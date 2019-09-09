Где живут самые красивые девушки: опубликован рейтинг городов

Агентство «ТурСтат» опубликовало рейтинг городов России, в которых проживает больше всего красивых девушек и женщин. Об этом сообщает «Известия».

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В результате интернет-опроса, проведенного агентством по случаю Международного дня красоты, выяснилось, что, по мнению, участников голосования, самые красивые представительницы прекрасного пола проживают в Москве.

В топ городов России, где живут самые красивые девушки, также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа, сообщают аналитики.

Москве досталось 23% от общего количества голосов, Санкт-Петербургу — 10%, Новосибирск и Ростов-на-Дону набрали по 6%. Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самара получили по 5%. За Краснодар, Сочи, Омск и Уфу проголосовали по 4% респондентов.

Далее в рейтинге идут Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, получившие по 3% голосов. За Севастополь и Ялту проголосовали всего 2% участников опроса.

Несмотря на наличие цифр, которые придают этой новости значимости, результаты его вызывают сомнения. К списку масса вопросов. Каждый ли участник опроса побывал во всех городах России, чтобы делать такие выводы? Учитывался ли тот факт, что в Москве и Санкт-Петербурге в принципе больше женщин, в том числе и приехавших из других городов? Какие критерии красоты респонденты держали в голове, участвуя в голосовании?

Однако главный вопрос — этический: уместно ли в 2019 году проводить такие опросы? Оценивать красоту женщин подобным образом — давным-давно социально неприемлемо, поскольку это неприкрытое проявление объективизации с долей сексизма.

О том, что чувствуют женщины, которых, как продукты, оценивают по географическому признаку, не понаслышке знают украинские девушки — после скандального заявления президента страны Владимира Зеленского.

Во время визита во Францию политический лидер посетил кампус для молодых стартаперов и в ходе своей речи перечислил достоинства страны для путешественников.

«Я хочу сказать, что всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги. А туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и остается нашим брендом», — заявил Зеленский.

Жительниц Украины весьма возмутил тот факт, что президент назвал их туристическим брендом наравне с национальными блюдами страны, и они потребовали от президента извинений.

«Я человек, и сама строю свою жизнь. Я могу использовать свои преимущества по собственной воле, но я не крепостная, чтобы чужой господин считал меня «брендом» для своих целей, — писала в фейсбуке киевлянка Людмила Мачехина. — Я не могу считать двусмысленные слова от человека, который гадит на мою страну и заврался по уши, «комплиментом». По-моему, такие ляпы требуют извинений».

Писательница и сценарист Мила Березюк решила напомнить, что такое потребительское отношение к женщине, которое выразил Зеленский, приводит к самым страшным последствиям.

«Этот мужчина реально не понимает цинизма своих слов – до каких катастроф это доводит», — написала она.

Киевлянка напомнила, что из-за подобного сексизма женщины подвергаются насилию, объективируются, лишаются выбора и возможности самореализации, рассматриваются мужчинами как обслуга и при этом абсолютно беззащитны.

«Моя бабушка, пусть ей здоровится, всегда говорила: женщина должна терпеть все. Ну и далее по тексту. И, что самое страшное, раньше я думала, что это нормально! Благодаря такому опыту я понимаю, что должна быть феминисткой и делать свою жизнь лучше!» — заключила Мила Березюк.

Это недальновидное замечание Зеленского привело к тому, что украинские женщины создали в социальных сетях акцию #Ятобінебренд («Я тебе не бренд»). К флешмобу присоединились даже мужчины, спешившие подчеркнуть, что их соотечественницы не должны восприниматься как товар или сувенир.

Впоследствии гендерный советник Зеленского Марина Бардина произвела попытку оправдать президента, сказав, что он хотел рассказать о сексизме иностранцев по отношению к украинкам, а не о собственном к ним отношении. «Владимир Зеленский точно не тот президент, который хотел бы, чтобы его страну воспринимали таким образом, как это интерпретируют в социальных сетях», — заявила Бардина.

Однако объяснения гендерного эксперта помогли слабо, и флешмоб успел очень хорошо разлететься по сети. Художница Вита Бартош даже изготовила футболки с хэштегом флешмоба, в которых украинские девушки еще долго могут ходить.