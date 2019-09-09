«Использовала людей»: Меган Маркл уличили в карьеризме

Британская версия светского издания Tatler признала герцогиню Сассекскую Меган Маркл человеком, которому удалось сделать самую успешную карьеру в Великобритании — редакторы глянцевого журнала посчитали, что бывшая актриса «мастерски пробилась на труднодосягаемую вершину».

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Описывая карьерные достижения Меган Маркл, издание отметило, что путь герцогини-американки не был иллюстрацией выражения «из грязи в князи», потому что он начался не с самых низов — звезда «Форс-мажоров» получила хорошее частное образование в США, а ее скандально известный отец Томас Маркл выиграл премию Emmy за работу в качестве оператора по свету.

Тем не менее, когда американская актриса появилась на официальных портретах с помолвки с принцем Гарри в платье британского бренда Ralph & Russo стоимостью $75 тысяч, она, несомненно, вышла на новый уровень.

Редакция назвала ее «крепким орешком», который будет делать все возможное, чтобы «втащить британскую королевскую семью в XXI век».

Для Виндзоров Меган с ее стремлением к защите прав женщин действительно могла стать путевкой в реальный мир: своими действиями она доказывала, что молодая мать не обязана позировать фотографам через несколько часов после родов и стремительно приходить в прежнюю форму, а переживать из-за неправильно выбранных колготок и вовсе не стоит. Многообещающим стал ее жест на свадебной церемонии 19 мая прошлого года, когда невеста принца Гарри подошла к алтарю одна — она попросила принца Чарльза, сопровождавшего ее по проходу часовни Святого Георгия, позволить ей преодолеть оставшийся путь самостоятельно. Тогда СМИ писали о «победе феминизма» и новой молодой паре, которая пропагандирует здоровый образ жизни и переживает о ментальном здоровье и экологии.

Однако на следующий год поле свадьбы в прессу стала поступать информация от прежних знакомых Меган, отзывающихся о ней не самым лестным образом,а также от анонимных сотрудников дворца. Звезду «Форс-мажоров» стали упрекать в патологической любви к роскоши и стремлении всегда оказаться в центре внимания и не жалеть окружающих ради достижения своих целей. К критике в адрес новообращенной герцогини присоединились члены ее собственной семьи и британский телеведущий Пирс Морган.

В марте влиятельный тележурналист дал интервью австралийскому телеканалу. В нем Морган отметил: «Хотя многие люди действительно любят ее, я боюсь, что вижу в ней упорную актрису».

Ведущий шоу «Good Morning Britain» продолжил словами о том, что

Маркл «использовала людей, чтобы вскарабкаться наверх, и сейчас она стала членом королевской семьи».

Как утверждает Пирс Морган, он виделся с актрисой еще в 2016 году — до того, как она познакомилась с младшим сыном принцессы Дианы. Телеведущий вспоминал, что они встречались один раз в лондонском пабе, а после пары часов общения Меган сказала ему, что ей нужно на вечеринку, но она «чудесно провела время» и хотела бы встретиться еще. Эту историю не может подтвердить другая сторона, но, если верить Моргану, который больше не смог связаться с Маркл, в вечер их встречи она познакомилась со своим будущим мужем.

Еще в 2018 году сестра Меган Саманта Грант, исключенная из круга общения герцогини, рассказала таблоидам о том, что в большие карьерные амбиции Маркл всегда входило стать частью влиятельной семьи. По словам многочисленных знакомых и бывших друзей, «социальная карьеристка» Меган все время отсеивала из своего круга общения людей, в которых она больше не нуждалась, и постоянно старалась обзавестись новыми полезными знакомствами. Отчасти по этой причине вопрос, кто именно познакомил Меган с принцем Гарри, так волнует публику — словосочетание «общие друзья» может быть применимо и к случайной встрече на вечеринке, и к тщательно спланированному мероприятию.