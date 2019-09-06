«Позор»: экс-король Малайзии сожалеет о браке с Воеводиной

Экс-правитель Малайзии Мухаммад V сделал заявление, в котором бывший монарх признался, что жалеет о своем решении жениться на королеве столичного конкурса красоты Оксане Воеводиной. О переживаниях мужчины относительно создавшегося положения сообщило местное издание New Straits Times — там было опубликовано заявление от лица Келантанского дворца.

Согласно опубликованному документу, «Его королевское высочество султан Келантана выражает сожаление о принятых решениях в личной жизни, которые привели к недопониманию среди ракьята (граждан Малайзии — «Газета.Ru»)». Дворец также отметил, что бывший король не хотел, чтобы аспекты его частной жизни «инициировали разногласия в социальных сетях, которые подпитываются недостоверной клеветой».

Таким образом официальное представительство члена малазийской королевской семьи призвало своих граждан не полагаться на информацию, полученную из желтой прессы и зарубежных СМИ. К последней относилась и публикация фотографий из личных архивов

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В заявлении также говорится, что «ложь, высказанная в соцсетях, опозорила султанат, подконтрольный Мухаммаду V, и всю келантанскую королевскую семью. В заключительных предложениях обращения ракьяту предложили заняться другим делом и лучше «помолиться за здоровье и благополучие отца Его высочества, который неважно себя чувствует».

Совсем недавно впервые развод с бывшим королем Малайзии прокомментировала Оксана Воеводина. Свои мысли она описала у себя в инстаграме. Модель сообщила, что не хочет никого ранить, поэтому не станет называть истинные причины своего расставания с бывшим монархом.

«Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить», — написала Воеводина под совместной фотографией с экс-супругом.

О том, что Мухаммад V и победительница конкурса красоты расторгли брак, стало известно этим летом, в конце июля.

«Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова «таляк» в соответствии с законами шариата», — говорилось в заявлении, опубликованном официальным представителем.

«Таляк» означает, что мужчина и женщина могут вступить в брак повторно, но лишь после того, как бывшая жена выйдет впоследствии за другого мужчину, и тот оставит ее свободной — то есть либо разведется с ней, либо скончается. Также в бумаге значится, что разведены бывший король Малайзии и его супруга, начиная с 22 июня, а выдана она в Сингапуре. Свидетельство о разводе было выпущено 1 июля. До этого момента слухи о расставании пары, распространявшиеся в СМИ, не имели никаких официальных подтверждений.

Оксана и Мухаммад встретились весной 2017 года на мероприятии, организованном ювелиром Джейкобом Арабо в Европе. Историю знакомства с королем Воеводина также рассказывала своим подписчикам в инстаграме.

«После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы, — писала модель. — Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый...»

Уже следующим летом они сыграли две свадьбы по разным обрядам. Первую, в июне, — по исламскому, а вторая в ноябре прошла в подмосковной Барвихе с намеком на русские традиции, но с халяльной едой и без алкоголя.

Со стороны их союз выглядел историей безумной любви. Москвичка Оксана приняла ислам и взяла имя Рихана Петра, а Мухаммад отрекся от престола, чтобы вернуться в штат Келантан в качестве его султана. Однако слухи о непримиримых разногласиях пары начали ходить уже в самом начале отношений, с момента их первой свадьбы, однако регулярно опровергались официальными представителями и знакомыми Оксаны Воеводиной.

В конце мая этого года модель родила сына по имени Леон, поэтому новость о разводе пары в начале этого лета стала вдвойне неожиданной. Уже после официального расторжения брака «Мисс Москва-2015» призналась, что они поженились только потому, что бывший правитель больше всего мечтал о рождении собственных детей.