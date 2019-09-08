Бросила сына и мужа: как Меган Маркл развлекается в США

Меган Маркл в очередной раз подтвердила, что общению с членами королевской семьи она предпочитает компанию своих американских друзей. Через несколько дней после того, как стало известно, что герцоги Сассекские огорчили Елизавету II отказом приехать к ней в гости в замок Балморал в Шотландии, жена принца Гарри обнаружилась в США на теннисном турнире US Open, куда она приехала поддержать подругу — Серену Уильямс.

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Герцогиню Сассекскую заметили на трибунах стадиона имени Эша в Нью-Йорке 7 сентября — она прибыла на финал, в котором Серена Уильямс в итоге проиграла канадской теннисистке, 19-летней Бьянке Андрееску. Рядом с Меган болела мать Уильямс Орасен Прайс, а на ряд выше место занимала главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Как сообщило издание The Sun, в Нью-Йорк Меган прилетела буквально в последний момент, оставив своего сына Арчи на попечение отца и няни. Предполагалось, что она проведет в США выходные. Таблоид уточнил, что для перелета герцогиня Сассекская воспользовалась регулярным рейсом коммерческой авиакомпании, а не частным самолетом, как обычно.

В аэропорту Меган оказалась через семь часов после того, как в час ночи по лондонскому времени стало известно, что Серена Уильямс победила в полуфинале US Open. В путешествии ее сопровождали только телохранители.

Эта поездка вызвала недоумение британских СМИ — журналисты хорошо запомнили, что ранее Меган и Гарри отказались поехать в Балморал, сославшись на то, что их сын, четырехмесячный Арчи Харрисон, слишком мал для поездки из Виндзора в Шотландию. Кроме того, их представительница утверждала, что они «слишком заняты» работой. Однако Меган нашла время на то, чтобы отправиться за океан.

Издание Daily Mail уже сообщило со ссылкой на источники в королевском дворце, что Елизавета II «ранена и разочарована, в то время как она любит собирать друзей и родных». Инсайдеры рассказали, что королева надеялась на «несколько дней радостного хаоса», которые она могла бы провести с правнуками, включая четырехмесячного Арчи. Сейчас у Елизаветы II гостят принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, а накануне ее с краткосрочным визитом посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэри Симмондс — главе британского правительства пришлось сократить время пребывания в Балморале из-за напряженной рабочей недели.

Поездка Меган Маркл на теннисный матч финала US Open, в котором ее подруга Серена Уильямс в итоге проиграла, вызвала неодобрение не только у Елизаветы II, но и у тренера теннисистки Патрика Муратоглу. Американский таблоид Page Six рассказал, что команда Серены Уильямс была обеспокоена приездом Меган Маркл из суеверия.

«Серена спросила тренера насчет Меган после того, как выиграла, и все волнуются, потому что теннисисты очень суеверны, а Серена проиграла, когда Меган смотрела матч на Уимблдоне», — рассказал изданию источник. Он добавил, что Патрик Муратоглу постоянно повторял теннисистке: «Сфокусируйся, сфокусируйся, сфокусируйся».

И действительно, когда в середине июля Меган Маркл вместе с Кейт Миддлтон посетила матч финала Уимблдонского турнира, Серена Уильямс умудрилась менее чем за час проиграть румынской теннисистке Симоне Халеп.

Сама герцогиня Сассекская, между тем, наслаждается в Нью-Йорке свободой: она уже успела поздравить с днем рождения своего друга, визажиста Дэниела Мартина, о чем он сообщил в инстаграме. А первое, что сделала Меган Маркл, прилетев в США, — это сходила на урок йоги в одну из студий в Вест-Вилладже на Манхэттене, которую, как сообщил источник People, она посещала в прежние годы. Урок был публичным – в классе занимались около 60 человек. «Было много милых понимающих улыбок», — так прокомментировал изданию инсайдер посещение герцогиней урока йоги. Вот только в Великобритании Меган совсем не поняли.