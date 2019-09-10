Тупость и зависть: что Трампы говорят друг о друге за спиной

В журнале Atlantic вышла крупная статья экс-сотрудника Белого Дома Маккея Коппинса, из которой американцы узнали много нового о некоторых членах семьи президента США. В ней рассказывается обо всем, начиная с бордельного бизнеса основателя династии Фридриха Трампа и заканчивая провокациями дочери президента Иванки: краткая выжимка из текста помогает понять, что отношения в президентском клане далеко не безоблачны.

Реклама

Иванка стала напрягать своего отца

По словам Коппинса, как только Иванка Трамп прибыла в Вашингтон, она начала настойчиво вносить свою лепту в президентскую повестку дня. Поначалу ей действительно удавалось использовать отцовскую привязанность, чтобы добиваться своих целей — к примеру, она успешно пресекла попытку Трампа защитить религиозных консерваторов, поскольку считала их слишком недружелюбными к ЛГБТ сообществу.

Однако со временем Трампа начало утомлять непрестанное лоббирование своих интересов со стороны дочери и Джареда Кушнера, его главного советника и мужа Иванки по совместительству.

«Каждый раз, когда он пытался оглянуться, они снова не давали ему покоя: сегодня беженцы, завтра — образование. Это не прекращалось. Их попытки изменить его мнение о соглашению по климату в Париже вызвали у президента такое недовольство, что он открыто начал насмехаться над аргументами Иванки и Джареда за их спинами», — рассказывает Коппинс. Он добавлял, что президента не удивлял их интерес к этим проблемам — он списывал их на «нью-йоркский либерализм» Джареда Кушнера и Иванки.

Трамп пожалел, что Иванка не вышла замуж за Тома Брэди

Когда выяснилось, что Джаред и Иванка использовали личные учетные записи электронной почты для ведения государственных дел во время президентской кампании 2016 года, Трамп не на шутку взбесился. Как утверждает Коппинс, это «вызвало целый президентский кризис в Овальном кабинете».

«Как он мог быть таким глупым?» — вопрошал президент, начиная сокрушаться, что лучше бы Иванка вышла замуж за спортсмена Тома Брэди. Трамп саркастично говорил, что «Джаред никогда не был достаточно хорош» для него, но никто не может сказать наверняка, какова была доля шутки в этой фразе.

Трамп-младший насмехался над Джаредом Кушнером

У Джареда Кушнера есть одна знаменитая фотография, которая разлетелась по интернету в самом начале президентского срока Дональда Трампа. Этот снимок сделали на военной базе в Ираке: на нем советник американского лидера стоит в светлых джинсах и синем пиджаке на оксфордскую рубашку в мелкую голубую полоску. Все бы ничего, но поверх образа студента престижного американского вуза Кушнер надел бронежилет.

Трампа-младшего рассмешил наряд советника его отца, поэтому тот решил высмеять Кушнера в переписке с друзьями. Скорее всего, это было всего лишь очередным отголоском личной обиды Дональда, потому что до этого муж его сестры намекал на то, что он глуповат.

Дональд Трамп был против новой возлюбленной своего сына

По словам Коппинса, Дональд Трамп был «не в восторге» когда его сын Дональд Трамп-младший после развода начал встречаться с Кимберли Гилфойл, ведущей Fox News. Ее присутствие в Белом доме на вечеринке в честь Дня независимости США вызвало бурное обсуждение в американской прессе и всеобщее недовольство среди советников американского лидера.

«По мере приближения Дня Благодарения президент дал понять, что Гилфойл не сможет присоединиться к семье в Мар-а-Лаго», — сообщали Коппинсу его источники.

Журналист упоминает о предположении «давнего советника Трампа», что президент не одобрял отношения своего сына, потому что сам долгое время имел виды на Кимберли.

«Возможно, существовала еще одна причина его недовольства. На протяжении долгих лет Трамп часто делал однозначные высказывания о привлекательности Гилфойл и не раз спрашивал, с кем она встречается», — передает Коппинс слова бывшего советника.

Тем не менее, Дональда Трампа-младшего и Кимберли успели страстно полюбить в сети. Поклонники прозвали пару «Донберли» и щедро лайкали их фотографии с охоты и рыбалки, а также другие совместные снимки влюбленных, называя Гилфойл «будущей первой леди».

Все началось с пары борделей

«Империя начинается с борделя», — это написано в первых строках статьи Коппинса. Ко всеобщему удивлению, бизнес, который потом разросся до строительного, начинался с нескольких публичных домов.

Дедушка нынешнего президента США Фридрих сделал первый шаг к тому, чтобы эта семья вошла в историю: он открыл несколько борделей и ресторанов во времена золотой лихорадки на северо-западе Британской Колумбии.

Об этом и о карьере Фридриха Трампа написано в книге Гвенды Блэр «Трампы. Три поколения строителей и кандидат в президенты». Так Фридрих смог заработать достаточно денег, чтобы Трампы смогли перебраться на окраину Нью-Йорка. Его потомок Фред Трамп, в свою очередь, перевез семью в Манхэттен, а благодаря Дональду Трампу теперь семейство занимает Белый дом.