«Это тревожит Дворец»: что не так с командой Меган Маркл

Герцогиня Сассекская встревожила сотрудников Букингемского дворца, когда оставила собственную команду профессионалов, с которыми она работала еще во времена своей карьеры в кино. Инсайдеры рассказали британскому таблоиду The Sun, что Меган Маркл пользуется услугами голливудского агента Ника Коллинза, адвоката Рика Дженоу и бизнес-менеджера Эндрю Мейера, которые якобы сейчас договариваются о публикации детской книжки авторства 38-летней герцогини. Источники из числа служащих дворца утверждают, что этим, как правило, занимаются сотрудники администрации членов королевской семьи.

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Однако для звезды сериала «Форс-мажоры» смена ее социального статуса и появление титула явно не стали достаточным основанием для того, чтобы менять доверенных лиц. Раньше Коллинз работал на агентство, занимающееся поиском талантов, где числилась Маркл, а теперь, если верить инсайдерам, он «просматривает предложения и передает их Меган». Один из старших королевских служащих признался в разговоре с The Sun, что поступки супруги принца Гарри «тревожат» Дворец отчасти из-за того, что ее собственная команда играет большую роль в «текущих проектах». Источник добавил, что бывшая актриса уже убеждена в том, что книга будет иметь успех.

Основная проблема с доверием Маркл к людям «со стороны» заключается в том, что вышеперечисленные люди специализируются на том, чтобы продвигать личный бренд, то есть одного человека. В случае с людьми с фамилией Виндзор процедура всегда прямо противоположная — те, кто работает в Кенсингтонском и Букингемском дворцах понимают, что даже если один из родственников Елизаветы II популярен, он не может затмить всех остальных.

Строгая иерархия предписывает, что в этой семье нельзя забывать о том, что на первом месте стоит монарх, после него наследник престола, а затем и все остальные. Кажется, что больше чем за год жизни на деньги британских налогоплательщиков и торжественных приемов герцогиня Сассекская должна была узнать об этом. «Очевидно, что она хочет продолжить окружать себя людьми из Голливуда. Этого от нее никто не ожидал», — подтвердил собеседник таблоида.

Также в СМИ есть неподтвержденная информация о том, что в будущем мать четырехмесячного Арчи захочет вернуться в США. Официальный представитель Букингемского дворца дал комментарий относительно статуса трех нынешних американских помощников Маркл: «Рик, Эндрю и Ник были юридическими, финансовыми и деловыми советниками герцогини на протяжении многих лет ее карьеры в США, и они остаются друзьями».

В начале недели стало известно, что невестка королевы наняла одного из самых известных американских кризисных менеджеров в надежде улучшить свой имидж в глазах аудитории, которая в последнее время существенно охладела к ней в виду многочисленных скандалов с участием некогда любимой британцами принцессы.

Меган Маркл проигнорировала большое количество правил королевского протокола, когда без разрешения или хотя бы уведомления своих подчиненных в Букингемском дворце посвятила фирму, которая базируется в Нью-Йорке, в свои профессиональные дела.

Они с принцем Гарри подверглись критике в начале августа за то, что за 11 дней они летали четырьмя частными самолетами в два отпуска — сначала молодые родители вместе с ребенком полетели на частный курорт на Ибице, чтобы отметить 38 день рождения Маркл, а затем семья отправилась в Ниццу, где все трое гостили на вилле Элтона Джона.

Для младшего сына принцессы Дианы и его стартовавшего на днях благотворительного проекта, направленного на уменьшение углеродного следа от путешествий, общественное недовольство приобрело огромный масштаб. После скандала принц объяснил, что ему пришлось временно отказаться от заботы об экологии, чтобы обеспечить безопасность и комфорт своей семьи.

Даже если принять этот аргумент принца, отказ молодой семьи, которая стремится к восстановлению хороших отношений с «подданными», от приглашения на выходные в шотландском замке королевы Балморал, выглядит по крайней мере глупо. Вероятно Меган и Гарри решили заслужить доверие людей новыми методами, но все еще велика вероятность того, что без помощи старших Виндзоров у них ничего не выйдет даже с самыми модными специалистами по пиару.