«Женщина безобразна»: еще один чиновник унизил Брижит Макрон

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбил супругу президента Франции Брижит на встрече с бизнесменами в бразильском Форталезе. Bloomberg сообщает, что чиновник был недоволен реакцией международных СМИ на то, что делает действующий президент страны Жаир Болсонару.

Гедес высказался в поддержку ультраправого бразильского лидера, когда решил отметить справедливость его высказываний о внешности супруги Эммануэля Макрона. Министр не стал опровергать слова Болсонару и пошутил: «Это правда — женщина действительно безобразна».

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Когда аудитория закончила смеяться, чиновник высказался, что «не существует некрасивых женщин, а есть те, на которых смотрят под неправильным углом». После окончания выступления Паулу Гедес принес свои извинения за невежливую реплику и в разговоре с журналистами подчеркнул, что он не собирался специально оскорблять кого-либо. По его словам, все, что он видит в прессе — это обзор инцидентов с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет (в начале сентября президент обвинил ее в том, что она вмешивается в суверенитет Бразилии — «Газета.Ru») или то, как Болсонару обозвал Брижит Макрон.

Таким образом Гедес собирался обратить внимание местных предпринимателей на то, что новостные издания отказываются транслировать «актуальные и срочные для страны вопросы».

Впервые глава Бразилии посмеялся над внешностью первой леди Франции в конце августа у себя в фейсбуке. Под одним из постов Болсонару один из его подписчиков оставил комментарий, где был поднят вопрос о том, почему президент Макрон решил сделать акцентом саммита G7 проблему лесных пожаров в бассейне Амазонки. Комментатор посчитал, что француз завидует красоте 37-летней Мишель Болсонару, супруге бразильского лидера, и именно поэтому никак не может оставить тему, названную Макроном «международной катастрофой» в покое.

В ответ на это Жаир Болсонару сделал несвойственный дипломатам жест — он лайкнул послание от поклонника и вместо того, чтобы попросить пользователя фейсбука не выражаться так о супруге коллеги, написал: «Не обижай парня…ха-ха».

Эммануэль Макрон отреагировал на слова главы государства во время саммита в Байонне, когда разговаривал с журналистами. Он подтвердил, что считает выпад «чрезвычайно грубым», и посчитал, что граждане Бразилии испытывают стыд на неосторожную реплику своего политического лидера и выразил надежду, что вскоре у бразильцев появится президент, который «готов к сотрудничеству».

Брижит Макрон тоже не осталась в стороне от обсуждаемой темы. Когда 66-летняя супруга главы французского правительства встречалась с журналистами в ходе своей поездки в северную часть Франции, она поблагодарила тех бразильцев, которые поспешили заверить жену главы государства в том, что не вся страна считает ее облик отталкивающим.

Госпожа Макрон посмотрела в камеры, потому что посчитала нужным поблагодарить всех тех, кто негативно отреагировал на беспрецедентное оскорбление, причем по-португальски:

«Я просто хотела бы сказать, потому что я вижу, здесь есть камеры, несколько слов бразильцам и бразильянкам, по-португальски: «Muito obrigada! Очень-очень большое спасибо».

В заключение она выразила надежду, что «они услышат это». И подчеркнула, что ей «было очень приятно» получить такую поддержку. Сотни бразильских пользователей твиттера создали в твиттере хештег #DisculpaBrigitte («Извините, Брижит»).

После всех событий и массового протеста против неучтивости Жаира Болсонару в сети, он был вынужден удалить свой комментарий, с целью «избежания неправильного понимания», как выразился официальный представитель президента.

3 сентября посол бразильского туризма Рензо Грейси, сделавший карьеру в смешанных единоборствах, опубликовал в твиттере видео, где он говорит о своем желании «придушить эту куриную шею», имея в виду Макрона. 53-летняя звезда ММА тоже не упустил возможность унизить достоинство Брижит и спросил у журналиста местного канала, который брал у него интервью: «Его жена красивая или уродливая? Вы бы с ней переспали?». Свою тираду Грейси заключил словами: «Тот факт, что он спит с драконом, не делает его экспертом по пожарам».