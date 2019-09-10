Лучше, чем у других: как Трамп хвастается прической

Президент США Дональд Трамп попытался еще раз доказать, что волосы у него – настоящие, а не искусственные, как многие думают до сих пор. На выступлении перед сторонниками в Северной Каролине он заявил, что готов провести митинг на открытом стадионе, поскольку не боится дождя, который может намочить его прическу. «Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы», — сказал Трамп.

Американский президент не упустил случая похвастаться шевелюрой. «Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного!» — добавил Трамп.

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Дональд Трамп никогда не упускает случая пошутить по поводу своей прически, над которой, как он, скорее всего, знает, потешается полмира. Первое замечание по поводу дождя, который может намочить его волосы, он сделал еще перед инаугурацией 20 января 2017 года. Шутка, произнесенная во время ужина накануне мероприятия, была аналогична той, что услышали сторонники Трампа в Северной Каролине. «Дождь может пойти, а может и не пойти. Если он действительно начнется, это хорошо, потому что люди наконец-то убедятся, что это мои настоящие волосы», — заявил Трамп.

Настоящие ли волосы у Трампа, в американском обществе начали обсуждать несколько лет назад – еще до того, как он вступил в президентскую гонку в качестве кандидата от Республиканской партии. Сам же предприниматель в ответ предлагал сомневающимся подергать его за волосы, чтобы убедиться: они настоящие. Так, в 2015 году во время предвыборной кампании в штате Южная Каролина он предложил одной из слушательниц, приглашенных на выступление, потрогать шевелюру, чтобы ей стало ясно, что это не накладка.

За время президентства Трампа в прессе несколько раз появлялись сообщения о том, что секрет его прически – с пробором на правую сторону и уложенной вперед пышной челкой — раскрыт. Об этом, в частности, писал журналист Майкл Вулф в своей книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри», вышедшей в январе 2018 года. Автор сослался на информацию, полученную от дочери Дональда Трампа — Иванки.

«Она (Иванка) часто рассказывала друзьям о том, как так вышло технически. После пересадки волос у него осталась абсолютно лысая макушка, окруженная вьющимися волосами спереди и по сторонам. Торчащие волосы собираются со всех сторон в центр, затем зачесываются назад и фиксируются гелем», — пишет Вулф.

В том же 2018-м вышла в свет и книга «Полное разоблачение» порноактрисы Сторми Дэниэлс, откровения которой о давней связи с Трампом произвели большой скандал в прошлом году.

Звезда фильмов для взрослых, помимо прочего, рассказала и о том, как Трамп относится к собственным волосам.

По словам Дэниелс, Трамп знает, что его прическа выглядит нелепой, поскольку «у него есть зеркало. При этом многие звездные стилисты якобы предлагали ему привести прическу в порядок, но политик этого не хочет. «…это мое дело. Это моя отличительная особенность», — приводит порноактриса слова Трампа.

Рассказ Сторми Дэниэлс подтверждает мнение американской писательницы Гвенды Блэр, автора книги «Трампы. Три поколения строителей и кандидат в президенты», которая считает, что нелепая прическа – маркетинговый ход. «Возьмите его знаменитую прическу. Многие над этим смеются, а его прическа — это как красный нос клоуна, который дает возможность смеяться. Когда клоун бьет кого-то бейсбольной битой или обливает водой из ведра, вы смеетесь, хотя это может быть очень неприятно. Но вы понимаете, что это все понарошку, и никто не пострадает. Прическа Трампа дает людям возможность над ним посмеяться, даже если он говорит что-то неприятное и обидное», — рассказывала автор «Газете.Ru».

Выступая в штате Айова летом 2015 года, Трамп публично пообещал сменить прическу, если станет президентом, поскольку замысловатая укладка отнимает слишком много времени. Однако до сих пор этого не сделал – лишь однажды, 2 июня он произвел фурор накануне отъезда с визитом к королеве Великобритании Елизавете II, появившись на воскресной службе в церкви с гладко зачесанными назад волосами. Тогда многие предположили, что президент США ради британского монарха решил сменить имидж (хотя новая прическа ему тоже не очень шла).

Однако уже на следующий день он снова появился на публике с привычным всем замысловатым начесом.