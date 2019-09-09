«Использовала людей»: Меган Маркл уличили в карьеризме

Глянцевый журнал дал Меган Маркл первое место в позорном рейтинге

Меган Маркл обвинили в расчетливости: британское глянцевое издание отдало ей первое место в рейтинге людей, сделавших самую успешную карьеру в Великобритании. Тот факт, что звезда сериала «Форс-мажоры» стремительно заняла свое место в королевской семье, назвали успехом. Но критики говорят, что актриса использовала людей, чтобы стать женой принца.

Британская версия светского издания Tatler признала герцогиню Сассекскую Меган Маркл человеком, которому удалось сделать самую успешную карьеру в Великобритании — редакторы глянцевого журнала посчитали, что бывшая актриса «мастерски пробилась на труднодосягаемую вершину».

Описывая карьерные достижения Меган Маркл, издание отметило, что путь герцогини-американки не был иллюстрацией выражения «из грязи в князи», потому что он начался не с самых низов — звезда «Форс-мажоров» получила хорошее частное образование в США, а ее скандально известный отец Томас Маркл выиграл премию Emmy за работу в качестве оператора по свету.

Тем не менее, когда американская актриса появилась на официальных портретах с помолвки с принцем Гарри в платье британского бренда Ralph & Russo стоимостью $75 тысяч, она, несомненно, вышла на новый уровень.

Редакция назвала ее «крепким орешком», который будет делать все возможное, чтобы «втащить британскую королевскую семью в XXI век».

Для Виндзоров Меган с ее стремлением к защите прав женщин действительно могла стать путевкой в реальный мир: своими действиями она доказывала, что молодая мать не обязана позировать фотографам через несколько часов после родов и стремительно приходить в прежнюю форму, а переживать из-за неправильно выбранных колготок и вовсе не стоит. Многообещающим стал ее жест на свадебной церемонии 19 мая прошлого года, когда невеста принца Гарри подошла к алтарю одна — она попросила принца Чарльза, сопровождавшего ее по проходу часовни Святого Георгия, позволить ей преодолеть оставшийся путь самостоятельно. Тогда СМИ писали о «победе феминизма» и новой молодой паре, которая пропагандирует здоровый образ жизни и переживает о ментальном здоровье и экологии.

Однако на следующий год поле свадьбы в прессу стала поступать информация от прежних знакомых Меган, отзывающихся о ней не самым лестным образом,а также от анонимных сотрудников дворца. Звезду «Форс-мажоров» стали упрекать в патологической любви к роскоши и стремлении всегда оказаться в центре внимания и не жалеть окружающих ради достижения своих целей. К критике в адрес новообращенной герцогини присоединились члены ее собственной семьи и британский телеведущий Пирс Морган.

В марте влиятельный тележурналист дал интервью австралийскому телеканалу. В нем Морган отметил: «Хотя многие люди действительно любят ее, я боюсь, что вижу в ней упорную актрису».

Ведущий шоу «Good Morning Britain» продолжил словами о том, что

Маркл «использовала людей, чтобы вскарабкаться наверх, и сейчас она стала членом королевской семьи».

Как утверждает Пирс Морган, он виделся с актрисой еще в 2016 году — до того, как она познакомилась с младшим сыном принцессы Дианы. Телеведущий вспоминал, что они встречались один раз в лондонском пабе, а после пары часов общения Меган сказала ему, что ей нужно на вечеринку, но она «чудесно провела время» и хотела бы встретиться еще. Эту историю не может подтвердить другая сторона, но, если верить Моргану, который больше не смог связаться с Маркл, в вечер их встречи она познакомилась со своим будущим мужем.

Еще в 2018 году сестра Меган Саманта Грант, исключенная из круга общения герцогини, рассказала таблоидам о том, что в большие карьерные амбиции Маркл всегда входило стать частью влиятельной семьи. По словам многочисленных знакомых и бывших друзей, «социальная карьеристка» Меган все время отсеивала из своего круга общения людей, в которых она больше не нуждалась, и постоянно старалась обзавестись новыми полезными знакомствами. Отчасти по этой причине вопрос, кто именно познакомил Меган с принцем Гарри, так волнует публику — словосочетание «общие друзья» может быть применимо и к случайной встрече на вечеринке, и к тщательно спланированному мероприятию.