Страшный диагноз: японскую императрицу готовят к операции

Почетная императрица Японии Митико готовится к операции по удалению раковой опухоли в груди. Об этом сообщает Управление делами императорского двора.

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В субботу, 7 сентября, 84-летнюю Митико доставили в Университетскую больницу Токио, чтобы подготовить к операции по удалению злокачественной опухоли груди. Мать нынешнего императора Японии Нарухито прооперируют в воскресенье: ожидается, что весь процесс займет около четырех часов.

О том, что у императрицы обнаружилась раковая опухоль, стало известно в июле. Это выяснилось в ходе плановой диспансеризации: Митико пожаловалась на одышку во время утренних прогулок и резкую потерю веса.

Первоначально эти симптомы ошибочно связывали с простой усталостью из-за подготовки к церемонии отречения от престола ее супруга, императора Акихито, и к коронации сына Нарухито, однако причина крылась не в этом. К счастью, онкологическое заболевание нашли на ранней стадии развития.

Ранее, в июне, у императрицы обнаружили проблемы с сердцем. Кроме того, недавно она перенесла операцию по удалению катаракты.

Император Акихито обеспокоен состоянием жены и переживает, что в больнице она будет чувствовать себя одиноко, поэтому планирует навещать ее после операции. Однако врачи предполагают, что в этом нет особой необходимости, потому что Митико сможет отправиться домой уже через несколько дней после удаления опухоли.

Муж Митико Акихито старше своей супруги на год, и состояние его здоровья также вызывает беспокойство. По этой причине в апреле этого года монарху пришлось отказаться от участия во всех официальных мероприятиях.

Митико родилась в семье богатых промышленников, ее отец был президентом мукомольной компании. Она первая японская императрица неблагородных кровей: Митико вышла замуж за будущего императора Ахикито вопреки позиции двора и тем самым нарушила многовековую традицию, согласно которой члены императорской семьи женились только на представительницах аристократии. У Митико и Ахикито трое детей: сыновья Нарухито и Акисино, а также дочь Саяко.

В прошлом месяце о своей борьбе с раком молочной железы рассказывала первая леди Сирии Асма Асад. Она победила онкологическое заболевание спустя год после того, как у нее диагностировали злокачественную опухоль.

«Я горжусь тем, что выздоровела благодаря помощи сирийских врачей, что говорит о высоком уровне отечественной медицины», — заявила Асма Асад в прямом эфире сирийского телеканала Syria.

Супруга Башара Асада порекомендовала женщинам регулярно обследоваться у врачей, чтобы вовремя обнаружить заболевание.

«Я советую каждой женщине старше 40 лет регулярно проходить обследование, чтобы вовремя обнаружить это опасное заболевание и избавиться от него. Это вполне естественно, не надо бояться, потому что в противном случае последствия могут быть тяжелыми», — обратилась первая сирийская леди к телезрителям.

В заключение своего выступления она пожелала скорейшего выздоровления всем онкологическим больным и раненым, а также поблагодарила жителей страны, поддержавших ее в борьбе с раком.

«Я также желаю, чтобы поскорее поправились наши раненые, и по Божьей милости Сирия жила в мире и процветании», — сказала супруга Башара Асада.

Об излечении первой леди Сирии также сообщала пресс-служба президентского дворца. «После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», — говорилось в заявлении пресс-службы.

Злокачественную опухоль у Асмы Асад обнаружили в начале августа 2018 года. Первую леди Сирии госпитализировали в Дамаске. Тот факт, что она серьезно больна, не стали скрывать от сирийских граждан, и уже в начале терапии Асмы Асад канцелярия выпустила официальное заявление по этому поводу:

«С твердостью, уверенностью и верой госпожа Асма Аль-Асад приступает к первому этапу излечения от злокачественной опухоли в груди, обнаруженной на ранней стадии», — написали представители ведомства в твиттере.