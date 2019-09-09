Мода на модо: как потеет Меган Маркл

На минувшей неделе Меган Маркл удивила американцев, появившись на групповом занятии по йоге вскоре после приезда в Нью-Йорк в пятницу. Герцогиня Сассекская отправились на мастер-класс по модо-йоге, который проходил в эко-студии в районе Вест-Вилладж. Меган Маркл присоединилась к занятию, на котором, помимо нее, присутствовали около 60 человек.

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Звезда «Форс-мажоров» прилетела в Нью-Йорк, чтобы посмотреть, как ее близкая подруга Серена Уильямс сыграет в финале теннисного турнира US Open в эту субботу. К сожалению, в этот раз удача оказалась не на стороне теннисистки: она сразилась с 19-летней канадкой Бьянкой Андрееску и проиграла ей со счетом 6:3 7:5. Однако герцогиня, оставившая в Великобритании мужа и четырехмесячного сына, все равно прекрасно провела время.

Неудивительно, что герцогиня не смогла пройти мимо студии йоги по прилету в Нью-Йорк. Супруга принца Гарри довольно давно и основательно занимается йогой, а ее мама Дория Рэгланд, которая, скорее всего, и привила дочери любовь к этой практике, работает инструктором по йоге в Лос-Анджелесе.

«Она много лет ходит на модо-йогу и старается делать это каждый раз, когда приезжает в Нью-Йорк. Это идеальное средство для борьбы с джетлагом», — сообщила собеседница People. Меган Маркл сама рассказывала в одном из своих интервью о том, как во время королевского тура в октябре прошлого года прибегла к занятиям йогой в 4:30 утра, чтобы побороть усталость от долгого перелета и смены часовых поясов.

Модо-йога уже несколько лет пользуется большой популярностью во всем мире. Это одна из разновидностей бикрам-йоги, в которой специальный комплекс из 26 упражнений выполняется в течение полутора часов в нагретом до 38-40 градусов помещении с высокой влажностью.

Модо-йогу придумали канадцы Тед Грант и Джессика Робертсон: она отличается тем, что упражнения выполняются при температуре, равной температуре человеческого тела, на пробковом полу. Пол здесь стал ключевым отличием: не всем любителям бикрам-йоги нравились коврики, которые быстро становились влажными из-за пота, однако создатель этого вида Бикрам Чоудхури был традиционалистом и настаивал на том, что при занятии йогой необходим именно коврик.

По этой причине Грант и Робертсон ушли из бикрам-йоги, чтобы создать свое ответвление, внеся незначительные изменения в исходную практику. Они разработали 40 поз, которые также укладываются в полуторачасовое занятие. Йога на 40-градусной жаре иногда превращается в пытку, поэтому было решено снизить температуру в помещении на несколько градусов и регулярно напоминать практикующим пить побольше воды — в общем, сделать бикрам-йогу более приятной для тех, кто ей занимается.

В основу модо-йоги легла модная сейчас забота об экологии. Это значит, что практиковать ее можно только в тех студиях, которые от пола до крыши сделаны исключительно из эко-френдли стройматериалов.

В школе «Модо» в Вест-Вилладже, куда пришла в пятницу заниматься Меган Маркл, стены сделаны из переработанного сырья и покрыты виноградными лозами. И ни в коем случае нельзя являться туда с пластиковой бутылкой для воды и синтетическим полотенцем — вас легко могут выставить за дверь.

Популярность заботы об экологии среди тех, кто считает себя прогрессивным человеком, — одна из причин, почему модо-йогой занимается так много моделей, актрис и прочих модных особ, бесконечно ищущих новые способы снять стресс, очиститься и сохранить свою молодость.

Модо-йога — не первая разновидность бикрама, но, пожалуй, самая успешная. На сегодняшний день по всему миру работает уже несколько сотен модо-студий. Однако сам Бикрам Чоудхури очень ревниво относится к своему изобретению, поэтому называет всех учителей других видов-пародий бикрам-йоги клоунами. Впрочем, даже школы классического бикрама изобретатель не жалует и запрещает им называться бикрам-студиями в случае, если йога в них практикуется с малейшими отклонениями от стандартов Чоудхури.