Кошмар Кендалл Дженнер: худшие наряды звезд

Для вечернего выхода в Нью-Йорке в компании подруги по показам Victoria's Secret, модели Джоан Смоллс, супермодель из клана Кардашьян-Дженнер решила прибегнуть к нестандартному для себя решению. К кожаным штанам со «звериным» принтом все дети продюсера Крис Дженнер питают большую и необоснованную любовь, так что поражаться этому уже, к сожалению, не имеет смысла.

Куда интереснее выбор майки, как будто сохранившейся у одной из ее старших сестер с 90-х, а также массивные золотые аксессуары, позаимствованные либо у ностальгичного дизайнера, либо у местных гангстеров. Количество бронзера на Кендалл, которая по задумке природы и ее белых родителей не должна иметь один оттенок кожи с пуэрто-риканской топ-моделью, также вызывает определенное беспокойство. Для человека, только недавно оказавшегося в центре скандала из-за ее прически (в сети африканские косички Дженнер посчитали культурной апроприацией), модель и правда чрезмерно увлекается тонирующей косметикой.

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Намного хуже то, что она надела те самые шлепанцы на каблуках, которые всего пару месяцев назад рекламировала ее старшая сестра Ким в инстаграме. Фанаты посчитали, что сделано это было от безысходности.

Ли-Энн Пиннок

На прошедшей неделе солистка британской поп-группы «Little Mix» собралась на красную ковровую дорожку в очень неоднозначном наряде, который собрал в себе страшный кошмар любого человека, обладающего хоть каким-то чувством вкуса и меры.

Певица пришла на премьеру, устроенную компанией Netflix, в зеленом брючном костюме с фрагментами камзола XIX века (за это большое спасибо стоит сказать черным бархатным бантам в районе колена), клипа «Pussycat Dolls» образца 2005 года (благодаря шнуровке в районе бедер и плечей, переходящих в колени)

и, конечно, данью памяти занавескам любимой бабушки. Последнее присутствовало в районе лодыжек, рукавов, карманов и даже умудрилось захватить поверхность за лацканами. Если карманы чаще всего не вызывают вопросов у модных критиков, то в этом случае они выпирали, делая бедра исполнительницы существенно больше настоящих.

Приянка Чопра

Болливудская актриса, сейчас куда более известная мировой общественности в роли жены Ника Джонаса, появилась на вечере, устроенном универмагом, в образе красной скатерти. Как правило, такую домашнюю утварь приобретают отечественные тарологи, предлагающие свои услуги в соцсетях, но фасон явно полюбился и в Голливуде. Как иначе объяснить, почему женщина, которую, действительно не стесняясь, можно назвать иконой моды, надела на себя пару слоев кружева, а затем перевязала получившийся результат бордовой бархатной лентой?

Певица и звезда подростковой драмы начала нулевых «Спеши любить» пришла на мероприятие в честь сети супермаркетов в наряде, который сложно описать: посмотрев на него один раз, больше уже, честно говоря, не хочется. Основой образа для околосветского дневного выхода стал черный (или лиловый) короткий топ, в котором, пожалуй, единственном из всех не было ощутимого недостатка.

Далее начались большие проблемы в виде почти полностью прозрачного розового топа с бантом в сочетании с ярко-розовой мини-юбкой, которую не только покрывал слой совершенно ненужного тюля, но и узоры из кружева. Невнятные белые волны материи, закрывающие низ юбки, создавали не нежный образ, а впечатление, что Мур испачкалась перед тем, как выйти из дома.

Видимо, этот вариант выглядел для стилистов исполнительницы незаконченным, поэтому они приняли решение «нарядить» свою клиентку в пиджак с черными атласными лацканами. Далее оптические иллюзии сделали все за них — отражающая свет материя сделала ее корпус визуально шире в два раза, и здесь никакие блестящие босоножки или юбка феи помочь не в состоянии. Пожалуй, упоминать о чересчур коротких рукавах жакета будет уже лишним.