люди и медиа обращали внимание на ее поступки и инициативы, а не на одежду.